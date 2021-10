The Witcher - 2. kausi: kaikki tärkeä Netflixin odotetun fantasiasarjan jatkosta

Onhan kolikkopussi valmiina nälkiintyneelle noiturille, sillä The Witcherin toinen tuotantokausi kolkuttelee jo ovella. Netflix on lisäksi vahvistanut suositun fantasiasarjan saavan myös kolmannen kauden, joten kirjasarjan faneille on tiedossa makoisia aikoja.

Kun Game of Thronesin valtaistuimen kohtalo selvisi viimein hittisarjan odotetussa finaalissa, fantasianälästä kärsineet fanit eivät joutuneet odottamaan kauaa seuraavaa annostaan. Andrzej Sapkowskin bestseller-kirjasarjan pohjalta tehty Netflix-sarja on ollut suoratoistopalvelulle hitti, joka jatkuu kahdeksan uuden jakson voimin 17. joulukuuta 2021 – lähes kaksi vuotta ensimmäisen kauden jälkeen.

Elokuvien Teräsmies, Henry Cavill, palaa nimikkohahmon rooliin hirviöitä jahtaavaksi noituriksi, eli Geralt Rivialaiseksi. Hänen matkansa The Continentin maailmassa jatkuu näillä näkymin aavistuksen yksinkertaisemmassa muodossa, kun ensimmäisen kauden monitasoiset juonilangat on nivottu yhteen. Kauden päätteeksi Geralt kohtasi viimein pitkän taipaleensa päätteeksi orvoksi jääneen prinsessa Cirin (Freya Allan), joten toiselle tuotantokaudelle lähdetään kutkuttavin odotuksin.

Olemme sukeltaneet syvälle Geraltin maailmaan spekuloidaksemme, minkälaisia juonikuvioita The Witcherin toinen tuotantokausi voisi sisältää. Lisäksi olemme keränneet ylös kauden julkaisupäivän, trailerit, episodien nimet sekä näyttelijät ja näiden hahmot. Loppuvuodesta luvassa onkin entistä enemmän noitureita, taikoja, selkäänpuukotuksia ja poliittisia kuvioita kuin aikaisemmin, joten valmistaudu eeppiseen seikkailuun.

Henry Cavill uusii roolinsa Geralt Rivialaisena The Witcherin toisella tuotantokaudella (Image credit: Katalin Vermes)

The Witcher: 2. kausi - julkaisupäivä: 17. joulukuuta 2021

The Witcher Season 2 premieres December 17! pic.twitter.com/8GXtt6adT7July 9, 2021 See more

The Witcherin toinen tuotantokausi julkaistaan 17. joulukuuta 2021. Netflix paljasti julkaisupäivän heinäkuussa 2021 järjestetyssä WitcherCon-tapahtumassa.

Etsitkö uutta fantasiasarjaa? Amazonin The Wheel of Time -sarja käynnistyy pian

The Witcher: 2. kausi - traileri: katso kaikki julkaistut

Netflix julkaisi parin minuutin mittaisen virallisen teaserin The Witcherin toisesta tuotantokaudesta heinäkuussa 2021 osana WitcherCon-tapahtumaa. Voit katsoa sen yläpuolelta.

The Witcherin ensimmäinen tuotantokausi keskittyi pitkälti Geraltin pyrkimykseen saavuttaa Law of Surprisen myötä syntynyt oikeus orvoksi jääneeseen Cintran prinsessaan, Ciriin, joten toinen tuotantokausi jatkaa luonnollisesti suoraan kaksikon kohdattua toisensa.

Geraltin tavattua viimein Cirin hän vie tämän mukanaan Kaer Morhenin linnoitukseen, jossa hän ja muut noiturit oppivat tappavat taitonsa. Oletettavasti Geralt aikoo opettaa Cirille noiturin tien, kun prinsessa itse pyrkii selviytymään oman perheensä ja kuningaskuntansa tuhosta. Hän myöntääkin videolla olevansa "joskus niin pelokas, että tuntuisi siltä, että voisin polttaa koko maan."

Lisäksi näemme nopean vilauksen The Witcher -sarjan keskiössä olevan kolmikon viimeisestä osapuolesta, Yennefer of Vengerbergistä (Anya Chalotra), jonka kohtalo jäi epäselväksi ensimmäisen kauden Soddenin taistelun jälkimainingeissa. Hänet löytää nilfgaardianin velho Fringilla, jolla oli merkittävä rooli Cintran tuhossa ja joka sanoo Yenneferille yksinkertaisesti: "Tervetuloa takaisin..." Tarkoittaako tämä sitä, että Yenneferin matka alkaa toisella tuotantokaudella nilfgaardianilaisten käsissä? Ja eihän Fringillasta ja Yenneferistä voi tulla ystäviä...

"Sukellamme syvemmälle [Fringillan] menneisyyteen ja siihen, kuinka hän päätyi Nilfgaardiin", sarjanvetäjä Lauren S. Hissrich kertoi Vulturelle. "Kuka hän on henkilönä, ja miten hän ja Yennefer ovat päätyneet niin eriäville poluille."

Syyskuussa 2021 Netflix julkaisi virallisen trailerin, joka leikkasi kohtauksia ensimmäiseltä kaudelta sekä antoi meille runsaasti uutta materiaalia tulevalta kaudelta. Näemme siinä myös ensimmäistä kertaa kunnolla Kim Bodnianin esittämän Vesemirin.

Sarjasta on julkaistu myös kaksi pienempää kohtausta, jotka keskittyvät Geraltin suhteeseen Nivellen (Kristofer Hivju), sarjaan uutena saapuvan hahmon kanssa, sekä toisen, jossa Geralt suojelee Ciriä hirviöiltä.

The Witcher: 2. kausi - jaksojen nimet

Toisen tuotantokauden jaksojen nimet paljastettiin WitcherConissa:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

Ei vielä paljastettu

Kauden kahdeksas ja viimeinen jakso näyttää tällä hetkellä olevan vielä salainen, joten joudumme odottamaan sen julkistusta.

Jaksojen nimet antavat kuitenkin joitain vihjeitä tulevasta kaudesta. A Grain of Truth lainaa nimensä Andrzej Sapkowskin samannimisesta lyhyttarinasta The Last Wish -kirjassa, jossa näemme ensimmäisen kerran Game of Thronesista tutun Kristofer Hivjun esittämän Nivellen. Kaer Morhen on puolestaan noitureiden kotilinnoitus, ja Redanian Intelligence viittaa valtioon nimeltä Redania, jonka vakoojaverkosto on kuuluisa. Redanian Intelligence on samalla myös nimi The Witcheriin erikoistuneelle verkkosivulle.

Dear Friend viitannee kirjoista tuttuun Geraltin kirjoittamaan kirjeeseen Yenneferille, ja Voleth Meir viittaa uuteen hahmoon, jota esittää Ania Marson. Lähteiden mukaan Voleth Meir on haltijakieltä ja tarkoittaa "kuolematonta äitiä" (Deathless Mother), ja hahmon merkitys Cirin kasvutarinaan tuntuisi olevan suuri.

(Image credit: Netflix)

The Witcher: 2. kausi - näyttelijät: uudet ja palaavat kasvot tuotannossa

Netflix on julkistanut valtaosan The Witcherin toisen tuotantokauden näyttelijöistä sekä vahvistanut, ketkä esittävät kirjoista tuttuja hahmoja.

Sarjaan palaavat hahmot ovat seuraavat:

Henry Cavill on Geralt of Rivia

Anya Chalotra on Yennefer of Vengerberg

Freya Allan on Ciri, the Lion Cub of Cintra

Joey Batey on Jaskier

Anna Shaffer on Triss

Eamon Farren on Cahir

MyAnna Buring on Tissaia

Tom Canton on Filvandrel

Lars Mikkelsen on Stregobor

Terence Maynard on Artorius

Therica Wilson Read on Sabrina

Lilly Cooper on Murta

Jeremy Crawford on Yarpen Zigrin

Royce Pierreson on Istredd

Mimî M Khayisa on Fringilla Vigo

Anya Chalotra nähdään jälleen Yennefer of Vengerbergina The Witcherin toisella tuotantokaudella (Image credit: Netflix)

Seuraavat näyttelijät esittävät The Witcherin toisella tuotantokaudella uusia hahmoja:

Kim Bodnia on Vesemir

Kristofer Hivju on Nivellen

Adjoa Andoh on Nenneke

Liz Carr on Fenn

Simon Callow on Codringher

Graham McTavish on Dijkstra

Kevin Doyle on Ba'Lian

Chris Fulton on Rience

Cassie Clareon Philippa Eilhart

Paul Bullion on Lambert

Yasen Atour on Coën

Basil Eidenbenz on Eskel

Joel Adrian on Hemrik

Mecia Simson on Francesca

Aisha Fabienne Ross on Lydia

Agnes Bjorn on Vereena

Carmel Laniado on Violet

Rebecca Hanssen on Queen Meve

Alastair Parkerin hahmoa ei ole vielä paljastettu

Vaikka Geralt on ensimmäisen kauden ajan pitkälti yksinäinen susi, hän tapaa muita noitureita toisella tuotantokaudella.

Killing Eve -sarjasta tuttu Kim Bodnia esittää noitureiden kouluttaja Vesemiria, joka nähtiin pääosassa Netflixin Nightmare of the Wolf -animaatiossa. Lisäksi vierailemme noiturikouluna toimivassa Kaer Morhenin linnoituksessa.

Paul Bullion, Yasen Atour ja Basil Eidenbenz liittyvät noitureiden joukkoon Lambertina, Coënina ja Eskelinä, ja Redanian Intelligence väittää Joel Adrianin esittävän Hemrik-nimistä noituria.

Kirjojen tai pelisarjan fanit tunnistavat jo entuudestaan Lambertin ja Eskelin, jotka ovat osa samaa suden noiturikoulua kuin Geralt ja Vesemir. Onkin mielenkiintoinen ratkaisu, että sarjantekijät tuovat kuvioihin uusia noitureita, sillä he ovat tunnetusti kuolevaa lajia. Vaikka kirjoissa viitataan myös muihin noiturikouluihin, kuten kissan ja karhun, Geraltin koulukunta tuntuisi olevan ainoa aktiivinen ryhmä, joka taistelee hirviöitä vastaan.

Muiden virallisten julkistusten osalta Kristofer Hivju nähdään Nivellenä, miehenä joka on kirottu elämään hirviön ruumiissa. Otaksumme näkevämme hänet toisen kauden ensimmäisessä jaksossa, A Grain of Truthissa, sillä se on samanniminen kuin Sapkowskin lyhyttarina hahmosta.

Maaliskuussa 2021 Netflix paljasti seitsemän uutta hahmoa, jotka saapuivat mukaan tuotantoon. Heihin lukeutuvat: Bridgerton-tähti Adjoa Andoh Nennekenä, kirjoista tuttu Melitelen pappi; Silent Witnessin Liz Carr Fenninä; Four Weddings and a Funeralin Simon Callow Fennin partnerina Codringherina; Outlanderin Graham McTavish Redanian joukkojen johtajana Dijkstrana; Cliquen Chris Fulton maagi Riencenä; Cassie Clare Redanian neuvonantaja Philippa Eilhartina; ja Downton Abbeysta tuttu Kevin Doyle Ba'Lianina, joka on täysin uusi hahmo.

Muissa rooleissa nähdään Mecia Simson Francescana, Aisha Fabienne Ross Lydiana ja Agnes Bjorn Vereenana. Deadline uutisoi lisäksi, että Carmel Laniado on liittynyt sarjaan Violet-nimiseksi hahmoksi, joka nähdään ainakin kolmessa jaksossa.

Jaskier pyytää katsojaa viskaamaan lantin Noiturille The Witcherin toisella tuotantokaudella (Image credit: Netflix)

Ja ainakin yksi The Witcher -peleistä tuttu hahmo nähdään myös toisella tuotantokaudella. Redanian Intelligencen mukaan nokkela ja voimakas Meven kuningatar Lyria, joka esiteltiin ensimmäisen kerran Thronebreaker: The Witcher Talesissa, nähdään sarjassa Rebecca Hanssenin esittämänä. Videopeliliitokset jatkuvat Alastair Parkerin osalta, joka nähtiin The Witcher 3 -pelissä Cleaver-hahmona ja on Redanian Intelligencen mukaan kiinnitetty tuotantoon toistaiseksi tuntemattomaan rooliin.

The Witcherin toisen tuotantokauden ohjaajat ovat sen sijaan täysin uudet. Netflix on vahvistanut kaikki ohjaajat:

Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who)

Sarah O'Gorman (Jamestown, Cursed)

Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels)

Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy, Wayne’s World 2)

The Witcher: 2. kausi - tarina: mitä tiedämme toistaiseksi

Trailereiden ja virallisen synopsiksen jälkeen tiedämme, että The Witcherin toinen tuotantokausi keskittyy Ciriin.

Netflixin virallinen juonikuvio on seuraavanlainen:

"Geralt of Rivia tuo prinsessa Cirillan turvallisimpaan tuntemaansa paikkaan, lapsuudenkoti Kaer Morheniin, kun noituri luulee Yenneferin kuolleen Soddenin taistelussa. Sillä välin, kun Continentin kuninkaat, haltijat, ihmiset ja demonit pyrkivät nousemaan johtoasemaan, Geraltin täytyy suojella tyttöä joltain paljon vaarallisemmalta: Cirin omasta sisimmistään kumpuavalta mysteeriseltä voimalta."

Toisella tuotantokaudella nähdään Geraltin muuttuminen Cirin isähahmoksi, sarjanvetäjä Lauren S Hissrichin mukaan, joten kaksikon parisuhde nousee tärkeään rooliin. Tuppisuuna tunnettu Geralt nähtäneen tällä kaudella myös aavistuksen puheliaampana henkilönä, kiitos uuden tytärsuhteen.

"Minulle oli todella tärkeää tuoda Geralt niin lähelle kirjoja kuin visio ja juoni vain sallivat", Henry Cavill paljasti WitcherConissa. "Halusin hänestä tulevan puheliaampi, tietävämpi ja sellainen, joka on elänyt 70 vuotta ja jolla on taipumus filosofiointiin. Hän voi olla toisinaan alakuloinen, mutta hän on myös viisas. Hän on nähnyt asioita. Geralt on mukava tyyppi, vaikka hän on toisinaan myös epämiellyttävä ja kykenevä äärimmäiseen väkivaltaan. Hänen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin puhdas. Ja haluan kuvastaa tuota mahdollisimman paljon tulkinnallani."

Yksi The Witcherin ensimmäisen kauden puhutuimmista seikoista oli se, kuinka sarja kertoi useita eri tarinoita hieman epäselväksi jääneessä aikajanassa. Sittemmin julkaistu Witcher-kartta sekä Witcher-aikajana auttavatkin selkeyttämään kerrottua tarinaa, joka oli oikeastaan eräänlainen antologia.

Cirin tarina on keskiössä The Witcherin toisella tuotantokaudella (Image credit: Netflix)

Vulturelle antamassaan haastattelussa Hissrich kertoi ensimmäisen kauden outoa rakennetta ja sanoi uskovansa "katsojien olevan äärimmäisen älykkäitä". Hän lisäsi "ymmärtäneensä väärin, mitä ihmiset haluavat viihteeltään". Lisäksi hän sanoi "rakastavansa joutuvansa haastetuksi televisiota katsellessa", mutta totesi lopulta, ettei se ole kaikkia varten.

Ensimmäisen kauden päätös toi tosin kaikki poikkeavat aikajanat ja tarinalinjat nätisti yhteen, joten toiselta tuotantokaudelta voitaneen odottaa yksinkertaisempaa rakennetta. Hissrich on vahvistanut, että Geralt, Ciri ja Yennefer elävät nyt samalla aikajanalla, joten heidän tarinansa kerrotaan samaan aikaan. Toinen kausi onkin ensimmäinen kerta, kun Freya Allan ja Anya Chalotra ovat itse asiassa näytelleet keskenään, joten juonenkulkua pitäisi olla helpompi seurata.

"Siihen päätimme ensimmäisen kauden. Ja me ehdottomasti jatkamme siitä toisella kaudella. Tarinat kerrotaan paljon lineaarisemmin. Ne eivät ole kuitenkaan yksi ja sama tarina. Meidän kolme päähenkilöä ei elä suinkaan yhdessä ja ole iloisia kaiken aikaa. Mutta haluan kokeilla erilaisia tapoja katsoa aikaa koko sarjan mittakaavassa", Hissrich toteaa.

Tämä ei myöskään tarkoita sitä, ettemmekö näkisi yhtään episodista jaksoa, jossa Geralt jahtaisi hirviöitä. Hissrich aikoo hyödyntää "eri lyhyttarinoita" myös The Witcherin toisella tuotantokaudella, kuten jo mainittua A Grain of Truthia. Lisäksi hän vihjailee, että saatamme nähdä sarjassa myös takaumia.

Ciri oppii uusia kykyjä The Witcherin toisella kaudella (Image credit: Netflix)

Toinen tuotantokausi pitää sisällään myös muita muutoksia. Fanit eivät juurikaan pitäneet Nilfgaardianin ryppyisestä haarniskasta, joka on päivitetty uudelle kaudelle. Hissrich kertoi Flickering Mythin Writer Experience -podcastissa, että "nilfgaardianilaisten haarniska on täysin erilainen. [Toinen kausi] antaa mahdollisuuden palata ja korjata asioita, jos näin haluaa."

Ja kun Pure Fandom kysyi Hissrichiltä vihjeitä tulevasta, hän kertoi: "En spoilaa mitään, mutta voin paljastaa, että luvassa on uusia hirviöitä, taikojen uusia kustannuksia ja uusia ja odottamattomia kohtaamisia fanisuosikkien välillä."

The Witcherin 3. kausi vahvistettiin – ja lisää voi olla tulossa

(Image credit: Netflix)

The Witcherin ensimmäinen kausi todisti, että Netflixin uutuussarja seisoo omilla jaloillaan ja voi nousta uudeksi Game of Throneksi. Se kertoi vakuuttavasti tarinansa ja esitteli upean maailman, joka vietteli myös pelejä pelaamattomat ihmiset. Emme kuitenkaan näe peleistä tuttuja elementtejä sarjassa, sillä ne eivät ole Sapkowskin mukaan osa kaanonia, vaan "avoin adaptaatio hänen töistään". Tämä ei ole kuitenkaan estänyt The Witcheriä nyökkäämästä toisinaan pelien suuntaan.

The Witcher saattaa jatkua Netflix-palvelussa myös pitkän aikaa. Lauren S Hissrich on sanonut ideoineensa sarjalle jatkoa ainakin seitsemän kauden edestä, ja olemme melko vakuuttuneita, että kirjoista löytyy tähän riittävästi ammennettavaa.

Toistaiseksi kausi näyttäisi keskittyvän Geraltin, Cirin ja Yenneferin tarinoihin, jotka vievät heidät ja katsojat läpi Continentin vaihtelevien maisemien ja lukuisten ikimuistoisten hahmojen. Cirin kehitys toimii samalla loistavana pohjana tuleville tarinoille The Witcher -universumissa.

Netflix työstää lisäksi The Witcher: Blood Origin -esiosasarjaa, minkä lisäksi yhtiö julkaisi niin ikään The Witcher -sarjalle esiosana toimivan animaatioelokuvan Nightmare of the Wolfin.

Syyskuussa 2021 suoratoistopalvelu vahvisti The Witcherin saavan kolmannen kauden. Lisää on siis luvassa.