Første bilder fra «The Witcher» sesong to ute på nett – se Geralts nye rustning

Selv om andresesongen av «The Witcher» ikke skal komme tilbake til skjermen før neste år, har Netflix allerede nå gitt oss en sniktitt på den nye rustningen Geralt skal ha på seg i det neste kapittelet av fantasy-dramaet. Dette er tekniske sett de første offisielle bildene av Henry Cavill fra den kommende sesongen – og selv om du kanskje klør deg litt i hodet over hva som faktisk har forandret seg i den nye habitten, så er dette likevel en fin påminner om at filmingen er i gang.



Ta en titt på bildene nedenfor – presentert lyrisk av en stemme som like gjerne kunne ha tilhørt Jaskier (skalden, som heter Dandelion i spillene), på Netflix' Twitter-konto.

His emotional shieldcan ward off any charmer,but his trusted sword he’ll wield,will be matched with new armour. pic.twitter.com/Z7yA6kZjRHOctober 5, 2020

I tilfelle du har glemt hvordan Geralt så ut førstesesongen av «The Witcher» får du under et referansebildet av vår helt til hest:

(Image credit: Netflix)

«The Witcher» sesong to har ikke noen offisiell utgivelsesdato per nå, men vi regner med at serien vil lanseres en eller annen gang i 2021. To avløpere av hovedserien er også på vei, den ene er en titt på hvordan The Witcher-universet så ut 1200 år før Geralt, og heter «The Witcher: Blood Origin», og den andre er en animert film ved navn «The Witcher: Nightmare of the Wolf». «The Witcher: Blood Origin» har allerede ansatt manusforfattere, så produksjonsprosessen er definitivt i gang.



Det er tydelig at Netflix har merket seg en enorm apetitt blant publikum når det gjelder The Witcher-universet.

Er «The Witcher» sesong tre allerede på vei?

Sesong to av «The Witcher» er altså ikke noe som kommer med det aller første, men ryktemølla vil ha det til at Netflix allerede nå planlegger en sesong tre. Dette ifølge The Witcher-nyhetssiden Redanian Intelligence, som har fått fatt i et bilde over en oppføring av en tredjesesong av «The Witcher» fra WGAs databaser.



Vi har ikke klart å finne igjen oppføringen selv, og kan derfor ikke bekrefte at dette er tilfellet – og det kan også være snakk om en midlertidig oppføring. Informasjonen Redanian Intelligence har fått fatt i vitner om et prosjekt som skal foregå i 2020 og 2021.



76 millioner husstander så på førstesesongen av «The Witcher», noe som gjør serien til den mest sette Netflix-produksjonen noensinne.