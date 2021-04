Vi tester OnePlus Watch

OnePlus Watch er en god smartklokke som utfordrer sine konkurrenter på enkelte områder – med et flott design og et batteri som holder det gående i en uke. Man kan dessverre ikke installere flere apper, og ved lanseringen finnes appene du trenger i telefonen bare for Android. Tross noen mindre programvarebugs som avslører at dette er den første generasjonen, har OnePlus Watch lagt seg på et prisgunstig nivå, lavere enn Samsung og Apple.

Tominuttersanmeldelse

Det har lenge gått rykter, men nå er endelig OnePlus Watch blitt virkelighet. Dette er en flott smartklokke som står seg godt i konkurransen mot de beste smartklokkene når det gjelder utseende, batterivarighet og basisfunksjoner.

Med vekt på «basis». OnePlus Watch kjører sitt eget OnePlus Watch OS, og det betyr at det ikke finnes noen tredjepartsapper ved lanseringen. Brukerne må ta til takke med de forhåndsinstallerte appene.

OnePlus har ennå ingen planer om å etablere en app-butikk eller portal. Selv om det er mulig at tilbakemeldinger fra kunder vil få dem til å skifte mening, er det sannsynlig at OnePlus Watch ikke vil få flere funksjoner enn den har ved lanseringen. Det må sies at den leveres med færre funksjoner enn vi finner på Wear OS-klokker eller Apple Watch.

Det man får, er likevel tilstrekkelig for deg som bare trenger enklere treningsfunksjoner og notiser.

OnePlus Watch minner om flere av de andre toppklokkene, som for eksempel Samsung Galaxy Watch 3, med en rund urskive og to knapper på høyre siden. Huset i rustfritt stål har en glinsende overflate, noe som faktisk oppleves som en kjærkommen avveksling til alle de matte overflatene eller det fargede aluminiumet vi har sett fra andre produsenter.

Det er en omfangsrik klokke med sin bredde på 46 millimeter. Med sine 75 gram (45 gram uten remmen) er den også ganske tung. Dette er to ting som vil få brukere som liker mindre klokker eller har smale håndledd til å velge noe annet. Denne er imidlertid ypperlig for deg som liker store klokker.

OnePlus-klokken har solid batterikapasitet. Den holder ut i omkring én uke ved normal bruk, og lades opp fra 0 % til 100 % på litt under en halvtime.

For å oppsummere, er dette en klokke som ser dyrere ut enn den er, og selv om den ikke har de samme funksjonene som de dyrere konkurrentene og bare levers for Android fra lansering (iOS kommer senere), og ikke kan få installert nye apper, er den likevel en prisgunstig modell som vil dekke manges reelle behov.

OnePlus Watch – pris og tilgjengelighet

(Image credit: Magnus Blix)

OnePlus Watch leveres i én størrelse og konfigurasjon fra lanseringen: 46 mm urskive med 1 GB RAM og 4 GB lagringsplass.

Prisen her i Norge er på 1690 kroner. Fra 14 april kunne den forhåndsbestilles, og fra 26. april er den i butikkhyllene. Den finnes i de to fargene Midnight Black og Moonlight Silver.

Den kommer også i en begrenset utgave der det rustfrie stålet er byttet ut med kobolt – som skal være «dobbelt så hardt og dobbelt så korrosjeonsbestandig», ifølge produsenten. Urskiven på denne modellen beskyttes av et spesialbehandlet safirglass, noe som skal gjøre den mer ripebestandig enn standardmodellen. OnePlus har ennå ikke kommet med noen lanseringsdato eller pris for denne modellen.

Design og skjerm

(Image credit: Magnus Blix)

OnePlus Watch er en flott smartklokke med et glinsende og polert design som får den til å virke dyrere enn den er. Den leveres bare i én størrelse, og er helt klart for stor for dem med smale håndledd, eller for dem som foretrekker små klokker. Men med dette utseendet kan klokken appellere til langt flere enn bare de teknologiinteresserte.

Klokken måler 46 mm, og er den største klokken på markedet, med én millimeters margin til Samsung Galaxy Watch 3, som måler 45 mm. OnePlus-modellen her ikke en roterende ring, noe Samsung-modellen kan skilte med, men begge har 1,4"-tommers skjerm. Takket være de mørke kantene under glasset, virker denne imidlertid større.

(Image credit: Magnus Blix)

Skjermen er skarp og lyssterk, og utnytter AMOLED-teknologien for å gi dype, svarte valører. Men med tanke på det minimalistiske grensesnittet og det begrensede utvalget av apper, finnes det temmelig lite som drar nytte av denne skjermen. Men du får i hvert fall noen flotte urskiver, som du kan bytte mellom i OnePlus Health-appen.

Skjermen reagerer på berøring, men du trenger likevel å benytte de fysiske knappene på siden for å navigere deg rundt i systemet. Den øverste knappen (som det er lett å finne, ettersom du kan kjenne OnePlus-logoen med fingertuppen) bringer deg til app-menyen. Den nederste kan du selv stille inn for å åpne bestemte apper. Denne bytter du under innstillinger > funksjonsknapp.

Remmen er gummiaktig, og både bred og tykk. Den oppleves som kraftig, og den sitter godt rundt håndleddet. Har du smale håndledd, er særlig den ene delen veldig lang. Overflaten har en struktur som skiller den fra remmene på andre smartklokker.

Trening og helse

(Image credit: Magnus Blix)

OnePlus Watch har gode, men bare grunnleggende helse- og treningsfunksjoner, noe som er helt greit til denne prisen. Men hvis du trener mye, kan dette være litt for beskjeden etter din smak.

OnePlus oppgir selv at klokken kan måle 110 ulike treningsaktiviteter. I treningsappen finner du imidlertid 14 alternativer, blant annet løping, svømming, klatring og badminton.

Klokken merker automatisk når du løper, og den er dessuten IP68-klassifisert for vann og støv. Den kan måle puls, oksygenmetning i blodet og stressnivåer. Dette er verdier du måler manuelt via de tilhørende knappene. Klokken har dessuten GPS, kalorimåling og kan måle hvor fort du svømmer.

Klokken måler fire ting: skritt, trening, energi (kcal) og aktivitetsvarighet. Dette visualiseres med fire fargede felter i aktivitetsappen og på flere urskiver. Mer avanserte helsefunksjoner finner du i OnePlus Health-appen. Den finner du i Google Play Store, og den skal også være på vei til iOS.

(Image credit: Magnus Blix)

Du må ha OnePlus Health-appen for å få noen videre nytte av OnePlus Watch. Det er den du bruker for å pare klokken med mobilen, og det er her du justerer klokkens innstillinger.

Det finnes nesten overraskende mange funksjoner i appen. Her finner du flere rutevalg med data for skritt, søvn, stress og så videre. På våre treningsturer slet GPSen litt, men vi fikk tross alt fyldige rapporter – og det er enkelt å henge med på dataene for puls og hastighet under løpeturer og lignende.

Til slutt vil vi bemerke at selv om OnePlus Watch er stor, virker den ikke plagsomt stor under trening. Du glemmer nok ikke at den befinner seg på armen din, men den kjennes ikke tung og den påvirker ikke balansen. Vekten fordeles på en stor flate, og remmen holder den på plass.

Skjermdumper fra OnePlus Health-appen. (Image credit: Future)

Ytelse og programvare

OnePlus-klokken leveres med en egenutviklet prosessor. Vi har spurt selskapet, men de har ikke kommet tilbake med noen spesifikasjoner. Her får du 4 GB lagringsplass, hvorav 2 er tilgjengelige for media.

Klokken fungerte fint i våre tester, og vi merket ikke at den var treg eller noen annen ytelsesproblematikk. Men når det er sagt, er det ikke så mye man får gjort med denne klokken. Den leveres med et sett innebygde apper, og det er ikke så lett å presse ytelsen.

Den kjører ikke Googles WearOS, men i stedet selskapets eget operativsystem OnePlus Watch OS. Dette har sine fordeler og ulemper. Vi har for eksempel ikke opplevd noen WearOS klokker med like god batteriytelse. At OnePlus har stått for både programvare og maskinvare kan sikkert ha noe med dette å gjøre.

På den andre siden betyr dette at OnePlus Watch ikke kan få flere apper enn de forhåndsinstallerte. De dekker helt klart de mest grunnleggende behovene for slike enheter – med trening, puls, oksygenmetning, klokkefunksjoner og lignende. Grensesnittet er tydelig, og lett å lese. Det finnes kanskje ikke så mange nødvendige apper til smartklokker, men erfarne brukere av klokker med WearOS eler watchOS kommer likevel til å savne mange av dem her.

Når det er sagt koster OnePlus Watch mindre enn de mer rikt utrustede konkurrentene. Hvis du vil ha flere apper på en klokke med et lignende design, må du betale omtrent dobbelt så mye for eksempelvis en Samsung Galaxy Watch 3.

Grensesnittet er enkelt og effektivt, og har lånt litt fra WearOS. Sveip ned for å få opp et kontrollpanel, til høyre for rask adgang til musikk og så videre. Ved å trykke på den øverste knappen, kommer du til app-menyen, der appene dukker opp i en vertikal liste. Enkelt.

Bilde 1 av 2 OnePlus Watch er stor – kanskje for stor etter de fleste kvinners smak. (Image credit: Magnus Blix) Bilde 2 av 2 OnePlus Watch passer best for deg med litt grovere bygning. (Image credit: Magnus Blix)

Men hvordan er det å bruke OnePlus Watch? Den er stort sett enkel og intuitiv å ha med å gjøre. Men det merkes også at dette er selskapets første generasjon av klokken. Den er ikke like finslipt som klokkene fra konkurrentene med lengre fartstid.

Vi har ikke funnet noen vesentlige hindre for en smidig bruk av klokken. Det er heller detaljene som gjør at den ikke oppleves så velpolert. Her er det likevel potensial, og OnePlus kommer sikkert til å ha løst mye allerede med kommende oppdateringer.

OnePlus Watch er kompatibel med de fleste Bluetooth-hodetelefoner, og den kan også knyttes til en OnePlus TV og brukes som fjernkontroll. Den skal til og med kunne merke om bæreren sovner i sofaen, og da slå av TVen. Dette har vi imidlertid ikke testet.

Batteritid

(Image credit: Magnus Blix)

En av de største fordelene til OnePlus Watch sammenlignet med konkurrentene er batterivarigheten. Ikke nok med at den lever opp til selskapets egne spesifikasjoner – med normal bruk holder den det gående i opptil en uke – men den lades dessuten opp fort.

Klokken har et batteri på 402 mAh, noe som plasserer den mellom 340 mAh-batteriet til Samsung Galaxy Watch 3 (med opptil tre dagers bruk) og den første Samsung Galaxy-klokkens batteri på 472 mAh (med opptil fem dagers bruk).

OnePlus hevder selv at kapasiteten kan gi opptil to ukers bruk, eller én uke for de mer aktive brukerne. Etter våre erfaringer stemmer det godt med omkring én uke, og noe mer er nok i overkant optimistisk. Men fem til seks dager mellom oppladingene er likevel mer enn de fleste konkurrentene kan skilte med. Vi merker oss også at andre modeller med tilsvarende batteritid har mindre skjerm enn OnePlus Watch.

Noe som også er svært bra, er ladetiden. Med den medfølgende laderen får du opp klokken fra tomt batteri til 50 % på 15 minutter og til full opplading på rundt 30 minutter. Batteriene i smartklokker er ikke så store, og det tar under én time å lade opp de fleste modellene på markedet, Med tanke på hvor lenge OnePlus Watch klarer seg mellom oppladingene, er det fantastisk at du kan lade den opp mens du ser én episode av en TV-serie.

Borde du köpa OnePlus Watch?

OnePlus Watch är antagligen för stor för kvinnor. (Image credit: Magnus Blix)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en klokke som holder ut i én uke

OnePlus Watch lever opp til spesifikasjonene og klarer seg i opptil én uke før du må lade den opp igjen. Og selv om du bruker den mye, må du lade den opp langt sjeldnere enn andre smartklokker.

... du vil ha en rimelig klokke

OnePlus Watch er kanskje ikke direkte billig, men den koster likevel betydelig mindre enn andre store navn på markedet, som Samsung Galaxy Watch 3 eller Apple Watch 6. Hvis du vil ha et greit utvalg funksjoner til en god pris, er OnePlus Watch et supert alternativ.

... du vil ha en smartklokke med et klassisk design

Utseendet til OnePlus Watch er en av dens største fordeler, med et stilig design og en klassisk finish på huset. Den er stor, men pen.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger apper i klokken din

En av de største manglene ved OnePlus Watch er at du ikke kan installere noen WearOS- eller watchOS-apper, eller apper fra andre kanter for den sakens skyld. Hvis du vil ha mer enn det klokken leveres med, må du velge en annen klokke.

... du vil ha mer utbytte med andre enheter

OnePlus Watch kan knyttes til mobilen og hodetelefonene dine. Og til og med til en OnePlus-TV. Men hvis du vil ha noe som også fungerer med et større økosystem av enheter, burde du heller ta en kikk på Apple Watch.

... du vil ha en liten klokke

OnePlus Watch er stor. Den måler 46 mm, og er dermed en av de største modellene på markedet. Hvis du vil ha en mindre enhet med et lignende utseende, kan du for eksempel prøve Samsung Galaxy Watch Active 2.

Første gang omtalt i april 2021.