L’Apple Event approche et promet une vague de nouveaux produits

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg spécialisé dans Apple, a partagé une liste des appareils attendus lors du prochain Apple Event

Parmi eux figurent la série iPhone 17, les AirPods Pro 3 et l’Apple Watch Ultra 3

L’événement “Awe Dropping” d’Apple est programmé pour le 9 septembre

Le prochain évènement Apple approche à grands pas. La keynote de la marque, baptisée “Awe Dropping”, se tiendra le 9 septembre et devrait très probablement officialiser les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ainsi que plusieurs autres nouveautés.

En amont de cette conférence, Mark Gurman, spécialiste reconnu d’Apple chez Bloomberg, a dressé la liste complète des produits susceptibles d’être annoncés, allant des nouveaux iPhone aux Apple Watch mises à jour, en passant par les très attendus AirPods Pro 3.

Les lecteurs assidus de TechRadar savent que Gurman fait partie des sources les plus fiables de l’industrie technologique. Ses prévisions restent des rumeurs, mais elles bénéficient d’un poids considérable.

Sa liste mêle des rumeurs déjà largement diffusées à quelques surprises. Voici un aperçu détaillé.

iPhone 17

L'iPhone 17 devrait être une mise à jour plutôt itérative de l'iPhone 16 (photo). (Image credit: Future)

Comme chaque année en septembre, la nouvelle série d’iPhone devrait être présentée. L’iPhone 17 et ses différentes variantes devraient donc être dévoilés lors de la keynote “Awe Dropping”.

Selon Gurman, le modèle de base profiterait cette année d’un écran ProMotion de 6,3 pouces, au lieu du panneau statique à 120 Hz qui circulait dans les rumeurs précédentes. Une telle évolution alignerait l’iPhone 17 standard sur l’iPhone 17 Pro, ce qui constituerait une avancée importante pour Apple, longtemps réticent à doter ses modèles classiques des dernières technologies d’affichage.

La liste mentionne également l’arrivée d’une nouvelle puce A19 plus rapide, ce qui correspond aux attentes.

iPhone 17 Air

L'iPhone 17 Air pourrait remplacer complètement l'iPhone 16 Plus (photo). (Image credit: Future)

Apple prévoirait aussi de remplacer l’iPhone 16 Plus par un nouvel iPhone 17 Air, plus fin et plus léger, doté d’un design inédit, d’un appareil photo unique à l’arrière et d’une autonomie réduite.

Selon Gurman, l’iPhone 17 Air disposerait d’un écran de 6,6 pouces, légèrement inférieur aux 6,7 pouces du 16 Plus. Il pourrait embarquer le modem Apple C1, tandis que les autres modèles de la gamme resteraient équipés de puces Qualcomm pour la connectivité cellulaire et Wi-Fi.

Un étui de protection façon iPhone 4 pourrait également accompagner ce modèle, une option pertinente pour un smartphone misant sur la finesse.

iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max

L'iPhone 16 Pro Max (photo) pourrait être le dernier modèle de ce type si l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max apportent des changements visuels importants. (Image credit: Apple)

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max nourrissent de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois. Des fuites et rendus évoquent un important redesign, avec un bloc photo horizontal rappelant le Google Pixel et un dos bicolore.

La liste de Gurman confirme le nouveau module photo mais pas la finition bicolore. Elle avance en revanche que les deux modèles abandonneraient le châssis en titane inauguré avec l’iPhone 15 Pro au profit de l’aluminium. À l’intérieur, une nouvelle puce A19 Pro offrirait un gain de performances et une autonomie améliorée.

Côté photo, un téléobjectif de 48 mégapixels serait au programme, accompagné d’une ouverture variable pour le capteur principal, une innovation attendue seulement sur l’iPhone 18 Pro. Parmi les autres nouveautés évoquées figurent l’enregistrement simultané avec la caméra avant et arrière, ainsi que la plus grosse mise à jour jamais vue pour l’appareil photo frontal, bloqué à 12 mégapixels depuis des années.

Apple Watch Ultra 3

Cela fait deux ans que nous avons reçu une mise à jour de l'Apple Watch Ultra (photo : Apple Watch Ultra 2). (Image credit: Future / Matt Evans)

L’année pourrait aussi marquer un tournant pour la famille Apple Watch. Comme prévu, Gurman annonce l’arrivée d’une nouvelle Apple Watch Ultra avec un écran de taille identique à celui de la Series 10, même si les dimensions exactes (42 ou 46 mm) ne sont pas précisées.

Parmi les améliorations envisagées figurent une nouvelle puce S11, la possibilité d’utiliser les réseaux satellites pour les appels et messages, ainsi que la compatibilité 5G Redcap.

Apple Watch Series 11 et Apple Watch SE

Gurman suggère que l'Apple Watch Series 11 aura le même design que la Series 10 (photo), mais avec de nouvelles couleurs et options de bracelets. (Image credit: Future/Jacob Krol)

Côté montres connectées du quotidien, la conférence devrait introduire l’Apple Watch Series 11 et une Apple Watch SE révisée.

Peu d’informations circulent pour la Series 11, hormis un écran plus lumineux et une continuité avec le design de la Series 10, enrichi de nouveaux coloris et bracelets.

Pour la SE, Gurman évoque un design revisité, un écran amélioré et une puce plus rapide. Il avait déjà suggéré un look plus adapté aux enfants, Apple souhaitant attirer un public plus jeune vers son modèle le plus abordable.

AirPods Pro 3

(Image credit: Future)

Il est également très probable que les AirPods Pro 3 soient dévoilés le 9 septembre. Des fuites détaillant leurs dimensions et leur technologie d’appairage circulent depuis plusieurs mois. Certaines rumeurs mentionnent l’intégration de capteurs de fréquence cardiaque et de température.

Gurman confirme que ces fonctionnalités ont été testées, sans garantir leur présence finale. Il se montre plus affirmatif concernant l’intelligence artificielle, en annonçant une fonction de traduction instantanée entre deux langues.

Le boîtier de recharge serait aussi plus compact que celui des AirPods Pro 2, même si ces écouteurs n’ont jamais été jugés encombrants.

Enfin, Gurman signale que d’autres produits recevront bientôt une mise à jour, sans préciser de calendrier : le Vision Pro, l’iPad Pro M5, l’AirTag 2, l’Apple TV et le HomePod mini.