OnePlus Watch : date de sortie, prix, actualités et fuites

Il existe peu de montres connectées Wear OS passionnantes actuellement. Néanmoins, cet état de fait pourrait bientôt changer, avec l’arrivée imminente d’une smartwatch OnePlus. La OnePlus Watch - c’est son nom temporaire - est en effet la star des rumeurs actuelles.

Nous ne savons pas encore grand-chose sur ce modèle, mais il semble qu'il soit en cours de développement depuis un certain temps et qu'il pourrait être commercialisé cette année. Peut-être même pendant la présentation officielle du OnePlus 8T, le 14 octobre prochain.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations et les fuites en cours sur la OnePlus Watch, y compris ses caractéristiques techniques et son prix potentiel. La conférence OnePlus ne devrait plus tarder maintenant et nous compléterons ce dossier, en fonction des éléments qui pourront nous être dévoilés par l’entreprise.

La OnePlus Watch en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La première montre connectée de OnePlus

La première montre connectée de OnePlus Quand sortira-t-elle ? La date de lancement reste inconnue à ce jour, mais une sortie simultanée avec le OnePlus 8T est possible - le 14 octobre 2020

La date de lancement reste inconnue à ce jour, mais une sortie simultanée avec le OnePlus 8T est possible - le 14 octobre 2020 Combien coûtera-t-elle ? Nous n'en sommes pas encore sûrs, probablement dans la même fourchette que l’Oppo Watch (à partir de 249 €)

Bien évidemment, OnePlus n’a laissé échapper aucune communication à ce jour sur cette smartwatch énigmatique. Du côté des médias et des leakers, aucune date n’a encore été cochée sur le calendrier 2020 également. Pour autant, des références à la OnePlus Watch ont été repérées sur le site de l'IMDA (l’autorité des télécommunications de Singapour) ainsi qu’auprès du Bureau des normes indiennes (BIS).

D’après ces deux régulateurs, la OnePlus Watch serait à même d’être commercialisée sous peu en Asie. Avec une annonce qui devrait maintenant être effectuée dans les prochaines semaines. Notre meilleure estimation correspond à la conférence de lancement du OnePlus 8T, le 14 octobre prochain, à 16h (heure française). Celle-ci sera diffusée en ligne, via les sites locaux de la marque et sur sa chaîne YouTube.

Et en termes de prix ? Là encore, c’est le silence le plus complet. Il est difficile d’estimer le tarif de la OnePlus Watch car nous n’avons pas de modèle antérieur sur lequel nous baser. Éventuellement, nous pouvons nous reposer sur le prix annoncé de la future Oppo Watch, considérée comme la jumelle officieuse de la OnePlus Watch. Oppo Watch qui sortira le 2 octobre, au prix de départ de 249 €. OnePlus et Oppo répondent à la même maison-mère, leurs produits mobiles sont souvent couplés, tant sur le calendrier de production que sur la tarification.

Design et écran de la OnePlus Watch

La principale fuite redondante propre à la OnePlus Watch fait référence à la forme de son écran. @maxjmb, un leaker fiable avec un excellent historique de révélations, affirme sur Twitter que la première montre connectée OnePlus embarquera un écran circulaire.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular. WOTCH https://t.co/HkevfvMfgTSeptember 10, 2020

Autrement dit, si elles ont en commun leur mois et leur prix de lancement, la OnePlus Watch et l’Oppo Watch pourraient proposer deux conceptions totalement différentes. La seconde présentant d’ores et déjà un écran carré. Un excellent moyen de diversifier sa clientèle sur le marché des montres connectées.

Une vieille esquisse d'une smartwatch OnePlus annulée (Image credit: OnePlus)

Caractéristiques techniques de la OnePlus Watch

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'une éventuelle montre connectée chez OnePlus. Dès 2015, le co-fondateur de la société, Carl Pei, avait révélé que la société souhaitait commercialiser sa propre montre intelligente, mais que le projet avait été annulé à la dernière minute. Nous avions même pu prévisualiser quelques croquis de la montre qui devait être lancée l'année suivante. Et d’ailleurs, ceux-ci dévoilaient déjà un écran circulaire.

Aujourd’hui, ce prototype reposerait sur une configuration solide. Parmi les suppositions les plus crédibles, nous devrions voir la montre OnePlus fonctionner sur le système d'exploitation Wear OS de Google, avec une surcouche personnalisée Oxygen en complément. Nous prévoyons également qu'elle sera alimentée par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon Wear 4100, qui apporte des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité. C'est peut-être ce qui explique la prudence du constructeur avant de présenter officiellement son prochain produit.

Une puce 4100 Plus serait aussi évoquée et il n’est pas interdit que deux éditions de montres soient proposées, la première sur le milieu de gamme, la seconde talonnant plutôt des challengers comme l’Apple Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 3.



Il n'y aucune spéculation avancée sur ce sujet précis. Néanmoins, Qualcomm abien spécifié que le chipset Wear 4100+ offrirait 85% de performances supplémentaires par rapport à la dernière génération de montres Wear OS. Mais aussi un gain d’autonomie de 25%, et la possibilité d’inclure une caméra embarquée. De quoi faire passer l’interface Android pour smartwatch à la vitesse supérieure.