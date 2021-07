Disney+ app: come scaricare Disney Plus su Android e iOS

Disney Plus è disponibile da novembre 2019, ma è già una delle piattaforme streaming più amate dagli utenti e in poco tempo è riuscita a raggiungere numeri che si avvicinano molto (e in alcuni casi superano) quelli delle big del settore.

Oggi infatti, Disney Plus ha più di 100 milioni di iscritti e si trova al terzo posto nella classifica dei servizi VOD (video on demand), precedeuta solo da Amazon Prime Video e Netflix.

Basti pensare che nel 2019 Disney Plus è stata l'app più scaricata in America, anche grazie al grande successo delle migliori serie TV Disney+ come The Mandalorian.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per scaricare Disney Plus su Android o iOS e installare l'app Disney Plus su tablet, smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch.

Si tratta di pochi semplici passaggi che vi permetteranno di accedere a un ampio catalogo di film, serie TV e ai capolavori di animazione Pixar, oltre che a tutti i film Marvel, direttamente dal vostro dispositivo mobile.

App Disney Plus

L'app Disney Plus ha già superato i 10 milioni di download e permette di accedere a un'ampia libreria di contenuti che vanno ben oltre i film d'animazione, e comprendono serie TV esclusive come WandaVision e film come l'ormai prossimo Black Widow.

Potete scaricare Disney Plus sul vostro iPhone, iPod Touch o iPad, ma per farlo avrete bisogno di iOS 11 o delle versioni successive (nel caso abbiate un iPad, iPadOS 11.0 o successive).

Molti smartphone e tablet Android sono compatibili con l'app Disney Plus, ma richiedono Android 5.0 (lollipop) o Fire OS 5.0 se si tratta di dispositivi Amazon Fire o Fire Kids.

L'app si scarica in pochi semplici passaggi e ha un'interfaccia intuitiva e ben realizzata sotto ogni aspetto.

Oltre a consentire di passare al formato HD quando volete (o Ultra 4K HD con alcuni titoli), l'app Disney Plus permette di scaricare un gran numero di serie TV e film sul vostro dispositivo (o dispostivi, ce ne sono 10 supportati) e guardarle offline.

Questo significa che potrete guardare i vostri show preferiti dove volete, in aereo, sul treno o durante un viaggio in auto.

Come scaricare Disney Plus

Se avete un dispositivo iOS, seguite le istruzioni che trovate di seguito per scaricare Disney Plus:

Aprite l'App Store

Scrivete “Disney+” nella barra di ricerca

Selezionate l'app ufficiale Disney Plus (dovrebbe trovarsi tra i primi risultati)

Cliccate su "ottieni" e iniziate il download

Selezionate l'opzione ‘Apri’ una volta ultimato il download

Se avete già un account Disney Plus vi basterà effettuare l'accesso con i vostri dati per iniziare a usufruire dell'app. In caso contrario, dovrete completare alcuni passaggi che trovate qui sotto. begin streaming.

Cliccate su "Abbonati ora"

Scegliete se effettuare un abbonamento mensile o annuale

I vostri dati registrati sull'App Store verranno utilizzati per il pagamento.

Effettuato il pagamento non dovrete far altro che accedere dalla schermata di log in e godervi Disney+.

(Image credit: Shutterstock)

Se volete scaricare Disney Plus su un dispositivo Android dovrete effettuare questi passaggi:

Entrate nel Google Play store

Cercate “Disney+” nella barra di ricerca

Cliccate sull'icona Disney Plus e selezionate ‘Installa’

Attendete che il download dell'app Disney Plus sia ultimato

Avviate l'app e effettuate l'accesso con le vostre credenziali.

Come sopra, se non avete un account dovrete scegliere se optare per un abbonamento mensile o annuale. Anche in questo caso il pagamento verrà effettuato utilizzando i vostri dati collegati al Play Store e sarete in grado di accedere al servizio da subito.

Catalogo Disney+: cosa posso guardare con l'app Disney Plus?

Disney Plus dispone di un catalogo composto da circa 1000 films e più di 300 serie TV in continua espansione, con nuove esclusive che vengono aggiunte continuamente, come la nuova serie dedicata a Loki e The Book of Boba Fett.

La piattaforma dispone di un buon numero di contenuti esclusivi divisi per genere e categoria, oltre che per produzione. All'interno dell'app trovate delle sezioni dedicate a Walt Disney, Marvel, Pixar, Lucasfilm, e National Geographic, alcuni dei principali attori dell'industria cinematografica contemporanea.

C'è praticamente tutta la produzione di Walt Disney: dai vecchi film d'animazione come Bambi e Il Libro Della Giungla, ai più recenti Moana e Frozen 1/ 2. Per gli amanti dei supereroi c'è tutto il catalogo dei film appartenenti al Marvel Cinematic Universe, da Captain America a Thor fino alla saga completa dei film dedicati agli Avengers, ma anche le novità come la serie dedicata a Hawkeye

Pixar mette sul banco il celebre franchise di Toy Story, oltre a un gran numero di capolavori d'animazione come Inside Out, Up, e l'incredibile Soul, recentemente premiato con un Oscar per il miglior film d'animazione. Per gli amanti di Star Wars è disponibile tutta la saga da "Una nuova Speranza" a "Gli Ultimi Jedi".

Non è finita qui. National Geographic mette a disposizione tutti i suoi documentari sulla natura e sono presenti anche tutte le stagioni de I Simpsons.

Ce n'è per tutti i gusti e nei prossimi mesi arriveranno una marea di nuovi contenuti.

App Disney+: compatibilità

Se non avete un dispositivo Android o iOS, o preferite scaricare l'app Disney Plus su un altro device, qui sotto trovate la lista di hardware compatibili con il servizio: