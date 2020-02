Disney Plus, via alle prevendite. E c’è subito lo sconto

A partire da oggi è possibile preordinare l’abbonamento annuale a Disney Plus, con un risparmio di 10 euro se preordinate prima che il servizio venga lanciato il 24 marzo. Il prezzo normale è di 69,99 euro all'anno, prenotando oggi il primo anno vi costerà solo 59,99 euro. Avrete un intero anno di streaming di contenuti Disney e nuove serie televisive originali, come The Mandalorian a un prezzo simile di un gioco per PS4.

Questa offerta è valida fino al 23 marzo, il giorno prima del lancio del servizio, a quel punto il prezzo di Disney Plus tornerà a 69,99 euro, quindi avete poco meno di un mese per decidere. Come detto precedentemente, l’abbonamento dà accesso a serie originali come The Falcon e The Winter Soldier (agosto), The Mandalorian stagione 2 (ottobre) e WandaVision (dicembre).

Ecco la descrizione dell’offerta:

Non siamo sicuri di quali contenuti Disney verranno lanciati con Disney Plus in Italia, ma ci saranno oltre 1.000 film, serie, originali e altro da guardare. La serie The Mandalorian sarà disponibile subito al lancio.