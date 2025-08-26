iOS 26 révolutionne CarPlay avec 4 nouveautés majeures

iOS 26 marquera la plus grande refonte de CarPlay depuis des années

De grandes améliorations sont attendues pour Plans et d’autres applications de conduite populaires

Les widgets Live Activity permettront d’afficher davantage d’informations directement à l’écran

En septembre prochain, les utilisateurs Apple recevront une notification pour mettre à jour leurs appareils vers iOS 26 – l’une des mises à jour les plus importantes de ces dernières années.

Avec l’arrivée d’une nouvelle interface baptisée « Liquid Glass », le géant californien introduira de nombreuses nouveautés et mises à jour d’applications, notamment pour celles et ceux qui branchent leur iPhone afin de profiter de la commodité de CarPlay en voiture.

La nouveauté la plus marquante sera l’intégration des Live Activities dans CarPlay. Ces widgets pratiques pourront s’afficher aux côtés de la navigation et des applications audio, afin de fournir des informations claires et rapides sur des événements en direct.

Dans les exemples dévoilés par Apple, on retrouve un suivi de vol affichant la progression du trajet ainsi que d’éventuels retards, un outil idéal pour récupérer des proches à l’aéroport.

D’autres usages incluent des mises à jour météo en temps réel, le suivi des scores sportifs ou encore l’avancée d’une livraison Uber Eats. Et ce n’est pas la seule nouveauté de CarPlay avec iOS 26 : d’autres changements arrivent également.

1. Plus de personnalisation

(Image credit: Apple)

Le nouveau design Liquid Glass offrira aussi davantage de contrôle sur l’apparence de CarPlay. Au-delà des simples modes clair et sombre, il sera possible de choisir un fond parmi une sélection de papiers peints prédéfinis.

Une option « transparente » permettra aussi de mieux distinguer les icônes des applications de l’arrière-plan. Selon les premiers retours, relayés notamment par Tom’s Guide, cette présentation serait moins distrayante et plus pratique à utiliser au volant.

2. Réponses simplifiées

(Image credit: Apple)

Dans la version actuelle de CarPlay, les messages entrants sont principalement gérés par Siri, ce qui impose de dicter les réponses à la voix. Une méthode qui se révèle souvent imprécise, le bruit ambiant de l’habitacle perturbant la reconnaissance et produisant des messages confus.

Avec iOS 26, CarPlay intégrera une fonction « Tapback » pour répondre rapidement via une liste de messages prédéfinis, comme sur iPhone. Il suffira par exemple de sélectionner « Je conduis, je rappelle plus tard » d’une simple pression.

Apple ajoute aussi le filtrage des appels : les informations sur l’appelant seront affichées afin de décider s’il faut interrompre ou non le podcast en cours pour décrocher.

3. Un écran d’accueil enrichi

(Image credit: Apple)

En parallèle de la personnalisation visuelle, Apple introduira un panneau dédié aux widgets. On pourra y organiser une horloge numérique, un calendrier ou encore des raccourcis Apple Home directement sur l’écran d’accueil, pour un accès immédiat.

Cette configuration servira de passerelle vers du contenu iPhone intégré. Par exemple, appuyer sur un événement du calendrier pourra afficher l’adresse associée, qui s’ouvrira ensuite dans l’application de cartographie choisie.

L’objectif est clair : limiter au maximum l’utilisation directe de l’iPhone en conduisant, une pratique à la fois dangereuse et interdite dans de nombreux pays.

4. Vidéo à la demande

(Image credit: Apple)

À l’occasion de la WWDC 2025, Apple a discrètement annoncé que CarPlay permettrait de lire des vidéos sur les écrans de bord via AirPlay, à condition d’être à l’arrêt.

Deux limites sont toutefois à noter : toutes les applications de divertissement ne sont pas compatibles avec AirPlay, ce qui exclut notamment Netflix. De plus, les constructeurs devront activer manuellement cette fonction, en tenant compte des lois locales.

Ce n’est pas un frein majeur, puisque de nombreux véhicules modernes intègrent déjà des services de streaming natifs dans leurs systèmes multimédia. Mais pour les voitures plus anciennes ou moins équipées, cette option pourrait représenter un vrai plus.