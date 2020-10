Venter du på andresesongen av «The Witcher»? Netflix har noe som kan stille tomrommet

Andresesongen av «The Witcher» har gjenopptatt filmingen, og heldigvis har også Henry Cavill igjen begynt å legge ut selfier av seg selv i Geralt-habitten. Alt er som det skal være – rent bortsett fra, du vet, alt annet.



Nye episoder av Netflix' fantasy-drama må vi uheldigvis vente lenge på, og hungeren etter mer Geralt-basert innhold kan ikke helt bli tilfredsstilt av spillene og «The Witcher»-bøkene (som for øvrig i disse tider oversettes til norsk, første bok, «Volveren: Det siste ønsket», kommer 24. september.) For å bøte på ventetiden har strømmetjenesten i dag lagt en dokumentar på 32 minutter ved navn «Making The Witcher.» Du kan se den nå med det samme på Netflix.



Her er traileren:

Hvis du håpet på noe som går like mye i detalj som «Disney Gallery: The Mandalorian», så er nok ikke dette en fullt så inngående dokumentar, gitt at det bare er én episode som slippes.



Likevel er det verdt en titt, om ikke annet bare for å se Henry Cavill øve på å fekte med sverd.

Flere Witcher-tidtrøyter

Netflix har også andre Witcher-baserte series på vei for å fylle ventetiden, inkludert «The Witcher: Blood Origin», som tar for seg tiden før Geralt, og animasjonsfilmen «The Witcher: Nightmare of the Wolf.» Det er tydelig at serien har vært en enorm suksess for Netflix, siden de nå satser såpass hardt på Witcher-universet.



Vi regner med å få første glimt av sesong 2 noen måneder uti 2021 – simpelthen fordi serien krever en hel del postproduksjonsarbeid (effekter og lignende) før episodene er klare til sending.