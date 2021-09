PowerToys får Windows 11-versjon, blir enklere å laste ned

Vi har gladnyheter til brukere som liker avansert funksjonalitet: Ikke bare kommer Microsofts PowerToys til Windows 11, men de kommer også, for første gang, til å være mulig å laste ned via Microsoft Store.



XDA var først ute med å omtale nyheten, som innebærer at det nå blir enklere for Windows-brukere å laste ned programvaregigantens enorme knippe verktøy, som tidligere kun var tilgjengelig via GitHub.



PowerToys ble lansert for første gang i Windows 95-æraen, og så gjenopplivet for to år siden, da Windows 10 regjerte, og er et sett verktøy beregnet på mer avanserte brukere, som gjør det enklere å ta i bruk operativsystemets fulle og hele potensial.

Selv om verktøyene er kjekke saker, så er ikke disse beregnet på den gjennomsnittlige bruker, men på alle de som har full kontroll på hva Windows kan gjøre, og vil ha enklere tilgang til en del viktige funksjoner og innstillinger.

PowerToys i Windows 11

Den moderne PowerToys-varianten inkluderer ni verktøy som lar Windows-brukere for eksempel gi mange filer nytt navn i en sleng, forandre størrelse på bilder, åpne applikasjoner raskere, utarme farger fra en hvilken som helst kilde, og så videre. En de seneste verktøyene i pakken er PowerToys Awake, som lar deg forhindre at PC-en din går i hvilemodus.



PowerToys kan til og med brukes sammen med Microsoft Teams og andre videokonferanseverktøy, der man kan slå av mikrofonen kjapt og enkelt, eller få full kontroll over webkameraet. Ved å bruke det eksperimentelle Video Conference Mute-verktøyet kan brukere slå av mikrofonen langt raskere, uten å måtte finne ut av hvor den riktige knappen er i den aktuelle applikasjonen.



PowerToys var tidligere kun tilgjengelig for nedlasting via GitHub, eller med pakkesystemer som Windows Package Manager eller Chocolatey i Windows 10, men nå som neste versjon av Microsofts OS er på trappene kan brukere laste ned verktøyene direkte fra Microsoft Store.



Microsoft Store skal bli ytterligere integrert med operativsystemet i Windows 11, og selv om ikke alle er like begeistrede for programvaregigantens butikk er det i det minste en fjær i hatten for selskapet at de nå gjør PowerToys enklere tilgjengelig.

Kilde: XDA