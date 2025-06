macOS Tahoe 26 annoncé à la WWDC 2025 : les grandes nouveautés à découvrir pour votre Mac ou MacBook

Apple a annoncé la nouvelle version de macOS lors de la WWDC 2025, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs.

D’après Apple, la version macOS Tahoe 26, le système d’exploitation des Mac et MacBook, sera disponible d’ici la fin de l’année. En attendant, une première version bêta a été mise à disposition des développeurs pour leur permettre de vérifier la compatibilité de leurs applications avec ce nouveau système. Voici comment télécharger la version développeur de macOS Tahoe 26 pour ceux qui souhaitent la tester en avant-première.

Une bêta publique sera ensuite proposée à tous les utilisateurs disposant d’un Mac compatible. Cette version permettra de découvrir le système, en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un logiciel en cours de développement : certaines fonctionnalités peuvent manquer et des bugs peuvent être présents. L’objectif reste de recueillir les retours des utilisateurs pour corriger les problèmes avant la sortie finale.

Comme toujours, macOS Tahoe 26 sera une mise à jour gratuite pour tous les Mac et MacBook compatibles. Mieux vaut attendre le lancement officiel prévu autour d’octobre ou novembre, une période où la plupart des bugs détectés dans la bêta auront été corrigés.

D’ici là, voici tout ce qu’il faut savoir sur macOS Tahoe 26, ainsi qu’un aperçu des nouveautés les plus attendues.

L'essentiel en bref

Qu’est-ce que c’est ? Le nouveau système d’exploitation pour Mac et MacBook

Gratuit pour les Mac compatibles, comme d’habitude Quelle est la date de sortie ? Bêta développeur disponible, bêta publique prévue en juillet 2025, sortie finale à l’automne 2025

Quels Mac et MacBook sont compatibles avec macOS Tahoe 26 ? Voici tous les modèles de Mac et MacBook compatibles avec macOS Tahoe 26, selon Apple : MacBook Air M1 ou plus récent MacBook Pro 16 pouces 2019 ou plus récent MacBook Pro 2020 ou plus récent MacBook Pro 13 pouces 2020 avec quatre ports Thunderbolt 3 iMac 2020 ou plus récent Mac mini 2020 ou plus récent Mac Pro 2019 ou plus récent Mac Studio 2022 ou plus récent

Un nouveau design

Les rumeurs disaient vrai : Apple a repensé l’apparence de macOS (et de ses autres systèmes), en adoptant un langage visuel unifié. Résultat : macOS, iPadOS et iOS afficheront une esthétique similaire.

Baptisé « Liquid Glass », ce nouveau style d’interface ne se contente pas d’être esthétique, il s’adapte aussi aux actions en cours.

Le Dock, les barres latérales et les barres d’outils ont été redessinés, et la barre de menus devient désormais totalement transparente. L’objectif : faire en sorte que l’interface se fonde dans l’arrière-plan, en mettant en avant le contenu affiché à l’écran.

Les icônes d’applications adoptent également un nouveau look, harmonisé au style Liquid Glass, et elles changent selon que le thème clair ou sombre est activé.

Apple propose aussi davantage d’options de personnalisation avec macOS 26 Tahoe, pour adapter l’environnement à ses préférences.

Une nouvelle logique de numérotation

Lors de la WWDC, Apple a officialisé le nom de son nouveau macOS : Tahoe, en référence une fois encore à un lieu emblématique de Californie.

Plus étonnant, Apple a également confirmé le changement du système de numérotation de ses systèmes d’exploitation. Fini les versions classiques comme macOS 15 : désormais, les versions porteront le numéro de l’année. Place donc à macOS 26, mais aussi iOS 26, iPadOS 26 et ainsi de suite.

Ce changement illustre la volonté d’Apple de renforcer la cohérence entre tous ses systèmes.

Spotlight mis en lumière

Spotlight, l’outil de recherche intégré à macOS, bénéficie d’une mise à jour majeure. À partir de macOS Tahoe 26, tous les résultats issus des apps, fichiers, dossiers, messages, etc., seront regroupés et classés intelligemment selon leur pertinence.

De nouveaux filtres avancés permettront d’affiner les résultats. Spotlight pourra aussi explorer les fichiers hébergés sur des services de cloud tiers comme Google Drive ou OneDrive.

Il sera même possible de lancer des actions directement depuis Spotlight : envoyer un mail, lire un fichier audio ou autre, sans ouvrir l’application concernée. Des raccourcis clavier viendront faciliter ces actions, et Spotlight s’adaptera progressivement à l’usage pour proposer des suggestions personnalisées. Exemple : envoyer un message rapide à un contact fréquent.

Traduction en direct

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreuses fonctionnalités d’IA font leur apparition dans macOS Tahoe 26, et l’une des plus intéressantes est la traduction en direct. Les messages seront automatiquement traduits selon la langue de l’interlocuteur (et les réponses seront également traduites).

Lors des appels FaceTime, des sous-titres s’afficheront en direct. Même sur l’app Téléphone, il sera possible de voir une traduction des propos échangés. Toutes ces fonctions sont réalisées localement sur l’appareil, garantissant la confidentialité des échanges.

Passer des appels depuis l’app Téléphone, directement sur macOS Tahoe 26

L’une des grandes tendances de la WWDC 2025 est d’améliorer la synergie entre les appareils Apple. Grâce à Continuité, qui permet d’accéder à l’iPhone via le Mac, l’app Téléphone permet désormais de répondre aux appels depuis son Mac, sans avoir à sortir le téléphone de sa poche.

L’interface de l’app Téléphone dans macOS 26 a été conçue pour être familière aux utilisateurs d’iPhone. On y retrouve les appels récents, les contacts favoris, les messages vocaux, ainsi que des fonctionnalités utiles comme le filtrage des appels et l’assistance en cas de mise en attente.

Lorsqu’un appel provient d’un numéro inconnu, la fonction de filtrage demandera des informations à l’interlocuteur, afin de décider s’il vaut la peine de décrocher.

En cas d’attente prolongée, l’option Hold Assist gardera la place dans la file, pour continuer à travailler sur le Mac jusqu’à ce que ce soit le bon moment de reprendre l’appel. Pratique.

Le gaming sur Mac prend un nouveau tournant avec l’app Apple Games

Le gaming sur Mac, longtemps considéré comme anecdotique, gagne du terrain avec l’arrivée régulière de titres AAA sur macOS. Avec macOS Tahoe 26, cette tendance se confirme.

Une nouvelle app baptisée Apple Games regroupe l’ensemble des jeux installés, et met en avant ceux qui pourraient correspondre aux goûts de l’utilisateur. On ignore encore si elle se limite aux jeux de l’App Store ou si elle pourra intégrer ceux de services comme Steam. Espérons que cette ouverture sera possible.

Un Game Overlay, bien connu des joueurs PC sous Windows ou Steam, fait aussi son apparition. Il permet de modifier les réglages ou de discuter avec ses amis sans quitter le jeu.

Enfin, un nouveau mode économie d’énergie devrait améliorer l’autonomie en jeu sur MacBook, pour jouer plus longtemps sans chargeur. Reste à voir si cela n’impacte pas trop les performances.