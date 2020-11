Disney+ har over 70 millioner abonnenter – Apple TV+ henger etter

Det er ingen tvil om at Disney+ har nådd en milepæl – Bob Igers, administrerende direktør for Disney meddeler i en fersk kvartalsrapport til investorer at strømmetjenesten nå har over 73 millioner abonnenter, ifølge Washington Post.



Nyheten samtidig som Disney innrømmer at selskapet har hatt en generell nedgang i inntekter i år grunnet blant annet problemer med å holde ulike fornøyelsesparker åpne, men også vanskeligheter med å få tilskuere til å dra på kino og se storfilmer. Likevel trekker strømmetjenesten opp resultatet, siden det hele går så det griner bare ett år etter lansering i USA.



Disney er fortsatt langt unna Netflix' 200 millioner brukere, men siden Disney+ er en tjeneste som bare har eksistert ett år i enkelte deler av verden – mens mange, som Norge, måtte vente helt til september 2020 for å ta del i strømmefestlighetene – så er dette likevel et monumentalt medlemsantall, og sier mye om hvor bredt Disney-innhold favner.

Året som nå ebber ut har vært preget av mye innesitting, noe som uten tvil har hjulpet Disney+ på vei til de store tallene. Nedstengningene som har preget verden har tvunget folk til å underholde seg selv i hjemmet, og strømmetjenestene har vært blant de som har vært klare til å fylle tomrommene. Likevel har bransjen vært preget av innspillingspauser og uvanlige produksjonstider, noe som også har vært tilfellet for Disney+ og kommende filmer og TV-serier som «WandaVision» og «The Falcon and The Winter Soldier» – og har betydd at mange seere har vært i beita for nytt innhold.



Det at «Hamilton» tidlig var tilgjengelig, og at storfilmen «Mulan» ble lansert i mange land (vi må vente til 4. desember her i Norge), kan nok ha hjulpet på for mange – mens sesong to av «The Mandalorian» fortsetter å være det store trekkplasteret.

Abonnenttallene for Disney+ står i sterk kontrast til de man ser hos Apple TV+, som per dags dato ligger på omlag halvparten. Analytikere hos Statista estimerer at tjenesten kommer til å ha 40 millioner brukere innen slutten av 2020, og disse tallene er ikke helt uproblematiske. Gitt at Apple gir nye iPhone- og MacBook-eiere et år med gratis bruk av tjenesten er antallet abonnenter ikke representativt for faktisk betalende kunder.



Apple TV+ ble også lansert i november i fjor, og det betyr at ingen av de som har tatt i bruk gratisåret som Apple tilbyr har ennå måttet forholde seg til å betale noe som helst. De kommende månedene vil gi et bedre utgangspunkt for vurdering av hvordan Apple TV+ ligger an i forhold til Netflix og Disney+.

Utsettelser, utsettelser, utsettelser

Det har vært et vanskelig år for film- og TV-produksjon. Vi må nå vente helt til januar 2021 på Marvel-serien «WandaVision», og andre programmer som «Hawkeye» og «The Falcon and The Winter Soldier» skal ikke være på vei til Disney+ før en god stund etter dette, selv om førstnevnte opprinnelig ble planlagt lansert i år.



Lignende problemer har ligget i kortene også for Netflix, der både sesong fire av «Stranger Things», samt sesong to av «The Witcher» har slitt med stadige forsinkelser.

Apple TV+ har likevel klart, sakte men sikkert, å ekspandere den noe magre innholdsmengden i år, og har eksempelvis fått dramakomedien «Ted Lasso», for ikke å snakke om Sofia Ford Coppolas «On the Rocks», ut døra. Likevel mangler Apple-plattformen en eksklusiv storproduksjon på lik linje med «The Mandalorian», og andre som gjorde lanseringen av Disney+ til en suksess, eller «Stranger Things», som hjalp å sementere Netflix som den aller mest populære tjenesten i verden akkurat nå.



Mye kan forandre seg på et år, men gitt at vanskelighetene ved innspillingene (og derfor også lanseringene) av nye filmer og serier vedvarer, så stiller alle likt, og det later ikke til at strømmeplattformene kommer til å få det lettere med det aller første.