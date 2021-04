Anmeldelse: OnePlus Watch

OnePlus Watch er et godt smartwatch, der udfordrer sine konkurrenter på nogle områder - med godt design og en batterilevetid, der holder det i gang i en uge. Desværre kan du ikke installere flere apps, og ved lanceringen er de apps kun til Android. Der er nogle mindre softwarefejl, som viser, at dette er den første generation af et smart-ur. Med OnePlus Watch har OnePlus valgt lave et ur på et fornuftigt niveau, som dog ikke ligger helt så ambitiøst som for eksempel Samsung og Apple.

Den korte anmeldelse

Rygter har cirkuleret i lang tid, men nu er OnePlus Watch endelig blevet en realitet. Dette er et fantastisk smartwatch, der skiller sig ud i konkurrencen mod de bedste smartwatches med hensyn til udseende, batterilevetid og grundlæggende funktioner.

Med vægt på «basis». OnePlus Watch kører sit eget OnePlus Watch OS, hvilket betyder, at der ikke er nogen tredjeparts-apps ved lanceringen. Brugere må nøjes med de forudinstallerede apps.

OnePlus har endnu ingen planer om at oprette en appbutik eller portal. Selvom det er muligt, at kundefeedback kan få dem til at skifte mening, er det sandsynligt, at OnePlus Watch ikke får flere funktioner, end ved lanceringen. Det skal siges, at den kommer med færre funktioner, end vi finder på Wear OS ure eller Apple Watch.

Du får stadig mange gode og brugbare funktioner, og hvis du dit behov er at få dækket basale træningsfunktioner og meddelelser, så vil du blive glad for OnePlus Watch.

OnePlus Watch minder om flere af de andre smart-ure, såsom Samsung Galaxy Watch 3, med en rund urskive og to knapper på højre side. Huset i rustfrit stål har en blank overflade, som faktisk opleves som en forfriskende ændring i forhold til alle de matte overflader eller det farvede aluminium, vi har set fra andre producenter.

Det er et stort ur med en bredde på 46 millimeter. Med sine 75 gram (45 gram uden rem) er det også ret tungt. Dette er to ting, der vil få brugere, sog er til mindre ure eller brugere med smalle håndled til at vælge noget andet. Men det er perfekt til dig, der kan lide store ure.

OnePlus-uret har virkelig god batterikapacitet. Det holder i cirka en uge under normal brug og oplades fra 0% til 100% på lidt under en halv time - det samme lynhurtige ladetid som OnePlus' nye flagskibsmobil OnePlus 9 Pro.

Så du får altså her et ur, der ser dyrere ud end det er, og selvom det ikke har de samme funktioner som de dyrere konkurrenter og kun er lanceret til Android (iOS kommer senere). og selv om det ikke er ikke er muligt at installere nye apps, er det ikke desto mindre en brugbar model, der imødekommer manges reelle behov.

OnePlus Watch – pris og tilgjengelighet

(Image credit: Magnus Blix)

OnePlus Watch er lanceret i én størrelse og med én konfiguration: 46 mm urskive med 1 GB RAM og 4 GB lagerplads.

Prisen her i Danmark er 1190 kroner. Du kan forudbestille den på nettet i hos enkelte butikker, og leveringstiden er her mindst 10-11 dage. Hos OnePlus i Danmark er det i skrivende stund ikke muligt at bestille telefonen. Men du kan skrive dig op til en mail, når den er på lager igen. Den fås i de to farver Midnight Black og Moonlight Silver.

Det kommer også i en limited edition, hvor rustfrit stål er blevet erstattet med kobolt - som ifølge producenten skal være "dobbelt så hårdt og dobbelt så korrosionsbestandigt". Skiven på denne model er beskyttet af et specielt behandlet safirglas, som gør den mere ridsefast end standardmodellen. OnePlus har endnu ikke annonceret en udgivelsesdato eller pris for denne model.

Design og skærm

(Image credit: Magnus Blix)

OnePlus Watch er et fantastisk smart-ur med et skinnende og poleret design, der får det til at virke dyrere end det er. Den fås kun i én størrelse og er tydeligvis for stor for dem med smalle håndled eller for dem, der foretrækker små ure. Men med sit look kan uret appellere til langt mere end bare dem, der er interesseret i teknologi.

Uret måler 46 mm og er det største ur på markedet med en millimeter margen til Samsung Galaxy Watch 3, der måler 45 mm. OnePlus-modellen har ikke en roterende ring, som Samsung-modellen kan prale af, men begge har en 1,4 "tommer skærm. Takket være de mørke kanter under glasset ser ringen imidlertid ud til at være større.

(Image credit: Magnus Blix)

Skærmen er skarp og lys og bruger AMOLED-teknologi til at give dybe, sorte betegnelser. Men i betragtning af den minimalistiske grænseflade og det begrænsede udvalg af apps, er der ikke meget at bruge den flotte skærm til. Men du får i det mindste nogle flotte urskiver, som du kan skifte imellem i OnePlus Health-appen.

Skærmen reagerer på berøring, men du skal stadig bruge de fysiske knapper på siden for at navigere rundt i systemet. Den øverste knap (som er let at finde, da du kan genkende OnePlus-logoet lige ved hånden) åbner appmenuen. Du kan indstille den nederste til at åbne bestemte apps. Du ændrer dette under indstillinger> og funktionsknappen.

Remmen er gummiagtig og er både bred og tyk. Det føles kraftigt, og den passer godt rundt om håndleddet. Hvis du har smalle håndled, kan remmen virke meget lang. Overfladen har en struktur, der adskiller den fra stropperne på andre smartwatches.

Træning og sundhed

(Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus Watch har gode, men kun grundlæggende sundheds- og fitnessfunktioner, hvilket er helt fint til denne pris. Men hvis du træner meget ambitiøst, kan det være lidt for simpelt til dit behov.

OnePlus siger selv, at uret kan måle 110 forskellige træningsaktiviteter. I træningsappen finder du dog 14 muligheder, herunder løb, svømning, klatring og badminton.

Uret registrerer automatisk, når du løber, og det er også IP68-klassificeret til vand og støv. Det kan måle puls, iltmætning i blodet og stressniveauer. Dette er værdier, du måler manuelt via knapperne. Uret har også GPS, kaloriemåling og kan måle, hvor hurtigt du svømmer.

Uret måler fire ting: skridt, træning, energi (kcal) og aktivitetsvarighed. Dette visualiseres med fire farvede felter i aktivitetsappen og på flere urskiver. Mere avancerede sundhedsfunktioner kan du finde i OnePlus Health-appen. Du kan finde den i Google Play Butik, og den er også på vej til iOS.

(Image credit: Magnus Blix)

Du skal bruge OnePlus Health-appen for at kunne udnytte alle funktioner og informationer i OnePlus Watch. Det er den app, du bruger til at parre uret med din mobil, og det er her, du justerer urets indstillinger.

Der er næsten overraskende mange funktioner i appen. Her finder du flere rutevalg med data for trin, søvn, stress og så videre. På vores træningsture kæmpede GPS en smule, men vi modtog stadig brugbare rapporter/statistikker - og det er let at holde styr på data om puls og hastighed under løbeture og lignende.

Endelig vil vi bemærke, at selvom OnePlus Watch er stort, virker det ikke irriterende stort under træning. Du glemmer sandsynligvis ikke, at det sidder på din arm, men det føles ikke tungt og det påvirker ikke balancen. Vægten fordeles på en stor overflade, og stroppen holder det godt på plads.

OnePlus Watch outside (Image credit: Aakash Jhaveri)

Ydelse og software

OnePlus-uret leveres med OnePlus' egen processor. Vi har spurgt, men OnePlus er ikke vendt tilbage med nogen specifikationer på processoren. Ure giver dig 4 GB lagerplads, hvoraf 2 er tilgængelige til medier.

Uret fungerede fint i vores tests, og vi bemærkede ikke, at det var langsomt eller andre udfordringer med performance. Men når det er sagt, er der ikke overvældene meget, du kan gøre med uret. Den leveres med et begrænset udvalg af indbyggede apps, og dermed er det ikke så let at lægge pres på ydevnen.

Uret kører ikke Googles WearOS, men i stedet virksomhedens eget operativsystem OnePlus Watch OS. Dette har sine fordele og ulemper. For eksempel har vi ikke oplevet nogen WearOS-ure med den samme gode batterilevetid. Det faktum, at OnePlus både har været ansvarlig for software og hardware, kan bestemt have stor betydning.

På den anden side betyder det, at OnePlus Watch ikke kan få flere apps end de forud installerede. De dækker klart de mest basale behov for sådanne enheder - med træning, puls, iltmætning, ur funktioner og lignende. Brugerfladen er tydelig og let at læse. Der findes alt i alt ikke så mange apps til smarthure i det hele taget, men erfarne brugere af ure med WearOS eller watchOS vil stadig komme til at savne nogle af dem, de er vant til i uret her.

Når det er sagt, koster OnePlus Watch mindre end sine mere rigt udstyrede konkurrenter. Hvis du vil et ur i lignende design med have flere apps på et ur, skal du f.eks. betale dobbelt så meget for et Samsung Galaxy Watch 3.

Brugerfladen er enkel og effektiv og har lånt en smule fra WearOS. Stryg nedad for at åbne et kontrolpanel, til højre for hurtig adgang til musik og så videre. Ved at trykke på den øverste knap kommer du til app-menuen, hvor apps vises i en lodret liste. Meget nemt og overskueligt.

Billede 1 af 2 OnePlus Watch er stort – måske for stort til folk med smalle håndled. (Image credit: Magnus Blix) Billede 2 af 2 OnePlus Watch passer best for deg med litt grovere bygning. (Image credit: Magnus Blix)

Men hvordan er OnePlus Watch i brug? Det er for det meste enkelt og intuitivt at håndtere. Men det kan også mærkes, at det er virksomhedens første generation af uret. Det er ikke så raffineret som ure fra konkurrenter, der er bygget på flere generationer af smarture og mere erfaring

Vi har ikke fundet nogen væsentlige udfordringer ved brug af uret. Det er snarere små detaljerne, der kan forbedres. Der er masser af potentiale her, og OnePlus vil sandsynligvis allerede have løst mange udfordringer med kommende opdateringer.

OnePlus Watch er kompatibelt med de fleste Bluetooth-hovedtelefoner og kan også sluttes til et OnePlus TV (endnu ikke tilgængeligt i Danmark) og bruges som fjernbetjening. Her skulle det endda være udstyret med en funktion, der opdager, hvis brugeren falder i søvn, og så automatisk slukker fjernsynet.

Batterilevetid

(Image credit: Magnus Blix)

En af de største fordele ved OnePlus Watch i forhold til konkurrencen er batterilevetiden. Ikke alene lever den op til virksomhedens egne specifikationer - ved normal brug fortsætter den i op til en uge - men den oplades også hurtigt.

Uret har et 402 mAh-batteri, som placerer det mellem 340 mAh-batteriet i Samsung Galaxy Watch 3 (med op til tre dages brug) og det første Samsung Galaxy-urs batteri på 472 mAh (med op til fem dages brug) .

OnePlus hævder selv, at kapaciteten kan give op til to ugers brug eller en uge til de mere aktive brugere. Efter vores erfaring stemmer det godt overens med omkring en uge, og det er meget optimistisk at forvente længere batterilevetid. Men fem til seks dage mellem opladninger er stadig mere end de fleste konkurrenter kan prale med. Vi bemærker også, at andre modeller med lignende batterilevetid har en mindre skærm end OnePlus Watch.

Noget, der også er meget godt, er opladningstiden. Med den medfølgende oplader får du uret fra et tomt batteri til 50% på 15 minutter og til en fuld opladning på cirka 30 minutter. Batterierne i smart-ure er ikke så store, og det tager mindre end en time at oplade de fleste modeller på markedet. I betragtning af, hvor længe OnePlus Watch holder imellem opladning, er det forbløffende, at du kan oplade det, mens du ser et afsnit af en tv-serie.

Bør du købe OnePlus Watch?

OnePlus Watch är antagligen för stor för kvinnor. (Image credit: Magnus Blix)

Køb det hvis ...

... du vil ha et ur som holder sig i gang i en hele uge

OnePlus Watch lever op til specifikationerne og holder i op til en uge, før du skal genoplade det. Og selvom du bruger det meget, skal du oplade det meget sjældnere end andre smartwatches.

... du vil ikke har ubegrænset budget

Det er nok for meget at kalde OnePlus Watch for billigt. Men det koster stadig betydeligt mindre end andre store navne på markedet, såsom Samsung Galaxy Watch 3 eller Apple Watch 6. Hvis du vil have et godt udvalg af funktioner til en god pris, er OnePlus Watch et godt alternativ.

... du vil have et smart-ur med et klassisk design

Designet er et af de største fordele ved OnePlus Watch. Du får et flot, stilfuldt ur med en klassisk finish på huset. Det er stort, men smukt.

Køb det ikke hvis ...

... du har brug for mange apps i dit ur

En af de største ulemper ved OnePlus Watch er, at du ikke kan installere nogen WearOS- eller watchOS-apps eller andre apps i det hele taget. Hvis du vil have mulighed for at installere flere apps, end dem uret kommer med, skal du vælge et andet ur.

... du vil bruge det med mange andre enheder

OnePlus Watch kan tilsluttes til din mobiltelefon og hovedtelefoner. Og endda til et OnePlus TV. Men hvis du vil have noget, der også fungerer med et større økosystem af enheder, skal du hellere se på Apple Watch.

... du vil have et lille ur

OnePlus Watch er stort. Det måler 46 mm og er således et af

de største modeller på markedet. Hvis du f.eks. vil have et mindre ur med et lignende udseende, kan du prøve Samsung Galaxy Watch Active 2.

Første gang omtalt i april 2021.