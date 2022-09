Black Panther: Wakanda Forever: julkaisupäivä, traileri, uutiset ja muut odotetusta Marvel-elokuvasta

Lyhyesti - Saapuu elokuvateattereihin marraskuussa

- Ensimmäinen traileri esitettiin Comic-Conissa 2022

- Uutta materiaalia näytettiin D23 Expossa 2022

- T'Challan rooliin ei ole kiinnitetty uutta näyttelijää

- Ensimmäisen elokuvan näyttelijät palaavat

- Ironheart tekee elokuvassa MCU-debyytin

- Namor on elokuvan pääpahis

- Juonikuvaus selvillä

- Dora Milajesta ja Ironheartista kertovat televisiosarjat kehitteillä

Black Panther: Wakanda Forever -elokuvan julkaisupäivä lähestyy lähestymistään. Marvel Studiosin viimeinen elokuva vuodelle 2022 saapuu marraskuussa, ja luvassa on todennäköisesti poikkeuksellisen tunteikas ja jännittävä kokemus Marvel Cinematic Universessa (MCU).

Tuleva Phase 4 -elokuva on ensimmäinen Wakandaan sijoittuva Marvel-elokuva, jossa ei nähdä T'Challaa esittänyttä elokuussa 2020 menehtynyttä Chadwick Bosemania. Jatko-osan tarinaa on muokattu tukemaan Bosemanin ja siten T'Challan poismenoa, joten emme usko selviävän elokuvasta kuivin silmin.

Teatteriensi-iltaan on tosin vielä aikaa, joten ennen sitä voimme sukeltaa syvemmälle Black Panther: Wakanda Foreverin tuotantoon. D23 Expossa 2022 tekijät kertoivat entistä enemmän tulevan elokuvan juonesta ja hahmokaarista, minkä lisäksi paikalla olijoille näytettiin upouusi traileri. Olemmekin koonneet tähän artikkeliin kaiken odotetusta toimintaelokuvasta ja sen tulevaisuudesta.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia vuonna 2018 julkaistusta Black Pantherista sekä mahdollisia spoilereita Wakanda Foreveristä. Ilmoitamme jälkimmäisistä tosin vielä tarkemmin myöhemmin artikkelissa.

Black Panther: Wakanda Forever: julkaisupäivä

Kuka ottaa Black Pantherin roolin itselleen Wakanda Foreverissä? (Image credit: Marvel Studios)

Black Panther: Wakanda Forever julkaistaan elokuvateattereissa Suomessa 9. marraskuuta 2022.

Kyseessä on viimeinen elokuva ennen helmikuussa 2023 käynnistyvää Phase 5 -vaihetta.

Black Panther: Wakanda Forever: traileri

Black Panther: Wakanda Foreverin ensimmäinen teaseri julkaistiin 23. heinäkuuta.

Traileri on hyvin herkkä, sillä Black Pantheria esittänyt Chadwick Boseman kuoli elokuussa 2020 paksusuolen syöpään. Video onkin enemmän tribuutti hänen suoritukselleen T'Challana, ja useat kohtaukset trailerilla paljastavat, kuinka tätä on tarkoitus kunnioittaa tulevassa jatko-osassa.

Videolla nähdään myös muita mielenkiintoisia vahvistuksia, kuten Namoria esittävä Tenoch Huerta. Namor vahvistui samalla mutantiksi. Lisäksi siinä annetaan esimakua Wakandan ja Namorin kotina toimivan Talocanin välisestä sodasta.

Lisäksi näemme kohtauksia Dominique Thornen esittämästä Riri Williamsista ja hänen luomastaan Ironheart-puvusta. Saamme myös pikaisen vilahduksen uudesta Black Pantherista, mutta emme tiedä vielä, kuka hänen nimeään kantaa jatko-osassa.

D23 Expossa 2022 olleet pääsivät näkemään ylimääräisen kohtauksen, jossa Angela Bassettin esittämä kuningatar Ramonda piti vaikuttavan puheen vibraniumin käytöstä YK:lle. Puhe oli vastaus kysymykseen, jossa Wakandalta kysyttiin vibraniumin käyttöä massatuhoaseissa. Kohtauksen kanssa samaan aikaan palkkasoturit hyökkäävät Wakandassa sijaitsevaan laboratorioon yrittäen varastaa arvokasta metallia, kun Dora Milaje saapuu ja estää ryöstön. Kyseiset palkkasoturit nähdään vankeina samaisessa YK:n tilaisuudessa.

Tapahtumassa nähtiin lisäksi pikaisia otoksia muista elokuvan kohtauksista. Näissä M'Bakun sauva katkeaa Namoria vastaan taistellessa, Wakandan valtaistuinsali on liekeissä, Ironheart lentää taivaan poikki, Shuri on hautajaiskaavussa sekä Black Panther lumisessa ympäristössä.

Emme tiedä, nähdäänkö D23 Expossa esitettyä traileria koskaan isommalle yleisölle.

Kuka on Namor, Black Panther: Wakanda Foreverin pahis? Marvelin antisankarin koko nimi on Namor McKenzie, ja hänet nähtiin ensimmäisen kerran Marvel Comics #1:ssä (lokakuu 1939). Hän on siten yksi ensimmäisiä Marvelin luomia supersankareita. Hän on ihmisen ja atlantilaisen prinsessan poika ja yksi vahvimmista supersankareista Marvelin universumissa. Hänellä on yliluonnollinen voima, kestävyys, nopeus ja elinikä. Mutanttina hänellä on lisäksi pienet valkoiset siivet nilkoissa, joiden avulla hän pystyy lentämään. Niin ihmisten kuin atlantilaisten tieteilijät eivät ole tosin voineet selittää siipiä, sillä kummallakaan osapuolella ei ole sellaisia luonnostaan. Hän voi myös kommunikoida vedenelävien kanssa telepaattisesti. Namor on usein ollut T'Challan/Black Pantherin pahis sarjakuvissa, mutta nykyään hän on enemmänkin antisankari. Hän on lyöttäytynyt muiden supersankareiden kanssa yhteen suojellakseen Atlantista ulkopuolisilta uhilta. Hän on ollut myös osa Kostajia, mutta yhtä lailla liittoutunut Doctor Doomin kanssa. Namor ei välittäkään kumppaninsa moraalisesta puolesta, jos hänen avullaan voidaan suojella Atlantista ja tämän asukkaita maanpäällisiltä otuksilta.

Black Panther: Wakanda Forever: näyttelijät

Lupita Nyong'o nähdään Wakanda Foreverissä jälleen Nakiana. (Image credit: Marvel Studios)

Seuraavat näyttelijät on kiinnitetty Black Panther: Wakanda Foreveriin:

Lupita Nyong’o on Nakia

Letitia Wright on Shuri

Angela Bassett on Queen Ramonda

Danai Gurira on Okoye

Winston Duke on M’Baku

Florenca Kasuma on Ayo

Martin Freeman on Everett K Ross

Dominique Thorne on Riri Williams

Michaela Coel on Aneka

Tenoch Huerta on Prince Namor

Mabel Cadena on Namora

Alex Livinalli on Attuma

Isaach de Bankole on Wakandan River Tribe -johtaja

Dorothy Steel on Wakandan Merchant Tribe -johtaja

Danny Sapani on Wakandan Border Tribe -johtaja

Chadwick Bosemanin kuolema on jättänyt kuvittelemattoman suuren aukon Black Panther 2:n näyttelijöihin. Marvel ei aio kuitenkaan korvata hahmoa digitaalisella sovituksella tai korvata tätä toisella näyttelijällä Wakanda Foreveriä varten.

Tästä huolimatta jatko-osassa nähdään runsaasti tuttuja kasvoja.

Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Martin Freeman, ja Florence Kasumba uusivat roolinsa vuonna 2018 nähdystä Black Pantherista. Isaach de Bankole, Danny Sapani ja Dorothy Steel palaavat niin ikään Wakandan heimojen kylänvanhimmiksi. Michaele Coel on kiinnitetty puolestaan Anekaksi, Dora Milajen kouluttajaksi. Redditissä (opens in new tab) on julkaistu kuva hänen D23 Expossa 2022 paljastetusta haarniskasta.

Tenoch Huerta esittää Namoria, joka on elokuvan pääpahis ja MCU:n ensimmäinen miespuolinen mutantti. Ensimmäinen mutantti on puolestaan mahdollisesti Ms Marvel, mistä vihjailtiin tämän omassa sarjassa. Life and Style -lehden (opens in new tab) haastattelussa Huerta kertoi, ettei hän osannut uida ennen elokuvaan kiinnitystä. Tämä ei kuitenkaan estänyt Marvelia palkkaamasta häntä rooliin, joskin hän joutui osallistumaan uimaopetukseen ennen tuotantoa.

Namorin syntyyn on tehty joitain luovia vapauksia. Chippun (opens in new tab) mukaan "[Namor] ei ole kotoisin sarjakuvien lailla Atlantiksesta, vaan Keski-Amerikassa sijaitsevasta historiallisesta ja vedenalaisesta meksikolaisesta kulttuurista".

Marvel.com on vahvistanut kaupungin olevan Talocan, joka on ottanut vaikutteita Tlālōcānista, asteekien sateenjumala Tlālocin kunniaksi rakennetusta paratiisista. Trailerin perusteella asteekit ja muut mesoamerikkalaiset kulttuurit ovat vahvasti läsnä elokuvan kuvastossa, puvustuksessa ja temppeleissä.

Muiden Talocanin hahmojen osalta elokuvaan on kiinnitetty Mabel Cadena Namorin serkku Namoraksi. Alex Livinalli esittää puolestaan soturi Attumaa. Kaksikko on paljastunut vuotaneessa kuvassa (opens in new tab), jossa nähdään näiden puvut.

Seuraavaksi kerromme mahdollisesti joitain juonipaljastuksia Black Panther 2:n näyttelijöistä. Jos et halua tietää näitä ennakkoon, siirry seuraavaan osioon.

Elokuva toimii samalla esittelynä tulevan MCU-sarjan päähenkilölle. Elokuussa 2021 Kevin Feige vahvisti Ironheartin esiintyvän ensimmäistä kertaa Black Panther: Wakanda Foreverissä. Dominique Thorne on kiinnitetty rooliin ja nähdään Iron Mania muistuttavassa haarniskassa. Huhujen mukaan hahmo saattaisi olla Killmongerin tytär.

Rotten Tomatoesin Jacqueline Coley (opens in new tab) on puolestaan vahvistanut, ettei Daniel Kaluuyan esittämä W'Kabia nähdä jatko-osassa. Näyttelijän kuvaukset Jordan Peelen Nopessa estivät tätä palaamasta tuotantoon. Kaluuya on sittemmin kommentoinut Varietylle (opens in new tab), että W'Kabin poistuminen on "tarinan kannalta parasta".

Toinen tuotannosta uupuva hahmo on todennäköisesti Michael B Jordan, joka esitti ensimmäisessä osassa elokuvan pahista, Erik Killmongeria. Hahmo tosin kuoli elokuvan päätteeksi, joskin tämä ei ole ennenkään estänyt MCU-hahmojen paluuta. Marvel Studiosin johtaja Kevin Feige kertoi Jordanin paluuseen liittyvien huhujen olevan "vain huhuja ja spekulaatiota" ja ettei "mitään ole lyöty lukkoon", uutisoi CinemaBlend (opens in new tab).

Jess Cagle kysyi näyttelijältä asiasta Sirius XM:ssä (opens in new tab), johon tämä vastasi 1-10-skaalalla: "Sanoisin että hyvin vahva kaksi. En halua koskaan sanoa nollaa! En voi ennustaa tulevaisuutta!"

Marvel-vuotaja Charles Murphy (opens in new tab) on tosin vihjaillut Killmongerin paluusta. Samainen lähde (opens in new tab) väittää myös Julia Louis-Dreyfusin esittämän Valentina Allegra de Fontainen tekevän cameon.

Erään huhun mukaan myös yksi merkittävä Marvel-pahis tekisi MCU-debyytin Black Panther: Wakanda Foreverissä. Jos haluat tietää, kuka tämä mahtaa olla, siirry näihin kahteen Redditissä (opens in new tab) julkaistuun linkkiin (opens in new tab).

Black Panther: Wakanda Forever: tarina

Black Panther: Wakanda Forever ottaa huomioon Chadwick Bosemanin kuoleman elokuussa 2020. (Image credit: Marvel Studios)

Marvel on julkaissut kotisivuillaan (opens in new tab) elokuvan virallisen juonikuvauksen:

"Black Panther: Wakanda Foreverissä kuningatar Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) ja Dora Milaje taistelevat suojellakseen valtiotaan ulkopuolisilta voimilta kuningas T'Challan kuoltua."

"Wakandalaisten yrittäessä aloittaa uutta lukuaan, sankareiden täytyy lyöttäytyä yhteen Nakian (Lupita Nyong'o) ja Everett Rossin (Martin Freeman) kanssa luodakseen uusi suunta Wakandalle."

Black Panther: Wakanda Forever näyttäisi keskittyvän Wakandan ja Talocanin väliseen kärhämään, jonka vaiheita trailerilla nähdään muutamaankin otteeseen. Uskomme sodan taustalla olevan jotain muutakin.

Namorin sarjakuvahistorian tuntien taustanaruja vetänee jokin muu taho, joka usuttaa Talocanin sotaan Wakandaa vastaan. Ehkä kyse on vibraniumista, jota löytyy toistaiseksi vain Wakandasta. Epäilemme tämän olevan jopa päällimmäinen syy Talocanin hyökkäykselle.

D23 Expossa julkaistussa kohtauksessa paljastetaan, että useat valtiot ovat huolissaan vibraniumin käytöstä massatuhoaseissa. Jos metalli päätyy vääriin käsiin, sitä voitaisiin käyttää vääriin tarkoituksiin. Jos Namor liittoutuisi jonkun tällaisen tahon kanssa, syy sodalle olisi melko selvä.

'WE'RE ALL HEROES' - Actor Winston Duke isn't giving much away when asked about who will be the new Black Panther in upcoming sequel, "Black Panther: Wakanda Forever." pic.twitter.com/SDQtjV8IctSeptember 12, 2022 See more

Elokuvan näyttelijät ovat myös kertoneet, kuinka he ovat jatkaneet elokuvan parissa ilman Bosemania. Good Morning Americassa (opens in new tab) Lupita Nyong'o sanoi:

"Me kaikki olemme omistautuneet kantamaan tai luomaan toisenlaiseksi [Bosemanin] jättämän perinnön uudessa Black Pantherissa."

People (opens in new tab) uutisoi Saksin kevään 2022 kampanjassa Nyong'on jatkaneen: "On mielenkiintoista julkaista uusi elokuva ilman Chadwickia, mutta pidämme häntä likellä valoa. Luulen, että ihmiset ovat innostuneita tästä."

Angela Bassett vihjaili puolestaan Ellenissä (opens in new tab) elokuvan "olevan mahtava". Hänen mukaansa se ylittää ensimmäisen osan:

"Voinko sanoa niin? [Boseman] oli esikuva, johtaja ja loistava tähti – me kaikki tiedämme sen. Hänellä oli iso sydän, hän oli älykäs ja toivomme nousevamme hänen tasolleen."

Marvel.comin (opens in new tab) mukaan D23 Expossa 2022 Shuria näyttelevä Letitia Wright kertoi puolestaan:

"Tähän elokuvasarjaan ja tarinaan on kiinnitetty useita hienoja ja uusia hahmoja. Olen innostunut, kuinka vaikutusvaltainen tarina tässä on. Toivon veljemme katsovan meitä ylhäältä ja hymyilevän."

Winston Duke kertoi puolestaan Colliderille (opens in new tab), mitä voimme odottaa Jabarilta ja M'Bakulta:

"Mielestäni Infinity Warin ja Endgamen tapahtumat todistivat, että Jabari on osa Wakandaa. M'Baku oli osallisena kaikissa taisteluissa, enkä usko, että he voivat elää enää eristäytyneenä. He ovat avanneet rajat, ja näimme M'Bakun olevan todellinen wakandalainen. Hänen koko yhteisö on laajentunut."

Wright kertoi lisäksi Black Nerd Girlsille, kuinka hänen hahmonsa käsittelee vanhemman veljensä kuolemaa: "Shuri on antanut itsensä työlleen. Hänen veljensä kuolema on saanut hänet luomaan uudella tasolla, joten elokuvassa nähdään paljon uutta teknologiaa."

Seuraavaksi saatamme kertoa joitain juonipaljastuksia Wakanda Foreverin juonesta. Jos et halua tietää näistä etukäteen, suosittelemme siirtymään seuraavaan kappaleeseen.

Namor ja hänen kansansa taistelee Wakandan kanssa Black Panther: Wakanda Foreverissä (Image credit: Marvel Studios)

Kuinka Wakanda Forever käsittelee Bosemanin poissaolon kerronnallisesti? Erään spekulaation mukaan T'Challa sairastuisi, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Toistaiseksi tiedämme, että hänen kuolemaansa viitataan yllä kuvatussa YK-kohtauksessa.

Vaikka Black Panther 2:n kuvaus on varmasti ollut hankalaa ilman Bosemania, näemme elokuvassa varmasti hahmon roolin siirtymisen toiselle hahmolle. Vaan kuka voisi ottaa Black Pantherin haltuunsa?

Huhujen mukaan Shuri on uusi Black Panther, mutta marraskuussa 2021 nousi esille toinen huhu (opens in new tab), jonka mukaan M'Baku olisi uusi Black Panther. Muut spekulaatiot ovat viitanneet, että useat hahmot käyttäisivät pukua.

Black Panther: Wakanda Foreverissä näyttäisi olevan viitteitä myös Thor: Love and Thunderiin sekä Moon Knightiin. Wakandan jumala Bast nähtiin uusimmassa Thorissa, kun taas Moon Knight käsitteli egyptiläisiä jumalia, joihin Bast kuuluu. Näemmekö kenties Akosia Sabetin esittämän Bastin myös Black Panther 2:ssa?

Elokuva näyttäisi myös käsittelevän tosimaailmallisia tapahtumia, kuten Espanjan kolonisoimaa Keski-Amerikkaa. CineStealthin (opens in new tab) mukaan elokuvassa nähdään takaumakohtaus, jossa Namorin esi-isien taistelevan espanjalaisia konkistaattoreita vastaan. Life and Stylen haastattelussa Huerta kertoi Namorin olevan "antikapitalistinen ja antikolonialistinen". Marvel on viime vuosina nostanut yhä enemmän esiin epämiellyttäviä asioita elokuvissaan ja televisiosarjoissaan, joten kenties Black Panther 2 jatkaa samalla linjalla.

Millainen on Black Pantherin tulevaisuus MCU:ssa?

Nouseeko Shurista MCU:n seuraava Black Panther, vai ottaako roolin haltuun joku muu? (Image credit: Marvel Studios)

Miten Black Panther: Wakanda Forever asettelee MCU:n tulevaisuuden? Se johtaa ainakin Ironheartin omaan televisiosarjaan, jonka tuotannossa on mukana myös ohjaaja Ryan Coogler muodossa tai toisessa.

Coogler työstää myös Wakanda-televisiosarjaa Disney Plussalle, ja sen uskotaan olevan Midnight Angelsiin keskittyvä ohjelma. Charles Murphy (opens in new tab) väittää jatko-osan johtavan myös Namorin vetämiin tuotantoihin, jotka ovat mahdollisesti joko elokuvia tai televisiosarjoja.

Toistaiseksi Black Pantherin tulevaisuus näyttää siten valoisalta MCU:n osalta, eikä tuleva Wakanda Forever ole suinkaan tarinan päätös.

