Disney+ saavutti jo yli 70 miljoonaa tilaajaa

Disney Plus on saavuttanut vakuuttavan virstanpylvään. Washington Post uutisoi yhtiön toimitusjohtaja Bob Igers paljastaneen sijoittajille pidetyssä osavuosikatsauksessa palvelulla olevan jo yli 73 miljoonaa tilaajaa.

Yhtiön muu kasvu on sen sijaan kokenut pudotuksen, kun Disneyn huvipuistot ja teatteriensi-illat ovat vetäneet vähemmän väkeä poikkeuksellisen vuoden aikana. Yhtiön suoratoistopalvelu on sen sijaan menestynyt hyvin ensimmäisen vuoden aikana, joskin Suomeen se rantautui vasta syyskuussa.

Tilaajamäärä ei yllä vielä Netflixin 200 miljoonan käyttäjän tasolle, mutta toisaalta palveluiden ikä on myös täysin eri luokkaa. Disney+:aa ei ole myöskään julkaistu vielä kaikkialla, mikä tekee lukemasta entistä vakuuttavamman.

Tilanteeseen on eittämättä vaikuttanut koronatilanne, jonka vuoksi ihmiset ovat joutuneet jäämään koteihinsa. Tämä on vaikuttanut myös muun muassa Disney+:n tulevien elokuvien ja sarjojen tuotantoon, kuten WandaVisioniin ja The Falcon and the Winter Soldieriin, jotka ovat viivästyneet alkuperäisistä suunnitelmista.

Hamiltonin ja joulukuussa julkaistavien Mulanin sekä Soulin kaltaiset hitit ovat tosin auttaneet pehmentämään iskua, minkä lisäksi myös suosittu The Mandalorian -sarja käynnisti juuri toisen tuotantokauden fanien iloksi.

Luku on myös merkittävästi parempi kuin Apple TV Plus -palvelun tilaajamäärät, jotka ovat noin puolet pienemmät. Statistan analyytikkojen mukaan Applen suoratoistopalvelulla on vuoden loppuun mennessä 40 miljoonaa käyttäjää, joista osa on todennäköisesti uuden iPhonen tai Macbookin omistajia, jotka saivat ilmaisen vuoden tilauksen palveluun.

Apple TV Plus julkaistiin myös maailmalla marraskuussa 2019, joten toistaiseksi kukaan palvelun ilmaiseksi saanut ei ole joutunut maksamaan siitä lainkaan. Tulevat kuukaudet ovatkin Applen osalta kriittisiä, kun ihmiset joutuvat päättämään, uusivatko he tilauksensa vai tyytyvätkö katsomaan elokuvia Netflixin tai Disney+:n kautta.

Myöhästymisiä toisen perään

Kuluva vuosi on ollut hankala elokuva- ja sarjatuotannolle. Alkujaan loppuvuodelle tarkoitetut Marvel-sarjat ovat siirtyneet ensi vuoden puolelle, jolloin näemme ensimmäisenä WandaVisionin tammikuussa. Hawkeye ja The Falcon and the Winter Soldier julkaistaan myöhemmin.

Sama koskee myös muita palveluja, joista muun muassa Netflixin Stranger Thingsin neljäs tuotantokausi sekä The Witcherin toinen tuotantokausi on viivästellyt koronapandemian vuoksi.

Apple TV Plus on onnistunut kasvattamaan omaa katalogiaan vuoden aikana muun muassa Ted Lassolla ja Sofia Ford Coppolan On the Rocksilla. Applelta puuttuu silti palvelun lippulaivatuotannot, joita jo muun muassa Disney+ on onnistunut haalimaan itselleen.

Mikäli koronatilanne jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen, voimme nähdä mielenkiintoisia muutoksia ja vaikutuksia myös suoratoistopalveluihin ja näiden tarjontaan.