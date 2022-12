Beste Microsoft Office-alternativer 2022

(Åpnes i ny fane) Google Workspace : Programvare for samarbeid og produktivitet (Åpnes i ny fane)

Det finnes mange pakker med kontorprogramvare, men Google Workspace, tidligere kjent som G Suite, var først ute i skyen og en av de beste programvarepakkene. Den tilbyr et bredt utvalg funksjoner konkurrentene ikke er i nærheten av.

De beste alternativene til Microsoft Office gir deg en enkel måte å bruke kontorprogramvare på uten abonnement.

Microsoft Office er fortsatt den mest populære programvaren til blant annet dokumenter, regneark og presentasjoner. Det gjelder enten som nedlastbar pakke eller i form av den skybaserte programvarepakken 365.

Men det er dukket opp en lang rekke konkurrenter som tilbyr gode løsninger til lavere priser – eller til og med gratis. Og det betyr ikke at disse løsningene nødvendigvis er dårligere.

De beste alternativene til Microsoft Office er generelt gode programmer med fullverdig funksjonalitet, som har få problemer med deling med andre plattformer. Vi har sammenlignet de beste alternativene til Microsoft Office med hensyn til ulike faktorer som pris, plattformene de støtter, grensesnitt, ytelse samt verktøyene de leveres med. Vi har også vurdert deres samarbeidsevner og utvalget av filformater de kan håndtere, slik at vi kan danne oss et helhetlig bilde, med både styrker og svakheter.

Her har vi plukket ut de beste alternativene til Microsoft Office.

Beste Microsoft Office-alternativer i 2022:

LibreOffice er en meget brukervennlig programpakke. (Image credit: LibreOffice)

1. LibreOffice Beste alternativ til Microsoft Office Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Åpen kildekode + Fungerer på tvers av plattformer + Kraftig pakke + Gratis å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Ekstra maler må lastes ned og installeres manuelt

LibreOffice stammer fra The Document Foundation og ble skilt ut fra OpenOffice i 2010. Selve programpakken er gratis og bygger på åpen kildekode. Den omfatter et teksbehandlingsprogram, regneark og presentasjonsprogram og er tilgjengelig på 110 språk.

LibreOffice gjør bruk av dokumentformatet ODF (OpenDocument), men støtter likevel en rekke andre formater som eksempelvis benyttes i Microsoft Office. LibreOffice er standardpakken for de fleste Linux-distribusjoner, og det er tilgjengelig for både Windows og macOS. Det finnes også et Android-program for visning av LibreOffice-innhold.

Som med det meste av åpen kildekode, foregår alt av brukerstøtte på nettet, men med tanke på den solide brukervennligheten, vil brukerstøtte sjelden være nødvendig. Plattformen gir også muligheten til eksport i PDF.

Du kan også legge inn nye funksjoner i LibreOffice via tillegg fra deres nettsider. Dette inkuderer også ekstra dokumentmaler.

FreeOffice er utrolig likt Microsoft Office. (Image credit: SoftMaker)

2. FreeOffice Gratis alternativ til Microsoft Office som minner veldig om MS Office Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe +

+ Velkjent brukergrensesnitt + Kompatibel med berøringsskjerm + For Windows, Mac, and Linux + Gratis å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Langsom håndtering av store regneark

Hvis du er ute etter et brukervennlig og gratis alternativ til Microsoft Office, kan FreeOffice være en programpakke for deg. Selskapet som står bak heter SoftMaker og har utviklet kontorprogramvare tiden 1997, og dette er deres flaggskip.

FreeOffice er en komplett kontorpakke som er gratis å bruke, både privat og for bedrifter. Det er utviklet for både Windows og Linux, og det finnes dessuten en enklere versjon for Android.

Programpakken er fullt ut kompatibel med formatene til Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Det betyr naturligvis at du kan lagre dokumentene dine i formater som DOCX, XLSX og PPTX. Den støtter også eldre formater som PPT og XLS.

Med det nye grensesnittet som ble lansert i 2022, kan du velge om du vil benytte moderne eller klassiske menyer og verktøylinjer. Dette gjør overgangen fra Microsoft Office enkel, ettersom grensesnittet er så likt.

Hvis du er så heldig å ha en PC med berøringsskjerm, kan du ta i bruk berøringsmodus med større ikoner. Denne modusen kan benyttes med både det moderne og det klassiske grensesnittet.

WPS Office er tilgjengelig i både gratis utgave og betalingsversjon. (Image credit: WPS)

3. WPS Office Glimrende gratisalternativ til Microsoft Office Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gavmild gratisversjon + Støtter mange språk Grunner til ikke å kjøpe - Noen funksjoner er forbeholdt gratisversjonen

WPS Office ble lansert i 2016 av utviklerne i kinesiske Kingsoft. Dette er programvarepakke som er tilgjengelig for Windows, Linux, Android og iOS. Pakken er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, polsk og russisk.

WPS Office er tilgjengelig i både gratis utgave og betalingsversjon. I gratisversjonen kan du benytte deg av Writer, Presentation og Spreadsheets, som er direkte alternativer til tilsvarende programmer i Microsoft-pakken, og som de også har en slående likhet med. Med WPS får du et verktøy for konvertering mellom PDF og Word, som både er raskt og brukervennlig. Det støtter eksport av flere filer samtidig og du kan dessuten dele opp og slå sammen PDF-filer.

Pakken tilbyr gratis skylagring inntil 1 GB for brukere av iOS eller Windows, mens tjenesten ennå ikke er tilgjengelig for Android.

Med «Premium»-utgaven kan brukeren koble opp inntil 9 enheter samtidig. Da blir man også kvitt alle de plagsomme annonsene som skjemmer gratisversjonen. Prisen ligger på rundt 30 USD i året.

WPS er blitt kritisert for ikke å åpne for tilstrekkelige samarbeidsmuligheter, og for et grensesnitt som sliter med hastigheten til tider. Linux-brukere har også bemerket at flere typesnitt må installeres manuelt. Installasjonsfilen for Android er dessuten ganske stor.

(Image credit: Calligra)

4. Calligra Gratisalternativ til Microsoft Office, med åpen kildekode. Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tilgjengelig for Linux + Gratis, med åpen kildekode + Verktøy for tankekart og prosjekthåndtering Grunner til ikke å kjøpe - Kompatibilitetsvansker med MS Office

Programvarepakken Calligra Office ble første gang lansert i oktober 2000, som en del av KOffice. Denne programvaren til kontorbruk er utviklet av KDE, og håndrerer også grafisk design. Den er tilgjengelig for Linux, macOS, Windows og Android.

Calligra er gratis, og bygger på åpen kildekode. Det kan lastes ned direkte fra nettsiden eller fra KDEs egen side for nedlastinger. Det har ingen forbindelse med LibreOffice.

Der LibreOffice har et velkjent utseende som minner veldig om MS Office, er Calligra langt fra dette. Mange av de nyttige funksjonsfanene er lagt langs høyre side av skjermbildet, der de er lagt øverst i MS Office og lignende programpakker.

Noe som gjør at Calligra skiller seg ut, er verktøyene for tankekart og prosjektstyring. Vanligvis koster det ekstra å få tilgang til slikt.

I Calligra kan du lese formatene DOCX og DOX, men du kan ikke redigere dem. Dette kan skape vanskeligheter hvis kontaktene dine sender deg dokumenter fra Microsoft Office, så du må be dem om å heller sende deg filer i formatet ODT (Open Document Text).

OfficeSuite er tilgjengelig i flere versjoner. (Image credit: Mobisystems)

5. OfficeSuite Flott alternativ til Microsoft Office, med gode redigeringsverktøy for deg som er villig til å betale Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Synkronisering på tvers av enheter + Gratisversjon Grunner til ikke å kjøpe - Gratisversjonen er for enkel

OfficeSuite er utviklet av MobiSystems og tilgjengelig for Android, iOS og Windows. Enheter fra Amazon, Toshiba, Sony og Alcatel leveres ofte med OfficeSuite forhåndsinstallert. Android-appen er blitt omtalt som et av de beste kontorprogrammene.

Du kan synkronisere mellom enheter via OfficeSuite, og ett abonnement er nok til å betjene alle enhetene dine. Du kan velge mellom flere typer abonnementer, der «Basic» er gratis og gjør det mulig å redigere dokumenter fra Word, Excel og PowerPoint. Pakken er fullt kompatibel med de fleste formater, som ODT, RTF, CSV, DOC og ZIP. I gratisversjonen kan man også se PDF-dokumenter og benytte skybaserte tjenester som Dropbox, OneDrive og Google Drive.

Abonnementet «Personal» kan du bruke på én stasjonær maskin, ett nettbrett og én mobiltelefon. I tillegg til alle egenskapene fra gratisversjonen, gir den deg muligheten til å eksportere PDF og andre redigerbare formater og ta i bruk avanserte funksjoner som digitale signaturer og passord. Denne versjonen koster rundt 40 USD i året.

Det finnes også en «Home & Business»-versjon som kan lastes ned for et engangsbeløp på rundt 100 USD.

Polaris Office holder dokumentene synkronisert på tvers av enheter. (Image credit: Polaris)

6. Polaris Office Imponerende alternativ til Microsoft Office som er kompatibelt med Microsofts formater Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende gratisversjon + Tverrplattformløsning Grunner til ikke å kjøpe - Forstyrrende annonser

Polaris Office er utviklet av Intraware og ble lansert i sin første versjon i 2014. Dette er en gratis programpakke som er tilgjengelig for Android, iOS, Windows og macOS. Den later til å være populær blant virksomheter, og benyttes av blant andre Amazon og Samsung.

Programpakken håndterer mange formater, som for eksempel PPT, XLS, DOCX og HWP. Kontoen synkroniserer på tvers av enheter, slik at du kan redigere i oppdaterte versjoner uansett hvor du befinner deg. Med den nyeste versjonen av Polaris kan du konvertere og redigere PDF-dokumenter.

Gratisversjonen er veldig gavmild, men du kan også oppgradere den til en profesjonell versjon. Det billigste abonnementet kalles Polaris Office Smart og koster rundt 40 USD i året. Programpakken støtter flere språk, blant andre fransk, tysk, koreansk, engelsk og russisk.

Gratisversjonen støtter mange forskjellige funksjoner, men av og til kan det oppleves som om du drukner i annonser.

OnlyOffice er bygget på åpen kildekode. (Image credit: OnlyOffice)

7. OnlyOffice Smart alternativ til Microsoft Office Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God gratisversjon + Åpen kildekode Grunner til ikke å kjøpe - Utfordringer med brukerstøtte

OnlyOffice er utviklet av Ascensio Systems SIA og er en programvarepakke for kontorbruk bygget på åpen kildekode. Den er tilgjengelig i flere enn 20 språk og har Oracle blant sine fremste kunder.

Versjonen «Community Edition» er helt gratis, og egner seg best for små virksomheter. Den støtter opptil 20 samtidige virksomheter. Her får du de vanlige bruksområdene, som tekstbehandling og regneark, men det fungerer også godt til ordrehåndtering og salgsdokumentasjon.

Med den nyttige kalenderfunksjonen kan du holde deg oppdatert på personlige og jobbrelaterte oppgaver og frister. Det støtter dessuten integrasjon med tredjeparter. Du kan opprette din egen postkasse i verktøyet »Mail».

Som i andre kontorprogrammer, kan du opprette og redigere dokumenter, regneark og presentasjoner. Brukere kan samarbeide på prosjekter og legge inn kommentarer etter eget ønske.

Fullversjonen av WordPerfect har høy pris. (Image credit: WordPerfect)

8. WordPerfect Godt Microsoft Office-alternativ til juridisk bruk Dagens beste tilbud visit website (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gratis prøveversjon + Kompatibel med MS Office Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt

WordPerfect har hatt mange eiere siden den først versjonen kom på banen allerede i 1970-årene. I 1996 ble det kjøpt opp av Corel, i et forsøk på å ta opp konkurransen med Adobe og Microsoft.

WordPerfekt er i dag en fullverdig kontorpakke, med tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Den nyeste versjonen gir også bedre håndtering og redigering av bilder. Her kan du lagre dokumenter i mange forskjellige formater, som DOCX, PDF og HTML, og naturligvis i WordPerfects eget format WPD. Her kan du også håndtere e-bøker og makroer.

WordPerfect leveres i en gratisversjon du kan laste ned fra nettet. Men for å få full nytte av det, må du ut med et beløp som rett og slett ikke er konkurransedyktig med markedet ellers.

Zoho Workplace finnes i både gratisutgave og betalingsversjoner. (Image credit: Zoho)

Google Docs er velkjent og har stor utbredelse, men Zoho Workplace er et godt alternativ. Det ligger nok nærmere en kontorløsning basert på en lokal maskin, men pakken er sterk nok til å ha BBC og Nike blant sine brukere.

Zohos tekstbehandlingsprogram ser godt ut og kan gi profesjonelt utseende dokumenter. Regnearkprogrammet er strålende og presentasjonsverktøyet er heller ikke så verst. Men Zoho har langt mer å by på, som et kraftfullt verktøy for nettsider og mange samarbeidsverktøy. Noen er litt i overkant enkle, men hvis du driver en liten bedrift, kan Zoho være et fornuftig sted å begynne.

Zoho Workplace finnes i både gratisutgave og betalingsversjoner.

Google Workspace er spesielt velegnet for samarbeid. (Image credit: Google)

10. Google Workspace Beste nettleserbaserte alternativ til Microsoft Office specifications Delivery Medium Nedlasting Dagens beste tilbud Les mer hos Udemy (Åpnes i ny fane) Les mer hos Udemy (Åpnes i ny fane) Les mer hos Udemy (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tverrplattformløsning + Integrert med Google Drive + Mobilapper Grunner til ikke å kjøpe - Formateringsvansker - Sært

Google Workspace er enda et alternativ til Microsoft Office det er verdt å ta med i betraktningen. Ettersom det er utviklet av internettgiganten Google, er det spesielt velegnet for samarbeid. De tre kjerneverktøyene kjører fint i alle nettlesere, og de finnes også som mobilapper for Apple- og Android-enheter.

Googles gratisverktøy kan ikke skilte med de avanserte verktøyene man får i Microsoft 365 eller andre avanserte pakker, men alt presenteres på en enkel og tydelig måte. Alle dokumentene lagres og synkroniseres automatisk, noe som gjør håndteringen bekymringsfri.

En ulempe ved Workspace er at det er klønete å åpne og håndtere dokumenter som er opprettet innenfor andre systemer, og at formateringen ikke alltid blir slik den burde. Dette skyldes blant annet at Google benytter nettleserens typesnitt, og ikke dem du har på maskinen, og dessuten at eksempelvis Microsoft-dokumenter tar i bruk funksjoner som ikke støttes av Google.

Google Docs har også noen særheter som gjør det mindre brukervennlig enn en del konkurrenter. Som gratisprogram fungerer det fint, men betalingsløsningen ligger milevis bak Microsoft Office.

Vanlige spørsmål om alternativer til Microsoft Office

Hvordan velge det beste alternativet til Microsoft Office? Når du skal velge det beste alternativet til Microsoft Office for din bruk, må du tenke på hva arbeidet krever. Hvor stort team jobber du i, hvilke operativsystemer er i bruk (Windows, macOS, Linux eller Android) og samarbeider dere i de samme dokumentene. Så er det viktig å ha budsjettet i tankene. Hvis du har et trangt budsjett, er det fint å kunne bruke gratisløsninger, men for deg som har god råd vil betalingsløsninger gi mer avanserte funksjoner som kan vise seg nyttige.