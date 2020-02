Star Wars: probabile nuovo film in arrivo, il regista sarebbe già stato scelto

L'esistenza di un nuovo film di Star Wars è stata segnalata da diversi portali di news. Il film senza nome potrebbe arrivare sui grandi schermi dei cinema mondiali oppure sulla piattaforma di streaming Disney+ , in arrivo in Italia il prossimo mese. Si vocifera siano già stati designati uno sceneggiatore ed un regista.

The Hollywood Reporter è stato il primo a dare la notizia spiegando che JD Dillard, il regista dell'acclamato film di fantascienza Sleight del 2016, ha deciso di partecipare alla realizzazione di questo nuovo film. Matt Owens, uno sceneggiatore che ha lavorato in precedenza agli show televisivi Luke Cage e Agents of Shield, è apparentemente già al lavoro.

L’esistenza di questo film non è stata ancora ufficialmente confermata da Lucasfilm, tenetelo presente. Non c'è molto altro da aggiungere alla storia per il momento, tranne il fatto che non ci sono collegamenti con il film prodotto dal CCO della Marvel Kevin Feige o alla nuova trilogia di film di Rian Johnson già annunciata in precedenza.

Come sottolineano i colleghi di THR, è plausibile che qualsiasi nuovo film di Star Wars possa essere considerato per la distribuzione tramite Disney Plus, visto il grande successo che The Mandalorian ha avuto sulla piattaforma di streaming. Il prossimo film di Star Wars in programmazione uscirà ufficialmente il 16 dicembre 2022. Per il momento non sono note altre informazioni a riguardo, nemmeno il regista o un accenno alla trama.