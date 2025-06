Surfshark réaffirme son engagement envers la confidentialité des utilisateurs après un audit indépendant

Surfshark voit sa politique de non-conservation des logs vérifiée pour la seconde fois par Deloitte

Cette vérification indépendante, menée par l’un des quatre plus grands cabinets d’audit mondiaux, confirme les engagements de Surfshark en matière de non-collecte de données

Les abonnés actuels peuvent consulter le rapport complet directement via leur compte Surfshark

Surfshark réaffirme son engagement en faveur de la vie privée et de la transparence avec la publication, le 16 juin 2025, de son second rapport d’assurance “no-logs”.

Déjà classé parmi les meilleurs VPN selon TechRadar, Surfshark a collaboré une nouvelle fois avec Deloitte pour faire auditer sa politique de non-conservation des données utilisateurs.

(Image credit: Surfshark)

Pourquoi la vérification de la politique “no-logs” de Surfshark est importante

En 2023, Surfshark avait déjà sollicité Deloitte pour une première vérification de sa politique “no-logs”, témoignant du sérieux accordé à la protection des données.

Mais ce second rapport publié en 2025 “démontre l’approche proactive de Surfshark en matière de confidentialité”, selon Donatas Budvytis, directeur technique de la société.

Une actualisation bienvenue dans un secteur où de nombreux fournisseurs n’ont toujours pas apporté la preuve de leurs engagements. Certaines solutions, en particulier les VPN gratuits, conservent bel et bien des journaux d’activité. Dans certains cas, ces données peuvent être nominatives, mettant ainsi en péril la confidentialité des utilisateurs.

Récemment, Chiara Castro, de TechRadar, révélait que 17 applications VPN gratuites disponibles sur les stores de Google et Apple présentaient des liens avec la Chine. Or, les VPN opérant en Chine sont soumis à des lois strictes en matière de conservation des données, et peuvent être contraints de transmettre ces informations aux autorités.

En confiant à nouveau l’audit de sa politique à Deloitte, Surfshark renforce considérablement sa crédibilité. Comme l’explique Budvytis, cela constitue “une confirmation forte des engagements en matière de confidentialité et de transparence, pour les utilisateurs actuels comme pour les futurs”.

Cela valide également les déclarations selon lesquelles aucune activité en ligne n’est surveillée, ni aucun journal conservé. Le fait qu’il s’agisse d’une deuxième vérification indépendante atteste d’un engagement durable, et non d’une opération ponctuelle.

Ce que Deloitte a précisément examiné

L’audit indépendant de Deloitte confirme que la politique “no-logs” de Surfshark est correctement mise en œuvre.

Dans le cadre de cette évaluation, Deloitte a passé en revue les systèmes internes, les processus, mené des entretiens avec les équipes Surfshark et analysé les preuves fournies.

Les serveurs standards, statiques et multiports ont été inspectés, ainsi que leur configuration et leur mode de déploiement. Les paramètres de confidentialité et les procédures opérationnelles ont été étudiés de près, afin de vérifier leur conformité avec les engagements déclarés.

Conclusion de l’audit : la politique “no-logs” est bien appliquée de manière homogène sur l’ensemble de l’infrastructure concernée.

Le rapport détaillé, intitulé ISAE 3000, est accessible dans l’espace personnel des utilisateurs déjà abonnés à Surfshark.

Quels fournisseurs VPN ont déjà fait auditer leur politique “no-logs” ?

Surfshark n’est pas seul à avoir soumis sa politique à une vérification externe.

NordVPN a fait valider ses engagements par PwC en 2018 et 2020, puis par Deloitte en 2022, 2023 et 2025.

De son côté, ExpressVPN reste l’un des plus rigoureux en la matière, avec 19 rapports d’audits indépendants publiés à ce jour.