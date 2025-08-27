L’iPhone 17 sera dévoilé le 9 septembre lors d’une keynote mondiale d’Apple

Tout le monde s’attendait à un Apple Event en septembre. Le géant de Cupertino vient de le confirmer en envoyant ses invitations pour une conférence spéciale le 9 septembre, avec pour slogan « Awe dropping ».

Le rendez-vous s’annonce chargé. Comme à son habitude, la keynote débutera à 19h (heure de Paris) le 9 septembre 2025, depuis l’Apple Park. Pas besoin d’avoir une invitation : l’événement sera diffusé en direct, et TechRadar sera présent sur place pour décrypter les annonces au fur et à mesure.

D’après les rumeurs et ce que la marque a dévoilé lors de précédentes conférences de septembre, il faut s’attendre à la présentation de la gamme iPhone 17 – dont un tout nouveau modèle ultrafin baptisé iPhone 17 Air – mais aussi de nouvelles Apple Watch, de nouveaux AirPods, ainsi qu’un lot conséquent de nouveautés logicielles.

Apple avait déjà dévoilé sa nouvelle interface Liquid Glass et sa philosophie logicielle pour iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS et visionOS. La plupart de ces plateformes, voire toutes, devraient obtenir une date de sortie, la firme ayant promis un lancement « à l’automne » (période couvrant septembre à novembre).

Ci-dessous, un décryptage de ce que révèle l’invitation et des principales attentes pour l’événement du 9 septembre baptisé « Awe dropping ».

Que révèle l’invitation "Awe dropping" ?

(Image credit: Future)

L’annonce officielle de l’événement place désormais toute l’attention sur l’invitation elle-même. Le logo d’Apple y est décliné dans une esthétique rappelant une image thermique, avec des nuances de orange vif, de bleu foncé, de bleu aqua, de vert et même de jaune.

Ce choix pourrait suggérer un nouveau système de refroidissement pour les futurs iPhone 17, ou encore l’arrivée d’une caméra thermique. La première hypothèse reste la plus probable. Il pourrait également s’agir d’un indice sur les nouvelles couleurs disponibles, certaines rumeurs évoquant déjà une déclinaison orange pour l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Tim Cook, PDG d’Apple, a d’ailleurs partagé une vidéo de cette invitation, mettant en avant le logo animé aux couleurs changeantes façon carte thermique.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMMAugust 26, 2025

Que faut-il attendre de la keynote ?

(Image credit: Future)

La vedette de cette conférence « Awe dropping » sera très probablement la gamme iPhone 17. Quatre modèles sont prévus, mais avec une nouveauté : l’iPhone 17 Air viendrait remplacer la version Plus, aux côtés des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max.

Avec l’iPhone 17 Air, Apple chercherait à concurrencer directement le Galaxy S25 Edge de Samsung. Ce modèle ultrafin – environ 5,5 mm – intégrerait une puce haut de gamme. Reste à savoir si l’iPhone 17 standard recevra la même puce que les modèles Pro, probablement l’A18, ou s’il conservera une différence. Une rumeur évoque également un module photo redessiné à objectif unique, tandis que la question de l’autonomie se pose, surtout si ce modèle remplace le Plus réputé pour sa batterie endurante.

Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max devraient pour leur part bénéficier de nouvelles puces conçues par Apple, et des ajustements seraient attendus concernant le fonctionnement du bouton Action et des contrôles de volume, qui pourraient être fusionnés.

Du côté des Pro et Pro Max, trois capteurs photo resteraient présents mais avec une nouvelle disposition. Le téléobjectif, notamment, bénéficierait d’une amélioration notable. Tous les modèles devraient par ailleurs accueillir un nouvel appareil photo frontal de 24 mégapixels, et l’arrivée d’écrans 120 Hz sur les versions d’entrée de gamme est désormais envisagée.

Comme attendu, la gamme iPhone 17 tournera directement sous iOS 26, avec de nouvelles fonctions, des évolutions de Messages et une mise en avant des capacités d’Apple Intelligence.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Que peut-on attendre de l’Apple Watch Series 11 ? Le design devrait rester proche de celui de la Series 10. En revanche, la puce intégrée devrait évoluer afin d’offrir de meilleures performances et, espérons-le, une gestion plus efficace de la batterie. La Series 11 devrait être capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang dès sa sortie, et ce, partout dans le monde, y compris aux États-Unis, puisque cette fonction a été réintroduite sur les Series 9, Series 10 et Ultra 2.

La mesure se fera toujours via les capteurs placés au poignet, mais les résultats seront visibles sur l’iPhone, une solution astucieuse. Cette fonction s’ajoutera aux outils déjà présents comme le suivi du rythme cardiaque, l’ECG, le capteur de température cutanée et l’analyse du sommeil. Selon des rumeurs récentes, un suivi de la tension artérielle pourrait également être inauguré cette année. L’arrivée de Workout Buddy pour l’entraînement via watchOS 26 ainsi qu’un nouveau geste font aussi partie des nouveautés attendues.

Concernant l’Apple Watch Ultra 3, le design devrait rester proche du modèle actuel, proposé en deux coloris – argent ou noir – et dans des dimensions similaires. Toutefois, comme sur d’autres modèles, la réduction des bordures pourrait permettre d’intégrer un écran plus grand et nettement plus lumineux. Conçue comme une montre robuste pour l’aventure, l’Ultra profitera elle aussi des ajouts de watchOS 26. Si de nouvelles fonctions santé sont confirmées, elles devraient logiquement être disponibles à la fois sur la Series 11 et sur l’Ultra.

(Image credit: Future)

Deux ans se sont écoulés depuis l’arrivée des AirPods Pro 2 en version USB-C. Apple avait alors introduit de nouvelles fonctions en même temps que les AirPods 4 et les AirPods Max USB-C en 2024. Il y a donc de fortes chances que les AirPods Pro 3 soient dévoilés lors de l’événement de septembre.

Ces écouteurs devraient bénéficier de quelques améliorations par rapport au modèle actuel, sans pour autant bouleverser un design qui reste très populaire. Le boîtier de recharge pourrait toutefois être affiné et adopter la même LED et le même bouton capacitif que les AirPods 4, en remplacement du bouton physique.

Les Powerbeats Pro 2 disposent déjà d’un suivi du rythme cardiaque dans l’oreille. Cette fonctionnalité pourrait donc logiquement faire son apparition sur les nouveaux AirPods Pro, accompagnée d’un gain de puissance grâce à une nouvelle puce. Cela dit, ce suivi ne serait pas indispensable pour les utilisateurs déjà équipés d’une Apple Watch.

Autre rumeur notable, une fonction de traduction en direct serait envisagée, de quoi rivaliser avec les Galaxy Buds de Samsung et les Pixel Buds 2 Pro de Google. En revanche, inutile d’attendre des AirPods Pro équipés de caméras cette année.

Apple ne pourra pas tout présenter en une seule conférence, mais le reste de 2025 s’annonce chargé. De nouveaux iPad sont attendus – dont des modèles Pro de 11 et 13 pouces équipés de la puce M5 – ainsi que de nouveaux Mac de bureau et MacBook dotés du M5, sans oublier des mises à jour du HomePod mini et de l’Apple TV 4K.

Ces nouveautés pourraient être réservées pour octobre ou novembre. Quant au Vision Pro, une version améliorée avec une puce plus puissante que le M2 est évoquée, même si une baisse significative du prix ne semble pas au programme.

Comme pour toutes les rumeurs Apple, rien n’est officiel tant que la marque n’a pas confirmé. Rendez-vous donc le 9 septembre pour suivre en direct la keynote spéciale d’Apple sur TechRadar.