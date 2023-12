Disney Plussan ensi vuoden Marvel- ja Star Wars -sarjat vahvistettiin

Disney on vahvistanut Disney Plus -suoratoistopalvelunsa ensi vuoden Marvel- ja Tähtien sota -sarjat. Vuonna 2024 riittää katsottavaa, mutta odotettu Andorin 2. tuotantokausi ei kuulu tähän joukkoon.

Lehdistötiedotteessa paljastettiin ensi vuoden tarjonnan kattavan kaksi Star Wars -sarjaa sekä kolme Marvel-tuotosta.

Kaukaisessa galaksissa seikkaillaan sarjojen Star Wars: The Acolyte sekä Star Wars: Skeleton Crew parissa. Tieto on pettymys monelle Andor-fanille, jotka ovat odottaneet toista ja samalla viimeistä tuotantokautta innokkaasti.

Odotuksen taustalla on ensimmäisen kauden saama suosio. Teos otti varsin merkittäviä irtiottoja Tähtien sodan tavallisista kertomuksista, ja sitä onkin pidetty yhtenä parhaista Disney Plus -sarjoista.

Toisen tuotantokauden odottaminen siis jatkuu edelleen. Vaikka tiedetään kuitenkin olleen tuotannossa jo hyvän aikaa, todennäköisesti käsikirjoittajien lakko aiheutti viivästyksen. Tällä hetkellä pidämmekin vuotta 2025 luultavana ilmestymisajankohtana.

Supersankarien seuraava yritys

Echo avaa Marvel Cinematic Universen ensi vuoden. (Image credit: Marvel Studios)

Kuten mainittua, Marvel Cinematic Universe eli tuttavallisemmin MCU laajenee ensi vuonna kolmella sarjalla. Näistä ensimmäiseksi ilmestyy Echo, joka julkaistaan 10. tammikuuta 2024.

Kunhan Echo on katsottu, on aika kääntää katse Agatha: Darkhold Diaries -sarjaan, joka on spin-off WandaVisionille. Aiemmin nimellä Agatha: Coven of Chaos tunnettu teos ilmestyy Agatha-näyttelijän mukaan vuoden 2024 lopussa. Lisäksi vuosi 2024 pitää sisällään X-Men 97:n, joka jatkaa 90-luvulla nähtyä X-Men: The Animated Seriesiä.

Agatha ja X-Men 97 eivät saaneet Echon tavoin julkaisupäivää, joten todennäköisesti kumpaakin joudutaan odottelemaan varsin pitkälle ensi vuoteen. Tätä ei sinänsä voi pitää yllätyksenä, sillä Disney on kärsinyt menneen kalenterivuoden aikana lukuisista ongelmista. Yhtiö on joutunut järjestelemään julkaisukalenterinsa uuteen uskoon Hollywoodin lakkojen takia. Tämän seurauksena Deadpool 3 jää samalla vuoden 2024 ainoaksi MCU-elokuvaksi.

Vaikka Marvelin puolella on hankalaa, riittää Disneyllä muita elokuvia. Ensi vuonna ensi-iltansa saavat muun muassa Kingdom of the Planet of the Apes ja Alien: Romulus.

TV-sarjojen saralla katseet kääntyvät erityisesti The Bearin 3. tuotantokauteen.