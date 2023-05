iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: belangrijkste verschillen op basis van geruchten

We verwachten dat Apple in september dit jaar de iPhone 15, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Ultra, die volgens geruchten de iPhone 15 Pro Max gaat vervangen, zal lanceren. Deze drie smartphones worden waarschijnlijk een aantal van de beste iPhones ooit.

Maar hoe zijn Apple's aankomende toestellen van elkaar te onderscheiden? De standaard iPhone 15 wordt bijna zeker een iPhone 14 Pro in een nieuw jasje en we hebben het in een ander artikel dan ook al gehad over de iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro.

In dit artikel zetten we de iPhone 15 Pro tegenover de iPhone 15 Ultra. Beide telefoons zijn nog niet uit, maar we zullen hier aan de hand van geruchten en leaks de verwachte prijzen, specs en features vergelijken. Natuurlijk kan er nog van alles veranderen tussen nu en de release, naarmate we meer leren over de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra, maar voor nu zijn dit onze verwachtingen voor hoe deze iPhones van elkaar gaan verschillen.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: specs

(Image credit: Apple)

Het is het nogmaals waard om te vermelden dat de specs voor de iPhone 15 Pro en Ultra die je hieronder vind, niet officieel zijn bevestigd door Apple. We denken echter wel dat we inmiddels genoeg geruchten gehoord hebben om (met enig vertrouwen) te durven speculeren over de camera's, displays en processors van beide apparaten.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: Specs iPhone 15 Pro (volgens geruchten) iPhone 15 Ultra (volgens geruchten) Display: 6,1-inch OLED 6,7-inch OLED Resolutie: 2.316 x 1.080 pixels 2.316 x 1.080 pixels Refresh rate: Adaptieve 1-120Hz Adaptieve 1-120Hz Processor: A17 Bionic A17 Bionic Camera's achter: 48MP (primair), 12MP (ultrawide), 12MP (telefoto met 2x optische zoom) 48MP (primair), 12MP (ultrawide), 12MP (telefoto met 6x variabele zoom) Selfiecamera: 12MP 12MP (dual-lens) RAM: 8GB 8GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batterij: ≈3.200mAh ≈4.323mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Apple)

Aan de hand van voorgaande lanceringen kunnen we redelijk goed inschatten wanneer de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra zullen uitkomen en wat beide toestellen eventueel gaan kosten.

De iPhone 14 -serie werd officieel onthuld op 7 september 2022, voordat de telefoons uiteindelijk iets meer dan een week later (op 16 september) in de winkel verschenen. De iPhone 14 Plus was pas de maand daarna, vanaf 7 oktober, te krijgen.

Apple kiest over het algemeen meestal voor de eerste of tweede week van september als het gaat om zijn jaarlijkse iPhone-lanceringen. Meestal worden de smartphones dan ook nog specifiek op een dinsdag of woensdag onthuld. Als we dat patroon in gedachten houden, dan zouden de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra dit jaar op 5, 6, 12 of 13 september kunnen worden gelanceerd. Naar verwachting zullen beide toestellen vervolgens ongeveer een week later in de schappen liggen.

Qua prijs verwachten we dat de iPhone 15 Pro ongeveer dezelfde prijs zal aanhouden als de iPhone 14 Pro. Dat zou een startprijs van 1.326 euro betekenen voor 128GB aan opslagruimte (oftewel het model met de laagste hoeveelheid opslagruimte). Het 256GB-model van de 14 Pro kost minstens 1.456 euro en die prijs lijkt ook iets waarschijnlijker als startprijs voor de iPhone 15 Pro, aangezien veel merken (zoals Samsung en Motorola) voor hun premium telefoons 256GB aanbieden als basisopslag.

De iPhone 15 Ultra, zou daarentegen technisch gezien de prijs van de iPhone 14 Pro Max kunnen krijgen. In dat geval zou je het 256GB-model kunnen kopen voor 1.606 euro. Aangezien de vele geruchten over dit apparaat het hebben over meerdere (grote) upgrades, kunnen we echter ook geen hoger prijskaartje uitsluiten.

Vandaar dat we denken dat de iPhone 15 Ultra minstens 1.606 euro zal gaan kosten voor het instapmodel. Dat zou de Ultra dan ook de duurste iPhone ooit maken (qua instapmodel).

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: design en display

(Image credit: Apple)

Op het gebied van design, lijkt het erop dat de twee toestellen vooral qua afmetingen van elkaar zullen verschillen. Net als bij de iPhone 14 Pro Max (en 14 Pro), zal de iPhone 15 Ultra groter zijn dan de iPhone 15 Pro.

Hoeveel groter is nog niet zeker, maar aangezien de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max respectievelijk 147,5 x 71,5 x 7,85 mm en 160,7 x 77,6 x 7,85 mm zijn, verwachten we dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra vergelijkbare afmetingen aanhouden.

Verder lijken beide apparaten grotendeels dezelfde designverbeteringen te krijgen ten opzichte van de iPhone 14 Pro. We hebben bijvoorbeeld van meerdere bronnen al gehoord dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra misschien titanium zijkanten krijgen . Daarmee zouden de toestellen sterker en lichter zijn dan de huidige iPhones, die gedeeltelijk uit roestvrij staal bestaan.

Beide smartphones krijgen naar verwachting ook meer afgeronde randen, vergeleken met de scherpe, hoekige randen op de iPhone 14 Pro. Apple wist blijkbaar zelf niet zeker of het deze designverandering wel wilde invoeren op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra, maar meerdere gelekte renders met deze afgeronde zijkanten zijn inmiddels al verschenen , dus dat maakt dit gerucht ook iets geloofwaardiger.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

We hebben ook al meegekregen dat de iPhone 15 Pro dunnere bezels zal krijgen dan de iPhone 14 Pro . Dat zou wel echt een indrukwekkende prestatie van Apple zijn, want de bezels op de 14 Pro zijn al enorm dun (1,81 mm, 1,95 mm en 2,17 mm). Als die dunnere bezels dus op de iPhone 15 Pro zullen verschijnen, dan verwachten we ze natuurlijk ook op de iPhone 15 Ultra.

Verder hebben we ook vaak te horen gekregen dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra 'solid-state' volume- en aan/uitknoppen krijgen . Leaks gaven eerder aan dat deze knoppen haptische trillingen zouden gaan gebruiken om het gevoel van een knop indrukken na te bootsen, terwijl er in feite niets echt ingedrukt wordt, maar recentelijk hebben Apple-analisten die claims weer ontkracht . Daarom gaan we er nu vanuit dat de telefoons gewoon dezelfde fysieke knoppen zullen houden die ook op de iPhone 14 Pro zitten. Toch zijn sommige leakers nog steeds optimistisch over de mogelijkheid dat we in 2023 solid-state iPhone-knoppen zullen zien verschijnen .

(Image credit: 9to5Mac)

De laatste design-upgrade komt waarschijnlijk in de vorm van een USB-C-oplaadpoort. Apple moet van de EU USB-C-poorten gaan gebruiken op zijn iPhones vanaf 2024, maar meerdere leaks hebben al gesuggereerd dat Apple deze nieuwe oplaadpoort al in 2023 gaat gebruiken op de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra.

Deze verandering betekent ook dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra veel snellere data-overdrachtssnelheden zouden kunnen hebben dan hun voorgangers. Daarnaast zou de Thunderbolt 3-versie van USB-C op deze apparaten het waarschijnlijk ook mogelijk maken om de iPhones met een 4K-monitor te verbinden.

Qua display lijkt het er nogmaals op dat het formaat weer het enige echte verschil zal zijn. De iPhone 15 Pro houdt waarschijnlijk het uitstekende 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm en de iPhone 15 Ultra krijgt waarschijnlijk ook hetzelfde soort scherm, maar dan in 6,7 inch, net als zijn Pro Max-voorganger.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max maken allebei gebruik van een adaptieve 1-120Hz-verversingssnelheidstechnologie (genaamd ProMotion). Hiermee worden beelden op de displays zo soepel mogelijk weergegeven aan de hand van wat er op het scherm gebeurt. Apple’s always-on display maakt ook gebruik van deze ProMotion-technologie om te functioneren en het ziet er dan ook naar uit dat allebei deze high-end features ook weer (alleen) zullen verschijnen op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra.

(Image credit: Apple)

Natuurlijk zullen beide smartphones ook weer beschikken over Apple’s Dynamic Island , al zijn er wel geruchten die suggereren dat de afstandssensor dit keer in het ‌Dynamic Island zelf zal worden geïntegreerd , in plaats van eronder, zoals op de iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: camera's

(Image credit: Apple)

Aangezien de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra qua scherm en design bijna alleen maar lijken te verschillen in grootte, vraag je je misschien af waarom Apple ineens de Ultra-benaming zou gaan gebruiken. Dat is dus vanwege de camera's.

Met de iPhone 15 Ultra zal Apple proberen om de smartphone met de beste camera op de markt te brengen. Deze telefoon moet dan ook beschikken over een reeks aan fotografiefuncties die de iPhone 15 Pro niet krijgt (dat wordt dus een andere verhouding tussen de toestellen dan bij de iPhone 14 Pro en Pro Max, die identieke camera's hebben).

Laten we het eerst hebben over de iPhone 15 Pro. Deze zal naar verwachting dezelfde drie soorten camera's achterop krijgen. Het camerablok zal dan dus weer bestaan uit een 48MP-hoofdcamera (24 mm f/2.8), een 12MP-ultrawide (13 mm f/2.2) en een 12MP-telefoto (77 mm f/2.8). Het enige echte verschil tussen de camera's op de iPhone 15 Pro en de camera's op de iPhone 14 Pro zal hem waarschijnlijk in de kwaliteit van de sensors zitten. Volgens een aantal leaks krijgt de iPhone 15 Pro nieuwe sensors van Sony, die meer licht kunnen binnenlaten .

Een mock-up van de iPhone 15 Pro van 9to5Mac. (Image credit: 9to5Mac)

De iPhone 15 Ultra krijgt daarentegen als het goed meerdere nieuwe camera-upgrades. Volgens de laatste geruchten krijgt de iPhone 15 Ultra een telefotocamera met een variabele zoomlens en daarnaast ook nog de grootste hoofdsensor die ooit in een iPhone is geplaatst.

Variabele optische zoomcamera's zijn erg zeldzaam op de hedendaagse smartphonemarkt. Zelfs onze huidige keuze voor de beste smartphone op de markt, de Samsung Galaxy S23 Ultra , gebruikt gewoon twee losse telefotocamera's, maar de iPhone 15 Ultra zal dus met één variabele telefotosensor optisch kunnen bewegen tussen de 3x en 10x zoom, waar de S23 Ultra twee lenzen voor nodig heeft. De iPhone 14 Pro Max kan in vergelijking bijvoorbeeld alleen maar gebruikmaken van een 3x optische zoom. De Sony Xperia 1 IV heeft wel al een telefotolens met variabele zoom, maar deze kan alleen maar bewegen tussen 3,5x en 5,2x.

Zoals we hierboven al hebben vermeld, lijkt het er dus ook op dat de iPhone 15 Ultra de grootste hoofdsensor ooit zal krijgen in een iPhone. Met een formaat van 1/1,14 inch, is Sony’s IMX903 48MP-sensor groter dan de 1/1.28-inch variant in de iPhone 14 Pro Max en deze zou dus ook meer licht moeten kunnen binnenlaten en meer details moeten kunnen vastleggen.

We hebben ook gehoord dat de iPhone 15 Ultra misschien op de voorkant twee lenzen krijgt, terwijl de iPhone 15 Pro de enkele 12MP-sensor van zijn voorganger zou houden.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prestaties

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

Op het gebied van prestaties gaan we er in ieder geval vanuit dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra gebruik zullen maken van de nieuwste Apple-chip , de A17 Bionic. Deze chip wordt volgens geruchten veel efficiënter dan de A16 Bionic en dat is al een uitstekende processor.

De Chinese outlet DCInside (opens in new tab) stelt dat de A17 Bionic 20 procent krachtiger zal zijn dan zijn voorganger . Dat betekent dat allebei de nieuwe toestellen weer een stuk sneller zullen zijn dan de iPhone 14 Pro-modellen. Ze kunnen zelfs redelijk dicht bij de snelheden van een aantal van de beste MacBooks komen.

Ondanks het feit dat ze eventueel dus over dezelfde processor zullen beschikken, zal de iPhone 15 Ultra volgens geruchten wel krachtiger worden dan de iPhone 15 Pro. Een bron claimt namelijk dat de software op de Ultra het toestel minder zal beperken dan de software op het Pro-model . De enige reden waarom de software momenteel een iPhone zou beperken, is om ervoor te zorgen dat de telefoon niet te heet wordt. Dat geeft dus aan dat de iPhone 15 Ultra misschien een beter koelsysteem zal krijgen.

Verder lijken de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra allebei 8GB RAM te krijgen , terwijl de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max "maar" 6GB RAM hebben.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: batterij

We hebben nog niet echt heel veel geruchten gehoord over de batterijen in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra, maar we kunnen wel wat voorspellingen doen aan de hand van de specs van de batterijen van hun voorgangers.

De iPhone 14 Pro heeft een 3.200mAh-batterij die een hele dag (en nacht) mee kan gaan als je het toestel gewoon voor alledaagse taken gebruikt. De iPhone 14 Pro Max heeft een grotere 4.323mAh-batterij die ongeveer 26 uur aan batterijduur kan leveren bij normaal gebruik. We verwachten dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra waarschijnlijk vergelijkbare batterijcapaciteiten zullen krijgen, al zou het kunnen dat de Ultra ook een aantal "Ultra-features" krijgt op het gebied van de batterij.

Verder wordt er bij een aantal geruchten ook al gesuggereerd dat Apple een nieuwe feature voor omgekeerd draadloos opladen aan het ontwikkelen is voor de gehele iPhone 15-serie . Als dat waar blijkt te zijn, dan kan je dus waarschijnlijk andere Apple-gadgets gaan opladen met je iPhone 15 Pro of iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: oordeel

(Image credit: Future)

Het is momenteel nog lastig te zeggen of het echt aan te raden is om te upgraden naar de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Ultra, maar aan de hand van de geruchten over beide smartphones kunnen we je wel alvast wat advies geven.

Ten eerste zal de iPhone 15 Pro hoe dan ook een betere telefoon worden dan de iPhone 14 Pro. Als we alle geruchten over de iPhone 15 Pro even voor waar aannemen, dan krijgt dit toestel een meer premium design (dankzij zijn afgeronde titanium randen en dunnere bezels), iets betere camerasensors en een snellere processor dan de iPhone 14 Pro.

Geen van deze upgrades klinkt echt als een gamechanger en aangezien we de iPhone 14 Pro in onze review al zo ongeveer als “de perfecte iPhone” beschreven, verwachten we niet dat de iPhone 15 Pro echt een must zal zijn voor mensen die toch al een van de beste iPhones hebben.

De iPhone 15 Ultra lijkt daarentegen het gat te willen vergroten tussen de verschillende iPhone-modellen. De Apple Watch Ultra was ook al gericht op echte avonturiers met meer dan genoeg geld en nu lijkt de iPhone 15 Ultra te worden gericht op mobiele fotografiefanaten die ook bereid zijn om een klein fortuin neer te leggen voor hun volgende telefoon.

Met zijn potentieel gigantische hoofdsensor, twee selfiecamera's en een telefotosensor met een variabele zoomlens zal de iPhone 15 Ultra wel een grote upgrade zijn ten opzichte van de iPhone 15 Pro (en daarmee ook ten opzichte van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max). Toch zien we niet heel veel redenen om de (ongetwijfeld) torenhoge prijs voor Apple's eerste Ultra-model te betalen als je niet specifiek op zoek bent naar de telefoon met de beste camera.