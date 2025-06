watchOS 26 : cinq cadrans Apple Watch retirés, voici lesquels

watchOS 26 a supprimé plusieurs cadrans de montre

Parmi eux figurent les styles Dégradé, Toy Story et Vapeur

Aucun nouveau cadran ne vient les remplacer pour l’instant

En général, une mise à jour majeure ajoute des fonctionnalités. Pourtant, il arrive que certaines disparaissent au passage – et celles et ceux qui appréciaient certains cadrans bien connus de l’Apple Watch risquent d’être déçus : la mise à jour watchOS 26 signe la fin de plusieurs designs populaires.

Comme l’a relevé un utilisateur de Reddit nommé flogman12, cinq cadrans ont été retirés dans watchOS 26 : Feu et Eau, Dégradé, Métal Liquide, Toy Story et Vapeur.

Aucune explication officielle n’a été donnée – Apple ne communique jamais sur la suppression de ses cadrans, et n’annonce même pas leur disparition. Il est possible que ces modèles aient simplement été moins utilisés que d’autres, et qu’ils aient été retirés pour laisser place à de nouvelles options.

Tout n’est pas perdu pour autant. watchOS 26 propose désormais des mises à jour sur plusieurs cadrans existants, compatibles avec l’ensemble des meilleures Apple Watch. Même si aucun nouveau design n’a été ajouté, le style visuel Verre Liquide a été décliné sur plusieurs modèles, ajoutant plus de transparence et de reflets lumineux à l’écran.

Des cadrans qui passent à la trappe

(Image credit: Future)

Ce n’est pas la première fois qu’Apple retire certains cadrans de son système watchOS. L’année précédente, watchOS 11 avait déjà procédé à des suppressions similaires. Une pratique qui n’a rien d’inhabituel chez la marque, surtout lors des mises à jour majeures où de nouveaux ajouts nécessitent souvent quelques sacrifices.

Cette décision pourrait aussi viser à limiter le nombre total de cadrans disponibles, afin de rendre la navigation plus fluide. Face à une liste interminable de designs, l’utilisateur peut vite se sentir dépassé.

La disparition du cadran Toy Story intrigue particulièrement. Ce film était le tout premier long-métrage de Pixar, à l’époque où Steve Jobs, cofondateur d’Apple, en était le PDG. Ce lien symbolique fort avec l’histoire d’Apple n’a pourtant pas suffi à préserver ce cadran.

Même si watchOS 26 ne propose aucun nouveau modèle dans la galerie des cadrans, de nombreuses fonctionnalités inédites ont été introduites dans d’autres domaines. Une sélection des meilleures nouveautés de watchOS 26 mérite un détour pour tout découvrir.

