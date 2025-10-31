Affinity tar opp kampen mot Adobe på best mulig måte – ved å gjøre all programvaren gratis for alle
Mine favorittapper for profesjonell grafisk design er nå gratis for alle for alltid – og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med Affinity akkurat nå.
- Affinity er nå gratis for alle
- Én app for Photo, Designer og Publisher
- Canvas premium-abonnenter får også AI-verktøy i Affinity
Affinity er nå gratis. Du leste riktig. Ingen haker, ingen kostnad – tre av mine favorittapper i profesjonell kvalitet for grafisk design, fotoredigering og desktop publishing er nå helt gratis for alle.
I tillegg til å droppe den evigvarende lisensen (i et hav av abonnementer, som alltid var forfriskende), har Affinity også samlet Photo, Designer og Publisher i én app. Ifølge selskapet samler de «profesjonelle vektor-, foto- og layoutverktøy i ett kraftig område, med alt du trenger for å designe, redigere og publisere uten å bytte apper eller forstyrre flyten.»
Eller å betale penger, for den saks skyld.
Gratis – men til hvilken pris?
Siden Canva kjøpte programvaren i 2024, har det vært bekymring for at den ville følge i eierens fotspor og introdusere abonnementer for brukere og bedrifter.
For å være rettferdig, var Affinity raske med å avkrefte disse ryktene. På den tiden forble de forpliktet til den evigvarende lisensmodellen og lovet tydelig at abonnementer ikke var mulig.
Etter det var det lite nyheter. Helt til Affinitys nettsted plutselig ble mørkt. Brukere kunne ikke lenger kjøpe programvaren og ble bare møtt med et banner som lovet «Kreativ frihet kommer».
Tidligere denne måneden gjorde Affinity alle tre eksisterende appene gratis for iPhone- og iPad-brukere (jeg dekket nyhetene her).
Det viser seg at vekten ikke var på kreativitet, men på frihet.
Og dette er den fulle Affinity-opplevelsen også. Ikke en nedskalert versjon, men alle verktøyene, alle funksjonene, alt som gjorde Affinity bra, er på plass. Med noen få ekstrafunksjoner.
Brukere med en Canva premium-konto vil nå få tilgang til plattformens AI-verktøy i Affinity med det nye Canva AI Studio. Det betyr introduksjonen av verktøy som Generative Fill, Expand & Edit og Remove Background, noe som setter Affinity mer på nivå med den uuttalte erkerivalen Adobe.
Det er det jeg synes er spesielt interessant med overgangen. Affinity tilbød allerede noen av de beste alternativene til Photoshop, Illustrator og InDesign. Sammen med den profesjonelle programvaren var fordelen med en engangsavgift sammenlignet med Adobes uavbrutte abonnementer en stor fordel.
Nå, med fjerningen av alle kostnader, er jeg interessert i å se hvordan dette vil ryste det kreative programvarelandskapet, og om Adobe-brukere vil gjøre et bytte (jeg mistenker at Affinity er ivrig etter å se om dette også vil skje).
Du kan få den nye Affinity-pakken fra det nye nettstedet deres ved å klikke her.
