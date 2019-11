Disney Plus contro Amazon Prime Video: chi vincerà?

Disney Plus è il tanto atteso servizio di streaming online di Disney, disponibile dal 12 novembre negli USA e in Canada. Il 19 novembre invece arriverà in Nuova Zelanda e Australia, e noi speriamo che la data di arrivo per l'Italia venga annuncuata presto. Questo significa che a breve dovrete decidere in quale servizio streaming investire i vostri soldi mensilmente.

Abbiamo già fatto un confronto tra Disney Plus e Netflix, ma cosa possiamo dire riguardo Amazon Prime Video?

Abbiamo riassunto tutto quello che dovete sapere su Disney Plus e Amazon Prime Video per aiutarvi a decidere qual è quello giusto per voi, considerando l'offerta di entrambi i servizi, come funzionano e, soprattutto, il loro catalogo.

Prima di decidere ricordatevi che si tratta di una scelta personale, che potrebbe dipendere da quali serie TV per voi sono irrinunciabili, il vostro budget e quanti abbonamenti potete permettervi al mese.

La nostra recensione in anteprima di Disney Plus

Disney Plus vs Amazon Prime: panoramica generale

La home di Disney Plus dà una panoramica su quali contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming. (Image credit: Disney / Becca Caddy)

Disney Plus e Amazon Prime Video sono servizi di streaming online che offrono un'ampia scelta di serie TV, film, cartoni animati e documentari. I contenuti possono essere guardati in streaming o scaricati e guardati offline da un dispositivo mobile.

Quando Disney Plus arriverà ci saranno molti contenuti interessanti, tra cui le serie TV di Star Wars, film Marvel e tutti i cartoni animati Disney della vostra infanzia.

Il servizio per lo streaming di Amazon esiste da qualche anno ed è molto popolare in tutto il mondo. Non è all'altezza di Netflix, ma offre un catalogo ampio e variegato di contenuti, sia nuovi che più vecchi, oltre a contenuti originali. Amazon Video vi permette anche di pagare per noleggiare o acquistare film e serie TV che non potete trovare sulla piattaforma streaming.

Disney Plus vs Amazon Prime: prezzo e disponibilità

(Image credit: Amazon)

Disney Plus sarà disponibile negli USA a partire dal 12 novembre 2019. Non sappiamo ancora nulla riguardo la data di uscita per l'Italia, ma ci aspettiamo presto un lancio a livello globale, probabilmente nel 2020.

Disney Plus offrirà la possibilità di abbonarsi per 6,99$ al mese, oppure per 69,99$ all'anno. L'abbonamento consente di guardare contenuti da quattro dispositivi contemporaneamente e di associare a un solo account fino a 10 dispositivi.

A differenza di Netflix, non ci saranno tipologie di abbonamento diverse che si differenziano per quantità di schermi e qualità video.

Amazon Prime Video è in Italia e in duecento altri Paesi. Il servizio streaming del colosso Amazon è gratis per chi è già abbonato Amazon Prime. Dopo la prova gratuita di 30 giorni costa 36€ all'anno o 4,99€ al mese

In Italia Amazon Prime Video costa 4,99€ al mese, oppure 36€ all'anno. Si possono guardare contenuti su due schermi contemporaneamente e si può scegliere la qualità video. Amazon Prime Video però è disponibile gratuitamente per gli abbonati Amazon Prime, che offre altri servizi tra cui Amazon Music e spedizioni gratuite sugli articoli Prime.

Disney Plus vs Amazon Prime: caratteristiche e interfaccia

Uno screenshot dell'interfaccia di Disney Plus. (Image credit: Disney)

L'interfaccia di Disney Plus sarà molto simile a quella di Amazon Prime Video e Netflix.

Il logo dei marchi Disney (compresi Star Wars, National Geographic e Marvel) è riportato su un banner dinamico che fornisce svariati consigli. Come su Netflix, anche su Disney Plus ci sono liste come ''Titoli del momento'' o ''Consigliati per te''. Un buon vecchio metodo per rendere tutto più organizzato e accessibile.

Il formato di Amazon Prime Video è sostanzialmente lo stesso, con contenuti consigliati in base alle vostre abitudini e i vostri generi preferiti. Spesso non è facile trovare i contenuti di uscita recente, ma è tutto piuttosto intuitivo.

Disney Plus vs Amazon Prime: contenuti

Ci saranno tantissimi contenuti su Disney Plus al momento dell'uscita, ma riusciranno a competere con quanto offre Amazon Prime Video?

Disney detiene i diritti di Marvel, Star Wars e Pixar, ma il suo catalogo non sarà vasto come quello di Netflix, che conta circa 6.000 titoli. Il catalogo includerà ogni film che Disney abbia mai fatto, che si aggiungeranno ai film di Star Wars e Pixar, e tutti gli episodi de I Simpson. Nuovi film Disney si aggiungeranno al catalogo dopo l'uscita al cinema.

Ci saranno anche serie TV, inclusa una serie TV live-action scritta da Jon Favreau (noto per Iron Man e The Jungle Book) che si chiamerà The Mandalorian. Per non parlare degli spin-off Marvel su Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) che si intreccerà con le vicende del sequel di Doctor Strange e la serie TV Hawkeye, con Jeremy Renner che riprenderà il suo ruolo.

The Mandalorian, la serie TV di Star Wars in arrivo su Disney Plus. (Image credit: Lucasfilm)

Disney detiene i diritti anche di National Geographic, un'ottima notizia per chi si interessa di documentari da ogni parte del mondo.

Netflix è il re indiscusso delle piattaforme streaming, ma anche Amazon Prime Video ha degli ottimi titoli a disposizione, e, soprattutto, ne ha di più. Naturalmente non vale la pena guardare ogni film o serie TV, ci sono molti titoli mediocri: ecco perchè abbiamo creato una lista delle migliori serie TV da guardare su Amazon Prime. Se per voi la quantità è la cosa più importante, Amazon Prime Video vince su tutto.

Amazon investe molto anche in contenuti originali, tra cui spiccano Transparent, The Marvelous Mrs. Maisel e Carnival Row. Amazon ha inoltre acquisito i diritti per creare una serie TV de Il Signore degli Anelli.

Su Amazon Prime potete anche trovare serie TV in esclusiva come Mr Robot.

Uno screenshot dalla nuova serie Picard che sarà disponibile su Amazon Prime Video. (Image credit: Amazon / Becca Caddy)

Forse vi interesserà sapere che Disney ha unito le forze con Amazon, che ospiterà i contenuti di Disney Plus per i Paesi in cui Disney Plus non è ancora arrivato. Secondo alcune ultime notizie questo succederà solo in Sudamerica, ma il progetto potrebbe svilupparsi anche altrove.

Questo significa che un'iscrizione ad Amazon Prime potrebbe garantirvi l'accesso a tutti i contenuti Disney Plus, oltre a tutti i vantaggi Amazon.

Il Signore degli Anelli, la serie TV: quando arriverà su Amazon Prime?

Nel complesso...

Non è facile soppesare i pro e i contro di Disney Plus prima dell'uscita ufficiale, ma sembra che potrebbe essere un degno candidato per investire i vostri soldi in un altro tipo di piattaforma streaming.

Naturalmente tutto dipende da cosa preferite guardare. Dovete chiedervi se non riuscirete a vivere senza i film e le serie TV di Star Wars e Marvel, o se non potete proprio rinunciare a titoli esclusivi Amazon Prime come Mr Robot e The Expanse.

Non c'è dubbio: Disney Plys avrà un sacco di fantastici nuovi contenuti oltre ai grandi classici. Amazon però dalla sua ha un catalogo davvero vasto di film e serie TV davvero interessanti. Amazon Prime Video è la scelta giusta se approfittate spesso di altri vantaggi Prime, come la consegna rapida e gratuita sui prodotti selezionati.

Pensiamo che non ci sia un vero vincitore tra Disney Plus e Amazon Prime Video, si tratta di due ottimi servizi streaming con un'offerta molto diversa.