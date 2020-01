Disney Plus subito disponibile per gli Smart TV Philips

L'app di Disney Plus TV arriverà su tutti gli Smart TV Philips Android in tempo per il debutto del servizio di streaming in Europa. Si tratta di un’ottima notizia per i proprietari di questi TV, dato che potranno guardare Disney Plus senza bisogno di utilizzare un dispositivo esterno come Fire Stick o una console di gioco.

È stato annunciato che Disney Plus debutterà il 24 marzo in Italia, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera e nel Regno Unito, un po' prima rispetto alla data prevista. Costerà €69,99 all'anno in Italia o €6,99 al mese se si preferisce non sottoscrivere un abbonamento annuale.

Fino ad oggi non abbiamo avuto molti dettagli sul lancio in Europa, ma ora le informazioni stanno finalmente iniziando ad arrivare. La quota di abbonamento all-in-one include film e serie TV in 4K, una grande differenza rispetto ai vari pacchetti di abbonamento a più livelli di Netflix .

Il futuro di Philips

Grandi notizie per Philips. Con l’annuncio di due nuovi modelli OLED ha mostrato come potrà migliorare l’elaborazione delle immagini attraverso l’intelligenza artificiale, per offrire immagini della massima qualità possibile. Sappiamo inoltre che il produttore sta collaborando con Bower e Wilkins per integrare sistemi audio di alta qualità nei suoi televisori a LED.