Real Madrid vs Barcelona: Slik ser du El Clasico 2021

Det koker på nett i forkant av La Ligas største begivenhet – El Clasico, som går av stabelen lørdag kveld (10. april). Mye står på spill da Barcelona og Real Madrid barker sammen for første gang i 2021 siden det for tiden er svært tett i ligatoppen.

Real Madrid vs Barcelona Dato: Lørdag, 10. april Avspark: 21:00 Stadion: Alfredo Di Stéfano Stadium, Madrid (Spania) Strømmes i Norge på: Strive Se med VPN: Prøv ExpressVPN

Serieleder Atletico Madrid taper sakte men sikkert terreng, og nå lukter de to rivalene blod.



På andreplass finner vi Barcelona, som går inn i storkampen med fem strake seiere friskt i minnet, en vinnerrekke som har gjort tanken på en ny ligatittel litt mer realistisk, og hjulpet katalanerne over kneika etter den eitrende bitre utkastelsen fra Champions League, utført av PSG.

Real Madrid ser også ut til å ha friske bein for tiden. Zinedine Zidanes undersåtter er ubeseiret de siste fem i La Liga. Selvtilliten bør også være på topp etter at de knuste Liverpool 3-1 i Champions League-kvartfinalen tidligere i uken.



Siden Real Madrid vant 3-1 i forrige gang de barket sammen med Barcelona tidligere i sesongen, er Los Blancos ute etter å sluttføre årets oppgjør, og klatre forbi både katalanerne og (potensielt) byrivalene Atletico Madrid.



I veien står et sultent Barcelona, med en Lionel Messi på en økende formkurve (4 mål på siste 3 kamper) i front.

(Image credit: Laurence Griffiths/Getty Images)

Slik ser du El Clasico (Real Madrid mot Barcelona)

Det er Strive som eier strømmerettighetene til La Liga i Norge. Man kan velge mellom månedlig (99 kroner) eller årlig (699 kroner) betaling, der sistnevnte gir en rabatt på 489 kroner per år. Abonnementet inkluderer ikke bare La Liga, men også Serie A, MLS (øverste fotballiga i USA) og ICC (cricket).



Det er også mulig å se kampen via diverse kasinoløsninger på nett, men dette fordrer gjerne at man har en aktiv spillerkonto med en viss spillesum tilgjengelig.



Hvis man befinner seg i utlandet, eller ønsker å ta i bruk andre strømmetjenester lønner det seg å ta i bruk en VPN-tjeneste. Går man for denne løsningen får man ikke bare bukt med geoblokkeringer, men kan i tillegg gi internettforbindelsen et ekstra lag med sikkerhet og unngå uønsket eksternt innsyn i hva du foretar deg på nett.