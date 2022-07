Disney Plus antaa Eragonille uuden mahdollisuuden

Eeppiset fantasiatarinat ovat tällä hetkellä kuumaa tavaraa suoratoistopalveluissa, ja Disney Plus toivoo voivansa tahkoa rahaa tähän suosittuun genreen sijoittuvalla live-action sarjalla.

Variety (opens in new tab) raportoi, että Christopher Paolinin suosittuun Perillinen-romaanisarjaan (The Inheritance Cycle) perustuva sarja on tuotannon alkuvaiheessa. Eragon, joka on aiemmin sovitettu vuoden 2006 samannimiseen elokuvaan, on yksi osa Disney Plus -tuotannon perustana toimivista neljästä kirjasta.

Perillinen-sarja kertoo tarinan nuoresta maalaispojasta, joka löydettyään salaperäisen lohikäärmeenmunan oppii tulemaan lohikäärmeratsastajaksi, voimakkaaksi soturiksi, jonka on määrä pelastaa Alagaësian maa sen pahalta kuninkaalta.

Paolinin kirjasarjan ensimmäinen romaani Eragon julkaistiin vuonna 2002. Sitä seurasivat nopeasti tarinaa jatkaneet osat Esikoinen (2005), Brisingr (2008) ja saagan päättänyt Perillinen (2011). Tähän mennessä kirjasarjaa on myyty yhteensä yli 40 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Sarjan kirjallisesta suosiosta huolimatta 20th Century Studiosin Eragon-sovitukseen suurelle näytölle suhtauduttiin kriittisesti. Elokuvan ilmoitettu budjetti oli 100 miljoonaa dollaria, mutta se tuotti vain 250 miljoonaa dollaria. Lisäksi arvostelut olivat murskaavat: Elokuva sai Rotten Tomatoes -sivustolla (opens in new tab) tulokseksi hirvittävän 16 prosentin arvosanan.

Elokuvan tunnetun näyttelijäkaartin tähtinä nähtiin Jeremy Irons, Rachel Weisz, Robert Carlyle ja John Malkovich. Yleisö ja arvostelijat eivät kuitenkaan vaikuttuneet sotkuisista tehosteista ja kiehtovan tarinan latteasta toteutuksesta.

Vuonna 2021 Paolinin romaanien fanit ilmaisivat tukensa Eragonin ja sen jatko-osien uudelle sovitukselle hashtagilla #EragonRemake – ja ilmeisesti Disney kiinnitti tähän kiinnostukseen huomiota. Kirjoittaja itse kiitti äskettäin näitä kampanjoita lainaamalla Varietyn twiittiä (alla), joka vahvisti uuden sarjan kehityksen.

Uhhh … 😎 (Y’all are the best fans.) https://t.co/V1CLyePzw4July 25, 2022 See more

Ei ole vielä tietoa siitä milloin Disneyn Perillinen-sarjaversio tulee Disney Plussaan, eikä sen pituudesta tai näyttelijöistä ole vielä kerrottu. Koska se on kuitenkin vielä ”varhaisessa kehitysvaiheessa”, meidän on luultavasti odotettava ainakin muutama vuosi ennen kuin näemme Eragonin lentävän jälleen valkokankaalla.

Fantasiatarinoiden aikakausi

Eragon (tai Perillinen) ei ole ainoa fantasiaromaanisarja, jonka parissa Disney Plus ahertaa tällä hetkellä. Sarjaversio Rick Riordanin suositusta Percy Jackson -sarjasta – joka on jo muodostanut pohjan kahdelle 20th Century Studios -elokuvalle – on myös työn alla nopeasti kasvavassa suoratoistopalvelussa.

Eragon ei myöskään ole ainoa lohikäärmeiden inspiroima TV-ohjelma otsikoissa tässä kuussa. HBO:n Game of Thrones -sarjan spin-off, House of the Dragon, valmistautuu elokuun 21. päivän odotettuun lähtölaukaukseen.

Lisäksi vielä Amazonin superkallis Prime Video -sarja Valtasormukset (The Rings of Power) saapuu suoratoistopalveluun syyskuussa.

Disneyn uusi projekti ei aio taistella näitä tulevia ohjelmia vastaan, sillä on jopa mahdollista, että sekä House of the Dragon että The Rings of Power saavat toiset tuotantokaudet ennen kuin Eragon edes saapuu katsottavaksi. Mutta Disney Plus -pomot tuntuvat uskovan vahvasti siihen, että fantasiatarinat vetoavat katsojiin nyt ja tulevaisuudessa.