WandaVision, sono iniziate le riprese della serie per Disney Plus

Le riprese per la serie WandaVision di Disney Plus sono ora in corso, sarà la seconda serie live-action del Marvel Cinematic Universe per la piattaforma di streaming Disney Plus. Kevin Feige, il responsabile creativo di Marvel Studios, ne ha parlato in un'intervista podcast con THR.

Sapevamo già che erano in corso le riprese di The Falcon e di Winter Soldier, le prime serie Marvel per Disney Plus che arriveranno alla fine del 2020, ma questa è la prima conferma ufficiale per WandaVision. Si era parlato il mese scorso di una data di inizio della produzione, fissata per il 4 novembre, e i fotografi in agosto hanno scattato foto del set in costruzione.

"Falcon e Winter Soldier sono in produzione; sono tornato ieri dal set di WandaVision, che ha cominciato le riprese", dice Feige intorno al minuto 37:50 dell'intervista.

Feige ha poi approfondito il rapporto tra gli spettacoli Disney Plus e i film MCU:

"Tutti i personaggi subiranno delle trasformazioni (spero) entusiasmanti in questi show, che poi ritroverete nei nostri film. I live action e i film saranno collegati. Incontrerete alcuni dei personaggi già annunciati come She-Hulk, Marvel, e Moon Knight per la prima volta in una serie TV su Disney Plus, e poi nei film. L’universo cinematico Marvel d’ora in avanti si destreggerà in questo scenario."

Lo spin-off più sperimentale del MCU?

La serie TV in sei episodi WandaVision è diretta da Matt Shakman, il regista di serie drammatiche come Mad Men e sitcom come It's Always Sunny in Philadelphia.

Shakman ha precedentemente descritto lo spettacolo come "una miscela tra sitcom classica e azione Marvel". Il responsabile è Jac Schaeffer, che in precedenza aveva lavorato al film Black Widow.

In un'intervista di MTV, la star Paul Bettany ha descritto il luogo in cui lo spettacolo inizia come "molto strano", prima di spiegare che si trasformerà in un’atmosfera Marvel più familiare a cui siamo abituati. Quindi, aspettatevi una miscela piuttosto insolita di generi.

Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprenderanno i loro ruoli di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione.

WandaVision dovrebbe debuttare all'inizio del 2021. Olsen reciterà anche in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, in uscita nel maggio 2021.