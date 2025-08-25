L’iPhone 17 ne serait pas le dernier modèle à garder le bouton Caméra

Le bouton de contrôle de l'appareil photo sur l'iPhone 16 (à droite)

Apple pourrait conserver le bouton Camera Control

De précédentes rumeurs affirmaient qu’il ne serait pas présent sur l’iPhone 18

Un bouton simplifié pourrait faire son apparition sur les futurs iPhone

La semaine dernière, une rumeur indiquait que l’iPhone 17 serait le dernier modèle équipé du Camera Control, une fonctionnalité introduite seulement l’an passé avec l’iPhone 16. Mais une nouvelle fuite suggère finalement que ce bouton serait conservé, sous une forme différente.

Cette information provient du leaker bien connu Instant Digital (relayée par MacRumors), qui affirme que des composants du Camera Control sont déjà en production pour l’iPhone 18. Cela contredit l’idée d’une suppression liée à un manque d’utilisation.

Il y a toutefois un changement : Apple prévoirait de retirer le capteur capacitif dès l’an prochain, dans le but de réduire les coûts. Ce capteur détecte les gestes tactiles comme les glissements, permettant d’ajuster progressivement des réglages tels que l’exposition ou le zoom.

Ne resterait alors que le capteur de pression, capable de différencier des pressions de force variable. Reste à savoir comment cela influencera les fonctionnalités de Camera Control. Certaines pourraient être remappées ou remplacées via iOS.

Réactions mitigées

Nous attendons que Tim Cook, PDG d'Apple, présente l'iPhone 17 le mois prochain. (Image credit: Getty Images)

Lors de son lancement avec l’iPhone 16, Apple avait présenté le Camera Control comme une fonction destinée à « élever l’expérience photo », « riche en innovations », et donnant un accès simplifié à de nombreux réglages et à l’Intelligence Visuelle.

Dans le test de l’iPhone 16, il avait même été décrit comme une « amélioration majeure » et la « meilleure nouveauté » des modèles 2024. En revanche, il n’avait pas été intégré à l’iPhone 16e, commercialisé en février suivant.

Malgré cet accueil positif, les avis sont restés partagés. Certains utilisateurs peinent à lui trouver une réelle utilité, sans doute faute d’investissement en temps et en apprentissage pour en tirer tout le potentiel.

Une chose semble néanmoins acquise : le bouton Camera Control sera bien de retour sur les quatre modèles d’iPhone 17 attendus en septembre, y compris sur l’iPhone 17 Air qui, selon les fuites, remplacerait cette année l’iPhone 16 Plus.