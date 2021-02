Beste Bluetooth-headset 2021: de beste hodetelefonene til nettmøter og hjemmearbeid

Når du skal velge deg et Bluetooth-headset, er det viktig å finne det som best tilfredsstiller dine behov. Hvis du er en av de mange som jobber mye hjemmefra, har du nok opplevd å bli mye mer avhengig av telefonen til alle mulige gjøremål – jobbsamtaler, møter og bestilling av mat, for å nevne noe.

Et godt Bluetooth-headset kan gjøre både arbeidet og privatlivet utrolig mye enklere. Men det er ikke så enkelt å velge det Bluetooth-headsetet som best tilfredsstiller ens behov. Det finnes massevis av billige og dårlige etterligninger på markedet. Headset som ser nærmest identiske ut, kan likevel by på svært forskjellige egenskaper.

Det er mye å tenke på, blant annet lydkvalitet, mikrofonkvalitet og støydemping. Et headset er til liten nytte hvis det har oppkoblingsvansker eller om man har vanskeligheter med å høre hva samtalepartnerne sier.

Hvis du er på jakt etter et supert Bluetooth-headset, er du altså kommet til rett sted. Her har vi ført opp de beste Bluetooth-headsetene til både profesjonelle og private brukere. Uansett om du sitter i bilen eller ved skrivebordet ditt, er det praktisk og behagelig å kunne ha hendene frie når du fører en samtale, og da passer det godt med en av enhetene nedenfor.

Vi har tatt for oss headset som gjør det å gjennomføre samtaler enkelt, raskt og trygt, enden du kjører bil, bruker verktøy eller annet utstyr eller skriver på et tastatur.

Et headset er til liten nytte hvis du ikke hører hva samtalepartneren sier. Derfor har vi passet på at alle enhetene i denne oversikten gir deg både super lydkvalitet i øret, samtidig som lyden fra din side av samtalen høres klart og tydelig. De beste Bluetooth-headsetene kan også skilte med støydemping. Dette er viktig, ettersom det demper støyen fra omgivelsene slik at samtalepartnerne hører hva du sier.

Nedenfor finner du de beste Bluetooth-headsetene på markedet, og vi har også knyttet dem til vårt prissammenligningsverktøy, slik at du enkelt kan finne de beste tilbudene på dem.

De beste Bluetooth-headsetene – kort oppsummert

Plantronics Voyager 5200 Sony MBH22 Plantronics Explorer 500 Jabra Stealth Sennheiser Presence UC Jabra Steel Plantronics M70 Jabra Wave

1. Plantronics Voyager 5200 Flott til både jobb og moro Vekt: 2 kg | Batteritid: 7 timer | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4.1 999 kr Les mer hos Proshop.no Svettebestandige Caller ID Dyrt

Plantronics Voyager 5200 er et av de aller beste Bluetooth-headsetene du kan få tak i. De kommer fra et merke som nyter høy respekt for denne typen produkter. De er designet med tanke på komfort, slik at du kan ha dem på deg lenge uten å bli plagsomme. De sitter dessuten trygt på plass, slik at de ikke faller av. De er også fullstendig håndfrie, ettersom Caller ID vil oppgi navnet til oppringeren, og du bare trenger å si «svar» for å besvare oppringningen. Støydempingen er effektiv, selv i støyende omgivelser. Enheten har flere mikrofoner, noe som gir en god og sterk gjengivelse av stemmen. Dermed er dette Bluetooth-headsetet jevnt over godt. Det er dekket av et svettebestandig materiale, noe som gir det en robusthet de fleste konkurrentene mangler.

(Image credit: Sony)

2. Sony MBH22 Smart, simple and reliable Vekt: 9,3 g | Batteritid: 6 timer taletid / 8 dager i hvilemodus | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4.2 Enkelt og elegant design Brukervennlig Bedre Bluetooth Ørepropp i bare én størrelse

Headsetet Sony MBH22 har erstattet Sony MBH20, som tidligere har vært en gjenganger i lister som denne. Begge har et enkelt og tiltalende design, men førstnevnte har flere moderne egenskaper.

Her finner vi de samme små knappene, men nå har man fått USB-C-tilkobling i stedet for den eldre microUSB-utgangen. Passformen er fremdeles god og komfortabel, men enheten har bare én ørepropp, så dette er nok ikke noe som passer for enhver.

Du kan koble til to telefoner parallelt, slik at du kan veksle mellom samtaler, hvis du er av den virkelig opptatte typen. Her får du også adgang til Google Assistant og Siri.

3. Plantronics Explorer 500 Kompakt og diskret Vekt: 7,5 g | Batteritid: 7 timer | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4.1 499 kr Les mer hos Elkjop Veldig lett God støydemping Ikke Caller ID

Plantronics lager rett og slett fantastiske Bluetooth-headset, og de fortsetter å levere enheter som plasserer seg på denne listen. Plantronics Explorer 500 er kompakt og diskret i formen, men det er klemt inn massevis av teknologi på denne lille plassen. Her finner du tre mikrofoner og en bomarm, som gir deg fabelaktig stemmekvalitet. Med denne beskjedne størrelsen er ikke batterikapasiteten på samme nivå som mange av konkurrentene, men med syv timers taletid er det slett ikke så verst.

4. Jabra Stealth Liten og stilig Vekt: 7,9 g | Batteritid: 6 timer | Trådløs rekkevidde: 10 m | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4 1 023 kr Les mer hos Proshop.no Komfortabel Flott design Klønete volumkontroll

Jabra Stealth er et av de mest elegant designede Bluetooth-headsetene i denne oversikten. Og det er ikke bare utseendet de har med seg – de er også komfortable å ha på. De er imidlertid ikke små og unnselige som navnet antyder, men med et så elegant design gjør ikke dét noe. Men her er også det viktigste på plass. Lydkvaliteten er strålende, og bakgrunnsstøyen som fanges opp av mikrofonen dempes på tilfredsstillende vis. Dette er virkelig at Bluetooth-headset du kan stole på.

5. Sennheiser Presence UC Headset med parallelle oppkoblingsmuligheter Vekt: 13 g | Batteritid: 10 timer | Trådløs rekkevidde: 25 m | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4.0 1 949 kr Les mer hos Dustin home Kan kobles til mobil og laptop samtidig, slik at det er enkelt å veksle mellom dem God rekkevidde Ikke de mest komfortable

Sennheiser Presence UC er et glimrende Bluetooth-headset for deg som arbeider i hektiske omgivelser der du trenger å multitaske. Det har en funksjon for parallelle tilkoblinger, slik at både mobilen og datamaskinen kan kobles til, og du enkelt kan veksle mellom dem. Lyden er svært god, og du får imponerende lang taletid. Det er imidlertid ikke så komfortabelt, så hvis du er ute etter noe du kan ha på deg hele dagen, vil du nok heller foretrekke for eksempel Jabra Motion.

6. Jabra Steel Et robust headset til utendørsbruk Vekt: 10 g | Batteritid: 6 timer | Trådløs rekkevidde: 30 m | NFC: Ja | Bluetooth-versjon: Bluetooth 4.1 899 kr Les mer hos Elkjop Robust design God støydemping Lydkvaliteten er ikke den beste Ingen fysiske volumkontroller

Hvis du arbeider utendørs i støyende omgivelser, og trenger et robust Bluetooth-headset som kan eliminere bakgrunnsstøy, er Jabra Steel det som passer best for deg. Det motstår støv, skitt og vann, og kan også overleve fall fra store høyder – og er dermed ypperlig til utendørsbruk. Det leveres dessuten med fem års garanti. Støydempingen er kraftig, noe som gir deg god samtalekvalitet, selv på steder med mye bakgrunnsstøy. Dessverre får du ingen fysiske volumkontroller på selve headsetet, noe som gjør det klønete å justere volumet.

7. Plantronics M70 Rimelig, med solide egenskaper Vekt: 8 g | Batteritid: 11 timer | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 3.0 292 kr Les mer hos CDON Lav pris God batteritid Ikke det mest elegante Bare Bluetooth 3.0

Plantronics M70 er arvtageren til den populære M55. Og som forgjengeren er dette et rimelig headset. Konstruksjonen er absolutt ikke førsteklasses, men det er behagelig å ha på. Det støtter stemmekommandoer, slik at bruken virkelig blir håndfri. Lydkvaliteten er god, og særlig ettersom den får hjelp av innebygget støydemping. M70 har også en DeepSleep-modus som aktiveres når det er frakoblet en smarttelefon i 90 minutter. I denne tilstanden har det en batterikapasitet på fem måneder. Når telefonen kommer i nærheten, våkner det raskt opp igjen.

8. Jabra Wave Et flott Bluetooth-headset Vekt: 13,3 g | Batteritid: 8 timer | Trådløs rekkevidde: 10 m | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Bluetooth 3.0 God batterikapasitet Komfortabel Stort Begynner å bli gammel

Jabra Wave har en samtaletid på åtte timer. Dette er et Bluetooth-headset med svært god utholdenhet, noe som gjør den til et godt alternativ for deg som pleier å være borte fra laderen en stund. Størrelsen gjør dem lite diskrete, men det gjør ikke så mye når de kan skilte med så god batteritid. Her får du solid lydkvalitet og god demping av støy, særlig vind. Paring gjennomføres enkelt, og det at du kan koble Jabra Wave til to enheter samtidig, gjør dem til et godt alternativ.