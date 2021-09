Alles foretrukne værktøj på vej til Windows 11

Avancerede brugere er heldige, ikke kun kommer Microsoft PowerToys-værktøjerne også til Windows 11, de vil være tilgængelige for download direkte fra Microsoft Store for første gang.

Ifølge en nyhed på XDA vil Windows -brugere have en meget lettere måde at installere det sæt værktøjer, der tidligere kun eksisterede via GitHub.

Microsoft PowerToys blev først introduceret til Windows 95 og kom til Windows 10 så sent som for to år siden. Disse hjælpeprogrammer er designet til at give avancerede brugere fuldt udbytte af operativsystemet og alt, hvad det kan.

Selvom de kan være fleksible, er disse hjælpeprogrammer ikke beregnet til den gennemsnitlige bruger, men derimod til dem, der allerede finder det bedre i Windows end derhjemme og ønsker at kunne finde og gøre tingene endnu hurtigere.

PowerToys i Windows 11

Den moderne version af PowerToys indeholder ni forskellige værktøjer, der gør det muligt for Windows-brugere at gøre ting som at omdøbe flere filer på én gang, ændre størrelsen på billeder og vælge farver eller åbne programmer endnu hurtigere via en hurtigstartmenu.

En af de seneste tilføjelser til sættet er PowerToys Awake, en service, der giver dig mulighed for at forhindre din pc i at falde i dvale, så længe du indstiller. PowerToys kan også bruges sammen med Microsoft Teams og anden videokonferencesoftware til hurtigt at slå din mikrofon fra eller styre dit webcam. Ved at bruge en eksperimentel funktion kan brugere slukke deres lyd lettere og hurtigere end at skulle finde mute-knappen i videoapplikationen.

For Windows 10 var disse værktøjer kun tilgængelige via GitHub eller via en pakkehåndterer som winget eller Chocolatey, men med lanceringen af Windows 11 vil dette blive væsentligt forenklet, da de i stedet vil kunne downloades direkte via Microsoft Store.

Microsoft Store bliver mere integreret med Windows 11, og tilføjelsen af PowerToys giver avancerede brugere adgang til endnu mere kraftfulde værktøjer.

Kilde: XDA