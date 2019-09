Førsteinntrykk: iPhone 11

iPhone XR ble en overraskende hit i fjor – den ble lansert senere enn de andre modellene, og den var en enklere modell med færre funksjoner.

Det faktum at den også var billigere enn XS og XS Max, gjorde imidlertid at den raskt ble populær, og resultatet er at årets oppfølger til XR faktisk er den modellen Apple har viet størst oppmerksomhet i år.

Den har ikke helt det samme utvalget av funksjoner som iPhone 11 Pro, men den har likevel mye å by på, og vi har rukket å danne oss noen førsteinntrykk eller å ha testet den på demo-området etter at lanseringen var ferdig.

iPhone 11: lanseringsdato og pris

Mens fjorårets rimeligste modell iPhone XR ble lansert senere enn de andre modellene, slippes iPhone 11 samtidig med iPhone 11 Pro og Pro Max. Datoen for forhåndsbestillinger er satt til 13. september, mens salget starter 20. for alle de tre modellene.

Prisen er også svært imponerende med 8490 kroner for 64 GB-modellen. Vi kan ikke akkurat kalle den billig, men prisen er lavere enn for iPhone XR, og det er rimelig overraskende når det er snakk om Apple.

Du kan for øvrig også velge å gå for variantene med enten 128 GB eller 256 GB lagring, og disse koster henholdsvis 9090 og 10.390 kroner.

Kamera

Akkurat som iPhone 11 Pro har også iPhone 11 en stor kamerahump på baksiden, men her sitter det to kameraer i stedet for tre.

Den store firkanten er altså strengt tatt ikke nødvendig på iPhone 11, og man kunne like godt valgt den samme smale og avlange formen som på iPhone XS. Tanken har nok imidlertid vært å gjennomføre den samme visuelle identiteten på alle telefoner, og dermed har også iPhone 11 denne litt voldsomme firkanten på baksiden.

Uansett sitter det som sagt to kameraer her, og begge er på 12 MP. Det ene er et vanlig vidvinkelkamera, mens det andre er et ultravidvinkelobjektiv, og du får dermed mulighet til å zoome ut for å få med mer i utsnittet ditt. Nedenfor ser du hvordan det kan se ut.

Kvaliteten på bildene vi tok var imponerende, men vi hadde ikke mulighet til å teste det ved dårlige lysforhold, noe som virkelig avslører hva dagens beste smarttelefonkameraer er gode for. Apple skryter av hva de leverer på dette punktet, så det blir spennende se hva iPhone 11 får til når vi får mulighet til å teste dette skikkelig.

Også frontkameraet er forbedret, og sensoren er oppgradert til 12 MP slik at du får med mer i utsnittet når du snur telefonen vannrett. I tillegg får du mulighet til å ta selfies i saktefilm, noe Apple har vært frekke nok til omtale som «Slofies».

Design og skjerm

Apple har holdt seg ganske tett opp til iPhone XR når det gjelder designet til iPhone 11, og den er kraftigere sammenlignet med iPhone 11 Pro, med tykkere kanter rundt den 6,1 tommer store skjermen.

Når du holder iPhone 11 Pro og iPhone 11 ved siden av hverandre, vil du oppdage at den viktigste forskjellen er at sistnevnte kjennes betydelig tykkere ut i hånden. Vi forventer imidlertid ikke at dette skal bli noe stort problem for iPhone 11.

LCD-skjermen fra iPhone XR er også på plass her, og det er nok med på å holde prisen nede sammenlignet med de OLED-utstyrte Pro-modellene. Likevel er den lyssterk og skarp, og det ser ikke ut som det går noe særlig utover batteritiden heller, for iPhone XR har den beste batterilevetiden noensinne i en iPhone.

Oppløsningen er også litt lavere på iPhone 11 sammenlignet med Pro-utgavene, og igjen er det snakk om å spare på kostnader. Dette er imidlertid også et kompromiss vi kan leve med, selv om kvalitetsforskjellen blir ganske tydelig når man holder de to telefonene side om side.

iPhone XR hadde en stor fordel sammenlignet med de dyrere modellene fra i fjor, og det var fargeutvalget. Det samme er også tilfelle med iPhone 11, og demo-området ble igjen frisket opp av alle fargevariantene. Du kan velge mellom hvit, sort, grønn, gul, lilla og rød.

iOS 13 og batterilevetid

Akkurat som de andre nye iPhone-modellene, er også iPhone 11 utstyrt med iOS 13, og den rimeligste iPhone-modellen drar nytte av de nye funksjonene operativsystemet har å by på.

iPhone 11 er også utstyrt med den samme A13 Bionic-brikken på innsiden, men vi mistenker samtidig at den har mindre RAM, selv om Apple-representanten som demonstrerte telefonen for oss sa at innmaten er nøyaktig den samme.

Rykter i forkant av lanseringen har også antydet at den skal yte dårligere i tester enn de dyrere modellene, så vi mistenker at den ikke vil være fullt så rask under tung last. Samtidig sier Apple at dette er den sprekeste telefonprosessoren noensinne, og vi har tro på at den kommer til å yte godt uansett.

Vi opplevde heller ikke at den strevde med noe som helst i løpet av den korte tiden vi har hatt med den, men det skal sies at det er vanskelig å danne seg et fullverdig inntrykk når man presser seg frem mellom horder av andre journalister som holder på med akkurat det samme.

Spillet imponerte oss i hvert fall, og skyggene og detaljrikdommen i Pascal’s Wager så veldig bra ut.

Når det kommer til batteri, har iPhone 11 mye å leve opp til: iPhone XR hadde den beste batteritiden noensinne i en iPhone, og vi håper å se det samme gjenta seg i år.

Forholdene ligger i hvert fall til rette for det: prosessoren skal være mer effektiv, skjermen skal bruke mindre strøm, og vi antar at Apple også har gjort det de kan på andre måter for å skvise ut litt ekstra av batteriet. Apple hevder at den skal levere én time ekstra sammenlignet med iPhone XR, og det betyr nok at selskapet har gjort en innsats for å senke strømforbruket i mange ulike ledd.

Dessverre følger det ikke med en hurtiglader i esken til iPhone 11 slik det gjør med Pro-modellen, noe vi antar igjen er et kostnadssparingstiltak, men det hadde vært fint om den fulgte med slik at vi kunne bekymret oss litt mindre for hvor mye batteri vi har igjen.

Når det er sagt så støtter den jo trådløs lading, og hvis du skaffer deg en ladeplate til hjemmebruk og en til jobben, så burde du klare deg ganske bra uansett.

Foreløpig konklusjon

iPhone XR var som sagt en overraskende hit fra Apple. Den imponerte oss stort under testing, og selv om den ikke var like imponerende som iPhone XS, så stjal den likevel showet ved å være en veldig god og samtidig rimelig inngangsbillett til Apple økosystem.

Nå sikter iPhone 11 mot å gjøre det samme, men den har kanskje ikke de helt store oppgraderingene som kan fange oppmerksomheten.

Utover kameraforbedringene, er det først og fremst ytelsen som er forbedret, og det gjenstår å se om den fremstår som verdt en oppgradering fra fjorårets modell når vi får testet den skikkelig.

Samtidig skal vi ikke glemme det viktigste med iPhone 11 – dette er den rimeligste iPhone-modellen på mange år, og vi ser for oss at mange vil la seg friste når de ser at det er mulig å få seg en ny iPhone for langt mindre enn de 10.000 man gjerne forventer nå om dagen. Den er som sagt ikke like fullspekket av finesser som Pro-modellene, men til denne prisen kan den likevel være et godt valg.