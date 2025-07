Oui, watchOS 26 apporte à l’Apple Watch l’apparence “Liquid Glass”, un assistant d’entraînement nommé “Workout Buddy” pour motiver ou inciter à battre un record personnel pendant une session, ainsi que plusieurs nouveautés côté Messages. Tout cela est séduisant, mais c’est l’une des nouveautés les plus simples qui retient particulièrement l’attention — et elle a déjà pu être testée.

Lorsqu’une série de notifications Slack (ou d’autres alertes non urgentes) défile, le réflexe courant consiste à ignorer le signal sur le poignet ou à poser la paume de l’autre main sur la montre pour les faire disparaître. Jusqu’ici, cela suffisait. Mais le nouveau geste d’Apple va encore plus loin.

“Wrist Flick”, comme son nom l’indique, permet de rejeter une notification en effectuant un simple mouvement de poignet vers l’arrière. Ce geste peut aussi servir à revenir d’un écran en arrière dans l’interface de la montre, ou encore à ignorer ou couper un appel entrant, qu’il soit cellulaire ou FaceTime.

Par exemple, en consultant la météo, un double mouvement du poignet permet de revenir d’abord au lanceur, puis à l’écran d’accueil de la montre.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Cette fonction rejoindra notamment “Double Tap” lors du lancement de watchOS 26, prévu pour cet automne (probablement en septembre ou octobre). Une version bêta pour développeurs est déjà disponible, mais une version bêta publique devrait être proposée courant juillet 2025.

Il convient de rappeler que la bêta développeur est bien ce que son nom indique : une version anticipée, sujette à des bugs, des ralentissements (ou accélérations), et à une instabilité générale. Ce n’est pas un logiciel final, mais un aperçu précoce.

Lors d’une démonstration à Apple Park après la conférence WWDC, le geste “Wrist Flick” a rapidement été assimilé, et tout laisse penser qu’une fois disponible, il deviendra un réflexe quotidien. Il s’agit simplement d’associer un geste intuitif à une action attendue, pour une navigation plus fluide sans contact direct avec l’écran, notamment pour rejeter une ou deux notifications.

Cette fonctionnalité sera accessible uniquement sur certaines Apple Watch récentes : les modèles Series 9, Series 10 et Ultra 2. Aucun support n’est prévu pour l’Apple Watch SE ni pour l’Apple Watch Ultra de première génération, car la fonctionnalité nécessite la puce S9 ou S10. Pour certains, cela pourrait représenter une motivation à passer à une version plus récente.

Autres fonctionnalités

“Wrist Flick” suscite beaucoup d’intérêt, mais aux yeux d’Apple, il ne s’agit pas forcément de la nouveauté phare de watchOS 26. À cela s’ajoute “Workout Buddy”, qui a pu être aperçu en démonstration – cette amélioration ne nécessite qu’un jumelage entre la montre et un iPhone compatible avec Apple Intelligence.

Lors d’un test, le coach virtuel dopé à l’IA s’est exprimé dans un style proche de celui des meilleurs entraîneurs Fitness+ (dont Jessica Skye), qui ont servi de modèles d’apprentissage. Des interventions ponctuent la séance : au démarrage pour cadrer l’objectif, à différents moments-clés, puis à la fin.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

L’objectif est de prodiguer une impulsion au bon moment, mais surtout de délivrer une dose d’encouragement. La voix entendue se voulait dynamique : elle connaissait le jour et l’heure, en annonçant par exemple un entraînement du lundi soir, et félicitait chaleureusement à la fin. Une amélioration bienvenue, susceptible de motiver davantage à s’entraîner régulièrement.

On trouve également l’interface Liquid Glass et des suggestions intelligentes — des icônes discrètes apparaissant en bas du cadran ou en haut de l’interface, proposant des actions. Par exemple, en utilisant l’appareil photo de l’iPhone, une alerte peut signaler qu’il est possible de déclencher la prise de vue depuis la montre.

L’ensemble constitue une mise à jour logicielle convaincante pour la montre connectée phare d’Apple, mais la fonction “Wrist Flick” pourrait bien s’imposer comme l’une des plus marquantes. Pour celles et ceux qui souhaitent acquérir une Apple Watch compatible avec cette nouveauté, une bonne opportunité se présente avec le Prime Day 2025 : l’Apple Watch Series 10 est de retour à son tarif le plus bas jamais observé.

Apple Watch Series 10 (42mm GPS): was US$399 now US$299 à Amazon L'Apple Watch Series 10, modèle le plus vendu, est actuellement disponible à un prix record de 393,20€. Cette montre connectée bénéficie de nombreuses améliorations, telles que la nouvelle puce S10 d'Apple, la détection de l'apnée du sommeil, un profondimètre et un nouveau design doté d'un écran à la pointe de la technologie.