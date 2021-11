Microsoft Teams får endelig oppdateringen alle har ventet på

Arbeid sammen med andre utenfor din egen organisasjon via Microsoft Teams vil snart være mulig takket være en ny oppdatering til Microsofts samarbeidsverktøy.



Arbeidsgrupper strekker seg gjerne utenfor ens egen organisasjon, der arbeidstakere gjerne koples sammen med eksterne interessenter, som kunder, leverandører og partnere. Tidligere måtte brukere ofte sette sin lit til forskjellige typer programvare eller egne apper for å samarbeide.



Ikke bare gjør dette at arbeidstakere må forholde seg til forskjellige apper, noe som kan ta lengre tid og redusere produktivitet, men det åpner også opp for potensielle sikkerhetsproblemer for både arbeidstakere og selskapene de tilhører.



Derfor jobber Microsoft nå med to oppdateringer som kan dra nytte av Microsoft Teams Connect og mulighetene for sikker tilgang i Azure Active Directory (Azure AD), slik at samarbeid på tvers av forskjellige organisasjoner blir enklere å gjennomføre for bedrifter.

Samarbeid på tvers av organisasjoner

Den første oppdateringen involverer delte kanaler, hvilket tillater at enkeltpersoner og grupper på tvers av forskjellige organisasjoner kan arbeide sammen i Microsoft Teams. Når denne funksjonen blir tilgjengeliggjort i testversjonen tidlig neste år, vil delte kanaler (shared channels) dukke opp i hver enkelt medlems Teams-organisasjon (tenant) sammen med andre grupper (teams) og kanaler.



Brukere vil også kunne planlegge møter i delte kanaler, bruke andre Microsoft-apper som Office og dele hver kanal med opptil 50 andre grupper samt så mange organisasjoner som nødvendig. Samtidig kan administratorer bruke såkalte cross-tentant-tilgangsinnstillinger via Azure AD, slik at man kan finjustere og differensiere hva som blir delt med de forskjellige organisasjonene når man jobber sammen.



Microsoft jobber også med en annen oppdatering som skal komme ut innen 2021 er omme. Denne kommer til å la Teams-brukere chatte med andre brukere som ikke er del av organisasjonens nettverk, inkludert alle som bruker personlige Teams-kontoer. Brukere vil kunne invitere enhver annen Teams-bruker til chat via å referere til en e-postadresse eller et telefonnummer, samtidig som man opererer innenfor sikkerhetregler og øvrige bestemmelser innad i organisasjonen.



Samarbeid på tvers av organisasjoner er en etterlengtet Teams-oppdatering som mange har ventet lenge på, siden den i praksis vil gjøre Microsofts samarbeidsverktøy og videokonferanseplattform til en alt-i-ett-løsning for alt bedriftsrelatert, både internt og eksternt.