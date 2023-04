Norsk skylagringstjeneste med nyskapende AI-funksjonalitet

Burde Apple, Google, Dropbox og de andre gigantene innenfor skylagring skjelve i buksene? Nå utfordres de på uventet vis av den norske skylagringstjenesten Jottacloud. Nå i april har Jottacloud lansert en revolusjonerende søkefunksjonalitet for bilder. Den baserer seg blant annet på forskningen på kunstig intelligens som er gjort rundt OpenAI.

Den nye funksjonaliteten tar tak i en velkjent situasjon for mange brukere av skylagringstjenester – og egentlig for alle som har lagret store mengder bilder. Hvordan finner man egentlig frem i jungelen av bilder uten å måtte holde på i timevis?

Nå gjør Jottacloud det mulig å bruke lange og detaljerte beskrivelser for å finne disse bildene. Dette setter en helt ny bransjestandard for bildesøk. Jottaclouds grunnlegger og administrerende direktør Roland Rabben uttaler i en pressemelding (Åpnes i ny fane) at de med dette utkonkurrerer «de store globale selskapene innenfor skylagring».

Selskapet ønsker med dette å by på en langt bedre tjeneste enn tidligere, og dessuten «å ta en tydeligere posisjon globalt innen skylagring av bilder». Tjenesten kan dermed sikre seg en sterkere posisjon blant de beste skylagringstjenestene (Åpnes i ny fane) på markedet.

Jeg føler noen ganger at Jottacloud er David mot Goliat når vi sammenligner oss med de store globale selskapene. Roland Rabben, CEO i Jotta AS

Hvordan fungerer det?

Den vanlige måten å søke etter bilder på i dagens skylagringstjenester, er gjennom enkel «label matching». Dette gjør at søkemulighetene begrenser seg «til enkeltord som for eksempel 'hund', 'båt' eller 'solnedgang'». Dermed går man glipp av både kontekst og betydning i søkene etter bilder.

Jottaclouds nye søkefunksjonalitet bygger på kunstig intelligens (AI, eller KI på norsk). Derfor er det lagt til rette for å søke ved bruk av lengre setninger som «en søt liten valp som leker i snøen» eller «et portrett av en bekymret kvinne tatt i svart-hvitt». AI-funksjonaliteten skal etter det selskapet skriver «forstå konteksten og betydningen bak søket», slik at den kan gi svært nøyaktige søkeresultater.

Tradisjonelt benyttes såkalte metadata for tilrettelegging av søk. Jottaclouds forhåndstrente AI-modeller oversetter i stedet bildene til vektorer bestående av en lang tallkode. Når brukeren skriver inn en søketekst, behandles den på samme måte. Deretter sammenlignes vektorene, slik at man får opp mer presise treff.

Rabben forteller til Shifter at den nye løsningen kom på plass på bare 20 uker. Utviklingen innenfor kunstig intelligens går unna i et heseblesende tempo, og de Jottacloud ville ikke være noe dårligere. Prosjektet ble sparket i gang rundt nyttår, og allerede i april var løsningen klar.

Men hva med kundedataene? Ivaretas personvernet på en god måte? Jotta opplyser om at denne teknologien ivaretar GDPR (Åpnes i ny fane), og at kundedataene ikke benyttes til opptrening av AI-modellene.

(Image credit: Jottacloud)

Vi er, så vidt vi vet, den første skytjenesten i verden til å ta i bruk en teknologi som kombinerer språkmodeller med bildemodeller. Roland Rabben, CEO i Jotta AS

Hva er Jottacloud?

Jottacloud er en skylagringsaktør som er basert i Norge. De oppgir å levere trygg og enkel skylagring av bilder og filer for privatpersoner og bedrifter over hele verden, og de arbeider derfor med å gi tjenesten støtte på mange språk. Datalagring er ikke kjent som en spesielt miljøvennlig geskjeft, men Jottacloud forteller at 100 % av dataene lagres på miljøvennlige servere i Norge. Også kravene til personvern er strenge i Norge, noe som kan bidra til at Jottacloud også blir et fristende alternativ for utenlandske brukere. Det opplyses om at tjenesten er i hurtig vekst.

Tjenesten er etablert av selskapet Jotta AS, et selskap som ble etablert i 2008. I skrivende stund har de 35 ansatte i Oslo. «Jotta» er et navn som er inspirert av begrepet «Yottabyte», en datamengde som tilsvarer en milliard Terabyte.