Nu får Microsoft Teams endelig den opdatering, alle har ventet på

At arbejde med andre udenfor sin egen virksomhed i Microsoft Teams vil snart være muligt takket være en kommende opdatering af Microsofts samarbejdsværktøjer.

Arbejdsgrupper strækker sig ofte ud over deres egen organisation, og medarbejderne har ofte brug for nem kontakt med eksterne parter, kunder og forhandlere. Indtil nu har mange dog været nødt til at stole på anden software eller måske endda personlige apps for at kunne arbejde sammen med andre.

Det kræver ikke blot, at medarbejderne bruger flere forskellige apps, noget der kan påvirke produktiviteten generelt, det kan også udgøre sikkerhedstrusler for både den enkelte medarbejder og virksomheden.

Microsoft arbejder nu på to forskellige opdateringer vedrørende Microsoft Teams Connect og mulighederne for sikre forbindelser med Azure Active Directory (Azure AD) for at lette samarbejdet mellem forskellige virksomheder.

Samarbejde mellem virksomheder

Den første opdatering vedrører delte kanaler, der vil give enkeltpersoner og teams i forskellige virksomheder mulighed for at arbejde sammen i Microsoft Teams. Når denne funktion bliver tilgængelig i begyndelsen af 2022, vises opdelte grupper i Teams ved siden af andre grupper og individuelle chats.

Brugere vil også være i stand til at planlægge aftaler, bruge andre Microsoft-applikationer såsom Office og dele hver gruppe med op til 50 forskellige teams og så mange organisationer, som de har brug for. Samtidig kan administratorer kontrollere rettigheder i Azure AD til at finjustere indstillinger for at gøre eksterne samarbejder med andre virksomheder sikre.

Microsoft arbejder også på en anden opdatering, der kommer i slutningen af dette år, en opdatering, der vil give Teams-brugere mulighed for at chatte med andre uden for deres eget netværk, inklusive dem, der har personlige Teams-konti. Der vil være mulighed for at invitere enhver Teams-bruger til en chat via e-mailadresse eller telefonnummer uden at ofre sikkerhedsperspektivet i deres egen organisation.

Forbedrede muligheder for samarbejde mellem virksomheder er opdateringer, som mange Teams-brugere har ventet på og længtes efter, opdateringer, der vil gøre Microsofts samarbejdsværktøj til det eneste værktøj, du skal bruge for at drive forretning både i og uden for din egen virksomhed.