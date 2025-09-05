iOS 26 se rapproche de son lancement officiel avec une dernière bêta

Apple a publié la version finale d’iOS 26 en bêta développeur, juste avant son grand événement du 9 septembre

Aucune nouvelle fonctionnalité n’a été ajoutée, mais Apple a procédé aux derniers correctifs de bugs afin d’améliorer les performances et l’expérience utilisateur globale

Les versions finales en bêta développeur d’iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, visionOS 26 et tvOS 26 sont également disponibles, et toutes seront déployées publiquement la semaine prochaine

L’événement tant attendu autour de l’iPhone 17 est prévu le 9 septembre. Cela signifie que la refonte de son système d’exploitation approche à grands pas et qu’iOS 26 sera très probablement disponible pour le grand public. À moins d’une semaine de cette annonce, le géant technologique vient de publier la version finale de la bêta développeur d’iOS 26.

Lors de la WWDC en juin, Apple avait lancé iOS 26 pour les développeurs inscrits, et publié la huitième bêta il y a seulement quelques jours. Un mois plus tard, la bêta publique d’iOS 26 était rendue disponible et en est actuellement à sa sixième version.

Comme indiqué, la bêta 9 d’iOS 26 constitue la dernière étape de la période de test. Elle permet de valider les ultimes correctifs avant la sortie publique prévue pour la semaine prochaine. Cela concerne également l’ensemble des autres systèmes de l’écosystème Apple : iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, visionOS 26 et tvOS 26 dont les bêtas finales pour développeurs viennent aussi d’être mises en ligne.

Pas de nouvelles fonctionnalités, mais des corrections de bugs bienvenues

Selon Geeky Gadgets, iOS 26 bêta 9 met l’accent sur l’optimisation de l’expérience utilisateur. Apple n’a pas introduit de nouveautés dans cette version, mais a utilisé cette étape pour corriger les derniers bugs, en particulier ceux liés aux performances.

Certains testeurs de la bêta publique ont relevé divers problèmes de fluidité avec iOS 26. La nouvelle bêta développeur corrige justement ces points, améliorant la réactivité et le lancement des applications, tout en renforçant la stabilité du système afin de limiter les plantages, comme le souligne la chaîne YouTube iDeviceHelp.

En plus des améliorations de performances, iDeviceHelp note que plusieurs petits défauts graphiques ont été corrigés, notamment l’alignement des images de contact dans l’application Téléphone. Le créateur précise également que le nouveau design « Liquid Glass » ne subit plus de changements majeurs et semble désormais finalisé par Apple.

iOS 26 Beta 9 - This is The Final BETA - YouTube Watch On

Le lancement officiel d’iOS 26 sera sans aucun doute l’un des moments forts de la prochaine keynote Apple, juste après la présentation de l’iPhone 17.

Il est aussi question de trois nouvelles Apple Watch et des AirPods Pro 3, mais la confirmation n’interviendra que le 9 septembre.