Med de beste gratis tegneprogrammene kan du skissere, fargelegg og male uten å bli forstyrreat av stadige innbetalingskrav. Uansett medium, ferdighetsnivå og ambisjoner, er gratis tegneprogram enenkel innfallsport for nybegynnere – og gode verktøy for kreatører på trange budsjetter.

Adobe er an dominerende aktør, nesten uansett hvilket visuelt medium du har valgt å utfolde deg innenfor. Illustrator og Photoshop er designeres bransjestandard. Mange av Adobes verktøy er imidlertid bare tilgjengelige gjennom et abonnement på Creative Cloud. Dermed kan det være fristende å se seg om etter alternativer.

For å finne de beste verktøyene til din bruk, har vi testet de beste tegneprogrammene for PC, Mac og Linux. Mange tilbyr de samme avanserte funksjonene man får med de kostbare programmene, til og med 3D-verktøy.

Slipp fantasien løs i de beste gratis tegneprogrammene.

Hvis du er profesjonell kreatør, er det ingenting som slår bransjestandarden innenfor vektorverktøy. Adobe Illustrator kjører på Windows og macOS, og det finnes apper for iOS samt Illustrator Draw for Android. Programmet er tilgjengelig i et eget abonnement, eller som en del av programpakken Creative Cloud.

Beste gratis tegneprogram 2022: Kort oversikt

De beste gratis tegneprogrammene i 2022

Krita er et utrolig kraftig tegneprogram, og det er dessuten helt gratis. (Image credit: Krita)

1. Krita Beste gratis tegneprogram Grunner til å kjøpe + Velutviklede pensler og verktøy + Brukervennlig + Nyttige hjelpeverktøy + PSD-støtte Grunner til ikke å kjøpe - Uforutsigbar oppdateringsplan

Krita serverer et gratis tegneprogram med profesjonell kvalitet. Det er utviklet av kreatører med et inderlig ønske om å skape kreative verktøy som er enkelt tilgjengelig for alle. Kreatørenes påvirkning viser seg i alle de gjennomtenkte finessene som gjør det enklere å skape.

Du kan bruke Krita til alle typer tegning og illustrasjon – ja også animasjon. Men det egner seg spesielt godt til tegneserier og manga. Her finner man rutemaler, rasterfiltre og verktøy for perspektiv tillegg til det vanlige utvalget av pensler og penner. Du kan redigere alle penslene og lagre dem til bruk senere. Du kan også gjøre bruk av lag, masker, transformeringsverktøy, HDR-støtte og avanserte valgmuligheter. Høyreklikker du i arbeidsvinduet, får du opp e hjul hvor du kan velge verktøy eller farger, noe som er enkelt og praktisk.

Krita er et utrolig kraftig tegneprogram, og det er dessuten helt gratis.

Artweaver Free er utviklet for barn i alle aldre, men det fungerer best for … barn. (Image credit: Artweaver)

2. Artweaver Free Beste tegneverktøy for nybegynnere Grunner til å kjøpe + Realistiske media + Støtter lag + Barnevennlig grensesnitt Grunner til ikke å kjøpe - Kan bli litt for barnevennlig

Med Artweaver Free kan du lage nydelige og realistiske digitale tegninger ved å hent inn bevegelsene fra en mus, digital penn eller en berøringsskjerm, og lenge på ultrarealistiske penseleffekter.

I tillegg til velkjente tegneverktøy som conte-blyanter, kalligrafipenner og penner, gir dette tegneprogrammet deg også et stort utvalg av mønstre, slik at du kan lage svært kompliserte tegninger med minimal innsats. Programmet er basert på lagdeling, slik at du kan bygge opp mesterverkene dine i flere lag uten å miste muligheten til å gjøre forandringer underveis.

Artweaver Free er utviklet for barn i alle aldre, men vi har kommet frem til at det fungerer best for … barn. Barn elsker å eksperimentere med alle de forskjellige penslene, og med dette flotte gratis tegneprogrammet slipper vi også å rydde opp i rotet etterpå.

Microsoft Paint 3D blir først ordentlig moro når du trykker på 3D Objects-knappen. (Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Paint 3D Best free drawing software for basic 3D modeling Grunner til å kjøpe + Konverterer tegninger til 3D-modeller + Bredt utvalg av maleeffekter + Brukervennlig Grunner til ikke å kjøpe - 3D-effektene er veldig enkle

Akkurat som klassikeren Microsoft Paint (som det opprinnelig var ment å erstatte), gir Microsoft Paint 3D deg blanke ark å leke deg med av hjertens lyst. Som PC-eier er det ingen grunn til å undervurdere et av de beste gratis tegneprogrammene, selv om det allerede ligger på maskinen din.

Det blir først ordentlig moro når du trykker på 3D Objects-knappen. Her kan du velge en modell du vil importere (man kan for øyeblikket velge dyr og mennesker), eller du kan tegne en form selv og «blåse den opp» til en 3D-modell som kan roteres og vises fra forskjellige kanter. Du kan velge en overflate, for eksempel matt, glinsende eller metallisk, male overflaten og legge til belysning. Du kan ikke styre 3D-effektens tykkelse, så du ender ofte opp med noe som ser ut som om det er skapt i Puff Paints, men til å være et gratis tegneprogram er det moro for barn i alle aldre.

Du kan plassere flere modeller i ulik dybde for å skape et sammensatt bilde, og du kan til og med gjenskape krusedullene dine i vikeligheten – hvis du har tilgang til en 3D-printer.

Fresh Paint kan etterligne vannfarger, gouache og mange andre materialer. (Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Fresh Paint Beste gratis tegneprogram for kunstmalere Grunner til å kjøpe + Realistiske blandeeffekter + Lett for barn å like + Egner seg godt for berøringsskjermer Grunner til ikke å kjøpe - Kraftig fokus på å male

Fresh Paint er enda et godt og gratis tegneprogram fra Microsoft, og denne artige saken er skapt for å etterligne følelsen av en pensel eller en penn mot papir. Grensesnittet er med vilje skapt litt nostalgisk, med en plastpalett med farger som drypper når du dypper den virtuelle penselen, viser deg hvilken valør du benytter for øyeblikket og du får høre tilfredssstillende «splatt» av og til. Du kan vaske penslene i en kop med vann før du velger en ny farge, eller la være, slik at fargene blander seg i penselen.

Fresh Paint kan etterligne vannfarger, gouache og mange andre materialer. Som navnet antyder, kan du behandle bildet ditt som om det ikke er tørt ennå, og smøre fargene utover og blande dem på lerrettet.

Har du erfaring som kunstner, vil du kunne oppnå flotte resultater med verktøy som opffører seg nokså virkelighetsnært. Barn og nybegynnere vil på sin side skape et like realistisk kaos.

(Image credit: MyPaint)

5. MyPaint Verktøy for proffer basert på åpen kildekode Grunner til å kjøpe + Svært brukerdefinerbart + Utviklet for tegnebrett Grunner til ikke å kjøpe - Bratt læringskurve

MyPaint er klekket ut av kunstneren Martin Renold, som var frustrert over Waccom-brettets proprietære programvare. Med åpen kildekode skapte han noe som er blitt et av de beste gratis tegneprogrammere for kreatører som mener alvor. Med en fortid som Linux-program fungerer MyPaint ganske annerledes enn de fleste Windows-programmer, og det vil ta litt tid å beherske brukergrensesnittet. Men det er verdt innsatsen hvis du er hobbyillustratør og opplever Kritas konsentrasjon om tegneserier som litt for begrensende.

Her får du et godt utvalg pensler som kan brukerdefineres, i tillegg til støtte for lag og et eget vindu til skisser. Du kan også laste ned og installere ekstra pensler som er utviklet av andre brukere, en fordel ved at kildekoden er åpen.

MyPaint fungerer best sammen med et digitalt tegnebrett, men den kan også ta imot andre signaler, for eksempel fra berøringsskjermer.

Spørsmål og svar om gratis tegneprogrammer

Hvordan velger du det beste gratis tegneprogrammet til din bruk? Når du skal bestemmee deg for hvilket gratis tegneprogram som er best egnet for deg, burde du først vurdere hvilke funksjoner du trenger, og ikke bare for tegning. Dette kan omfatte gratis fotoredigeringsfunksjoner, eller grunnleggende verktøy til logodesign. Ta også hensyn til din egen erfaring med digitalt kreatørarbeid. Noen er tilpasset et nybegynnernivå, mens andre kan være såpass avanserte at de ikke egner seg for barn eller ferskinger. Det er dessuten viktig at det beste gratis tegneprogrammet passer inn i din kreative arbeidsflyt.

Hvordan tester vi de beste gratis tegneprogrammene? Når vi tester de beste gratis tegneprogrammene, ser vi på hva som betyr mest for brukerne, altså grensesnitt og opplevelse, plattformtilgjengelighet, verktøy og funksjoner som tilbys. Vi vurderer hvordan funksjonene leverer det brukeren virkelig trenger – fra skisser til akvareller til 3D-modeller og animasjon. Vi evaluerer verktøy med tanke på tilgjengelighet for den tiltenkte brukeren – enten det er en erfaren kunstner eller en designerspire, og enten på Windows eller Mac. Det viktigste er at vi sjekker at gratis faktisk betyr gratis. Ingen skjulte kostnader eller abonnementer, ingen tidsbegrensede prøveversjoner forkledd som gratisverktøy. Enhver betaling burde være valgfri og tydelig kommunisert til brukerne.