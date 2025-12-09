Proton VPN dévoile un plaid anti-surveillance – et il cache un mois de protection gratuite

Proton VPN lance la première couverture VPN au monde

Proton s’est associé à la marque de streetwear de luxe Aries

Elle est livrée avec un mois de protection VPN gratuite

Noël approche à grands pas, et le monde s’est récemment rempli de joie festive, de marchés animés et de lumières scintillantes, comme pour rappeler que – oui – la saison est bel et bien là.

Mais pour les expatriés et les étudiants étrangers installés, cette période n’est pas toujours synonyme d’émerveillement. Les traditions qui se heurtent et l’absence de la famille ou des proches pour célébrer ensemble renforcent souvent le mal du pays – un sentiment que ni le vin chaud, ni les échanges de cadeaux façon Secret Santa ne parviennent à effacer.

Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette description, une annonce devrait apporter un peu de réconfort : Proton VPN, à l’origine de l’un des meilleurs VPN du marché, a lancé la toute première couverture VPN au monde.

Développée en partenariat avec la marque de streetwear de luxe Aries, cette couverture intègre la technologie NFC directement dans son étiquette tissée.

Un simple contact suffit pour accéder à une URL qui débloque un mois d’accès gratuit à la formule premium de Proton VPN, permettant de consulter du contenu dans plus de 120 pays tout en se protégeant contre les intrusions numériques grâce à l’expertise de Proton en matière de sécurité.

Douillette et confortable, cette couverture garde au chaud tout en offrant un accès aux contenus familiers, notamment les séries et programmes télé souvent inaccessibles à cause de restrictions géographiques. Un vrai remède au mal du pays, en recréant un lien avec ce qui manque quand la distance devient trop pesante.

Un remède contre le mal du pays

L’idée d’associer deux univers a priori opposés – la cybersécurité et le confort du quotidien – trouve son origine dans une enquête récente menée par Proton VPN auprès de 2 000 expatriés adultes vivant au Royaume-Uni.

Selon les résultats, 88 % des sondés estiment que l’accès à des contenus familiers permet d’atténuer le sentiment de solitude, et 79 % déclarent souffrir du mal du pays.

Les étudiants internationaux sont les plus touchés, exprimant une détresse émotionnelle liée à l’éloignement familial et à l’absence de leurs traditions personnelles. Beaucoup mentionnent également le manque de leur nourriture et de leurs habitudes quotidiennes – sans oublier la météo, citée par près de la moitié des participants.

Sofia Prantera, fondatrice et directrice artistique d’Aries – elle-même expatriée – explique avoir voulu offrir une solution à ce sentiment si particulier de déracinement, en recréant ce mélange de chaleur et de nostalgie que l’on ressent en se reconnectant à ses souvenirs d’enfance ou de pays natal.

Le choix de la couverture comme support de cette expérience ne doit rien au hasard : elle incarne symboliquement l’intimité, la familiarité et la chaleur, dans un monde numérique où les contenus rapprochent des rituels familiers, des souvenirs intimes et du confort de la maison.

« La couverture VPN, ce n’est pas qu’une histoire de technologie. C’est une passerelle vers les lieux et les personnes qui nous manquent », explique Sofia Prantera.

Le design est lui aussi chargé de sens : la couverture adopte un style patchwork, avec des citations, des images et des références qui célèbrent le multiculturalisme.

Un cadeau idéal pour soi ou pour un proche éloigné pendant les fêtes.

Et même si ce n’est pas la couverture la plus abordable du marché, difficile d’imaginer un présent plus attentionné pour une personne chère exposée au monde numérique qu’une couverture NFC, la première du genre.