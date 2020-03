Disney+, come vedere film e serie TV sui televisori LG

Disney+ è finalmente in prevendita, e potrete risparmiare 10 euro abbonandovi per un anno dal sito ufficiale entro il 23 marzo .

Il servizio è disponibile su tutte le TV LG prodotte dal 2016 ad oggi come ad esempio i modelli B9, C9, B8 e C8.

Disney+ sarà attivo in Italia dal 24 marzo e potrete utilizzare l’applicazione su ogni smart TV LG prodotta negli ultimi quattro anni, ovvero su tutti i dispositivi con WebOS 3.0 e successivi. Nel caso invece abbiate un televisore LG più vecchio esistono altri modi per avere con voi tutti i personaggi Disney Pixar e Marvel e vi spiegheremo come fare in questo articolo.

Abbonamento annuale Disney Plus: da 69.99 euro a 59,99 euro Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non tendono a essere così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene. Vedi offerta

Se avete uno smart TV LG più recente potrete utilizzare l’applicazione Disney+ scaricabile sul vostro televisore e potrete godere di una migliore qualità video e riprodurre in streaming contenuti in qualità 4K e HDR (se la vostra TV supporta queste due caratteristiche). Di seguito vi spiegheremo come potervi emozionare con classici Disney come Aladdin ed il Re Leone, oppure immergervi nello spazio profondo assieme a Baby Yoda e The Mandalorian .

Come vedere Disney+ su TV LG (WebOS)

1) Accendete la TV e verificate sia connessa ad internet tramite cavo ethernet o rete Wi-Fi. Potete controllare accedendo alle impostazioni del televisore (solitamente premendo il tasto con l’ingranaggio);

2) Una volta connessi ad internet, premete il tasto “Home” sul vostro telecomando. Si aprirà il menu principale della TV con tutte le vostre app;

3) Navigate nel menu fino ad arrivare ad un’icona con il testo LG Content Store.

4) Selezionate la lente di ingrandimento per effettuare una ricerca, digitate Disney+ e vedrete comparire l’applicazione.

5) Cliccate sull’icona dell’applicazione Disney+ e poi sul pulsante Installa;

6) Ora dovreste vedere l’icona di Disney+ accanto alle vostre altre applicazioni quando premete il pulsante Home;

7) Alla prima apertura di Disney+ inserite il vostro nome utente e la password, sarà necessario solo una volta;

Come guardare Disney+ su TV LG non supportate:

Esistono molti modi per poter guardare Disney+ su TV LG non smart. Ad esempio potete connettere un box Android TV come Nvidia Shield , una console come Xbox One o PlayStation 4, oppure dispositivi come Chromecast, Chromecast Ultra, Amazon Fire TV o i Roku.

Vi basterà scaricare sul dispositivo scelto (o sul vostro smartphone, dipende dal tipo di prodotto) l’applicazione dedicata a Disney+.

Questo è quanto. Per una maggiore praticità, infine, vi suggeriamo di creare il vostro account prima di accedere dall’app e abbonandovi via smartphone, tablet o PC. Ora siete pronti per ore e ore di intrattenimento Disney+ sulla vostra LG smart TV.