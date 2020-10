Disney Plus, non c'è l'app sul vostro televisore? Ecco come vederlo

Disney Plus è arrivato in Italia ormai da qualche mese, ponendo fine alla lunga attesa per coloro che non vedevano l’ora di guardare i film di Star Wars, Marvel, Disney, Pixar e ovviamente la serie The Mandalorian.

Se avete un televisore che non ha un’applicazione per Disney Plus, una chiavetta streaming può essere un modo semplice ed economico per usare il servizio in streaming sulla vostra TV.

Vi starete chiedendo, perché Disney Plus risulta incompatibile su diversi TV? Gli Smart TV prodotti prima del 2016 in genere non sono compatibili con il codice dell'app, mentre i televisori antichi (quelli sprovvisti di funzioni smart, tra cui lo streaming) non hanno il software necessario.

È qui che entrano in gioco le chiavette streaming. Queste di solito sono molto convenienti, dal momento che hanno un costo di circa 30 euro e possono essere collegate alla porta HDMI di una TV per accedere a numerose app, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Disney Plus.

Quale chiavetta streaming dovreste comprare?

(Image credit: Shutterstock)

Esistono diversi modelli di chiavette dedicate allo streaming che possono essere prese in considerazione.

Innanzitutto, ci sono i due modelli di Amazon: Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K. Sebbene siano chiavette molto eleganti e che funzionano bene, restano ancora economiche, con solo un piccolo aumento di prezzo per quanta riguarda il modello HDR 4K, che consente di trasmettere in streaming con una qualità ancora più elevata, se la utilizzate con una delle migliori TV 4K (se avete una TV con risoluzione solo HD, la normale Fire TV Stick andrà bene). Come detto precedentemente, con una di queste chiavette otterrete Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e tante altre app, con un'interfaccia utente e un telecomando Alexa per i comandi vocali. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione completa a questo link .

Se per qualche strana ragione non vi piacesse la chiavetta streaming di Amazon, potete prendere in considerazione Google Chromecast, che offre ugualmente la possibilità di installare tante app di streaming e trasmettere comodamente contenuti video dal vostro tablet o smartphone Android.

Proprio come le Fire TV Stick, è presente un modello economico HD e un altro che supporta il 4K HDR (Chromecast Ultra). In questo caso non avrete Amazon Prime Video ma Disney Plus è comunque disponibile.

Infine, potete prendere in considerazione anche i dispositivi Roku, che vantano un sistema operativo semplice e il supporto per Disney Plus, sia che scegliate il modello economico Roku Express (solo HD) o Roku Streaming Stick+ (4K HDR).