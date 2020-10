Sesong 4 av «Stranger Things» kommer ikke til å bli den siste – slutten på serien er allerede planlagt

Sesong 4 av «Stranger Things» har ikke gjenopptatt filmingen ennå, men skaperne av serien, Duffer-brødrene, har ingen planer om å gi seg etter denne sesongen. Faktisk har pandemien gjort at radarparet har fått tid til å tenke ut hvordan historien i sci-fi/skrekk-serien skal arte seg videre fremover – de vet nå hvordan det hele skal ende, og de vet hvor lang tid det vil ta før vi når slutten.



«Sesong 4 kommer ikke til å være slutten», sier Ross Duffer i et intervju med THR. «Vi vet hva slutten er, og vi vet når den skal foregå. [Pandemien] har gitt oss tid til å se fremover og finne ut hva som er til det beste for serien. Det at vi startet å fylle ut tomrommene gjorde at vi fikk en bedre oversikt over hvor lang tid vi trenger å bruke på å fortelle historien.»

Dermed er «Stranger Things», sesong 5, et faktum.



Alle manusene til inneværende sesong er ferdig skrevet, takket være den ekstra tiden skaperne fikk på grunn av COVID-19. Filmingen av sesong 4 kom såvidt i gang før den måtte stoppes, og Netflix laget til og med en teaser for sesong 4 som viste Hopper (David Harbour) i live i en russisk fangeleir.

På et eller annet tidspunkt vil filmingen av serien fortsette – når det er trygt. Noen serier har bestemt seg for å fortsette produksjonen, og filmingen av «The Witcher», sesong 2, er allerede i gang i Storbritannia.



«Alle er begeistret for å kunne komme i gang med arbeidet igjen, men prioriteten er sikkerheten til skuespillerne og resten av besetningen, og det er dette som bestemmer når vi gjenopptar produksjonen», legger Ross Duffer til.



Det later derfor til at vi må smøre oss med tålmodighet og vente til 2021 før vi får oppleve fortsettelsen på en av de beste seriene på Netflix.

Hvor lenge kan «Stranger Things» pågå?

På mange måter regner vi med at den naturlige begrensningen i lengden på «Stranger Things» kommer til å være skuespillerne – desto eldre de blir, desto vanskelig vil det være å fortelle historien mens det fortsatt er meningen at de skal være barn. Alle de unge skuespillerne i serien er mellom 16 og 18 år gamle – så om sesong 5 skal spilles inn først om et års tid, så er det ikke utenkelig at gjengen begynner å se ut som universitetsstudenter.



Likevel kan dette vise seg å bli en interessant mulighet for den videre historien til karakterene, om Duffer-brødrene velger å ta den i bruk.