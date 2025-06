watchOS 26 : 6 mises à jour majeures pour votre Apple Watch, y compris un assistant d'entraînement IA et une application Notes

watchOS 12 – ou plutôt watchOS 26 – a été dévoilé lors de la conférence WWDC de cette année

Les nouveautés incluent un assistant sportif alimenté par l’IA, un Smart Stack repensé et un tout nouveau langage visuel baptisé Liquid Glass

L’application Notes fait également son apparition !

Ça y est ! watchOS 26 – anciennement connu sous le nom de watchOS 12 – a été présenté lors de la conférence développeurs WWDC 2025 qui se tient à l’Apple Park.

Il est possible de suivre l'événement en direct alors que le discours d’ouverture de Tim Cook touche à sa fin, et de découvrir aussi les nouveautés d’iOS 26 et macOS 26 Tahoe.

Mais cette fois, c’est bien l’Apple Watch qui occupe le devant de la scène, et la présentation n’a pas déçu les utilisateurs des meilleures montres connectées de la marque. Sans en faire des tonnes et sans attendre davantage, voici tout ce qui a été annoncé pour la génération actuelle des Apple Watch.

1. Liquid Glass

Liquid Glass représente le nouveau design d’interface unifié pour tous les systèmes d’exploitation Apple. En résumé, Apple modifie l’apparence de l’ensemble de ses interfaces – montres, téléphones, tablettes, ordinateurs – pour offrir une expérience cohérente, plus fluide et agréable à utiliser.

Le matériau visuel « évolue dynamiquement » afin de rendre l’interface plus intuitive : les éléments autrefois figés sous forme de rectangles colorés deviennent désormais transparents et changent de forme selon la navigation.

Le design Liquid Glass s’étend à tout l’écosystème Apple. Sur watchOS 26, il permet aux widgets de s’adapter automatiquement à la taille de l’écran, en s’agrandissant ou se réduisant selon le contexte. Des éléments comme le widget de lecture musicale adoptent désormais une apparence transparente, à l’image de leurs équivalents sur iPhone ou iPad, au lieu de rester de simples blocs blancs. Il est aussi possible de voir davantage de ses photos directement sur la montre.

2. Nouvelle application Exercice

L’application dédiée à l’entraînement a été repensée dans l’esprit de Liquid Glass. Elle intègre désormais une lecture automatique de contenus Apple Music, basée sur les habitudes d’écoute. Quatre boutons personnalisables permettent de mettre en avant les fonctions les plus utilisées.

3. Assistant d'entraînement

(Image credit: Jacob Krol / Future)

On se demandait comment Apple allait intégrer Apple Intelligence dans la montre de façon concrète. La réponse est là. Présentée comme une expérience de fitness inédite, cette fonctionnalité utilise l’historique sportif, santé et forme de l’utilisateur, un peu à la manière des analyses proposées par Strava ou Garmin Connect+. Elle a été pensée pour « motiver de manière nouvelle et personnalisée », en prenant en compte la charge d’entraînement, l’altitude, la fréquence cardiaque et d’autres données historiques.

Certaines fonctions semblent anecdotiques, comme le rappel « vous avez couru 320 kilomètres depuis le début de l’année », mais d’autres sont plus pertinentes, comme « il reste 18 minutes pour boucler l’anneau d’activité ». L’outil peut aussi résumer les derniers entraînements et indiquer les performances en matière de rythme et de distance par rapport aux objectifs récents.

Cette fonctionnalité imite l’intonation des coachs Apple Fitness+, avec une voix dynamique et encourageante. Plusieurs voix sont proposées au choix. Il serait intéressant que l’outil devienne capable de détecter, ajuster et assigner automatiquement les zones de fréquence cardiaque au fil de la progression, même si, à ce stade, l’assistant ne semble pas encore aussi intuitif.

4. Traduction en direct

(Image credit: Apple)

La fonction Traduction en direct, très mise en avant lors de la présentation d’iOS, arrive aussi sur l’Apple Watch grâce à Apple Intelligence. Elle permet de traduire les messages reçus dans la langue préférée de l’utilisateur, directement depuis le poignet.

Apple Intelligence suggère également des actions pertinentes sur la montre, comme ouvrir une application de paiement lorsque qu’un ami demande une participation pour un cadeau ou un dîner.

4. L’application Notes au poignet

(Image credit: Apple)

Souhaitée depuis longtemps sur les forums avant cette WWDC, l’application Notes fait enfin son entrée sur l’Apple Watch, même si elle a été mentionnée très brièvement pendant la présentation.

5. Mouvement du poignet

En plus du geste Double Tap, il est désormais possible d’utiliser un simple mouvement du poignet pour faire disparaître une notification, couper un minuteur ou une alarme, ou encore fermer le Smart Stack.

6. Smart Stack amélioré

(Image credit: Apple)

À propos du Smart Stack justement, plusieurs améliorations sont prévues. Désormais, des suggestions contextuelles apparaissent discrètement en bas de l’écran. Un appui sur cette « suggestion » affiche des informations et des actions adaptées. Exemple : en arrivant à son studio de pilates habituel à l’heure prévue, une invite propose de démarrer une séance d’entraînement.

Ce genre de petite fonctionnalité issue d’Apple Intelligence renforce réellement le rôle d’assistant personnel.

Le Smart Stack bénéficie aussi d’un nouvel algorithme, capable de réorganiser automatiquement les widgets selon le contexte.

Vous aimerez aussi