La OnePlus Watch semble très attrayante de par son design soigné et son écran large. Elle se dresse face à ses rivales premium signées Apple et Samsung, avec un prix moitié moindre. Reste à vérifier si ses fonctions premières, sa connectivité et son autonomie suivent - pour en faire l’un des meilleurs coachs fitness de 2021.

La OnePlus Watch est une montre connectée qui fait parler d’elle depuis l’automne dernier, après de nombreuses rumeurs de développement. Finalement, la première smartwatch de OnePlus nous parviendra à la fin du mois d’avril - et elle pourrait créer la surprise en se plaçant parmi les meilleurs modèles du moment.

L'apparence est le cœur même de cette nouvelle proposition. La OnePlus Watch ressemble à une montre connectée haut de gamme, lorgnant sur la conception très soignée de la Samsung Galaxy Watch 3, avec un design circulaire et deux boutons fonctionnels sur le côté droit. Le corps de la montre en acier inoxydable affiche une finition brillante, et c’est une alternative qui plaira certainement aux esthètes lassés par les modèles mats ou colorés qui inondent le marché.

C'est également une montre connectée assez large et lourde. Ses 46 mm et sa densité la rendront moins confortable à porter pour les utilisateurs composant avec des poignets plus fins ou pour ceux qui préfèrent les petits cadrans. En revanche, la montre siéra clairement aux amateurs d’éditions luxueuses ou habillées.

Le bracelet de la montre, en particulier, se démarque par ses stries en relief. Si on peut lui reprocher quelques pincements de la peau occasionnels, il tranche totalement avec l’aspect lisse et morne des montres classiques. La OnePlus Watch sait se montrer et mettre en valeur votre poignet.

Que dire sinon de son prix, égalant moins de la moitié de celui des meilleures Apple Watch et montres Samsung Galaxy. Un argument de poids qui vaut uniquement si les performances, la polyvalence des fonctionnalités et la durée de vie de la batterie répondent au rendez-vous.

(Image credit: Future)

La OnePlus Watch sera proposée en une seule taille et configuration : une édition de 46 mm avec 1 Go de RAM et 4 Go de stockage, avec une seule couleur : Midnight Black (noire). Elle sera disponible en précommande à partir du 14 avril, directement sur le site officiel de OnePlus. Il faudra attendre ensuite le 26 avril pour les livraisons et achats express.



Quel est son prix conseillé ? 159 €. En comparaison, l’Apple Watch 6 est commercialisée à partir de 429 €, l’Apple Watch SE plus abordable démarre à 299 €. Tandis que la Samsung Galaxy Watch 3 vaut actuellement 399 €, avec 50 € de remise.

Il existe également une édition limitée Cobalt, qui remplace le boîtier en acier inoxydable par un alliage de cobalt "deux fois plus dur et plus résistant à la corrosion", selon un communiqué de presse OnePlus publié en mars. Le cadran habituel de la montre a été remplacé par un verre saphir spécialement traité avec "un indice de Mohs de 9", selon le document, ce qui suggère une meilleure résistance aux rayures et une plus grande luminosité que le verre du modèle standard. OnePlus n'a annoncé ni prix, ni date de sortie pour cette version.

(Image credit: Future)

Design et écran de la OnePlus Watch

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la OnePlus Watch est effectivement une smartwatch très attrayante, avec un écran en verre poli et un design épuré qui la font paraître plus chère qu'elle ne l'est. Elle est proposée en une seule taille, qui semble un peu trop grande pour ceux qui ont des petits poignets… mais qui séduira assurément les amateurs de gadgets techno-chics.

Le cadran de 46 mm est plus large que celui de la Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm), ce qui en fait la nouvelle reine des montres connectées “XXL”. Bien que OnePlus l’ait dispensé de la lunette rotative du modèle Samsung, la OnePlus Watch dispose d’une surface d’écran plus généreuse pour prendre en main les différentes fonctions proposées.

Le bracelet en caoutchouc semble épais, néanmoins il n’a rien de fragile. Il s’avère même suffisamment robuste pour supporter le poids élevé de la montre (70 grammes).

Caractéristiques principales de la OnePlus Watch

Nous ne sommes pas encore en mesure de faire un rapport détaillé des fonctionnalités fitness de la OnePlus Watch, celui-ci viendra avec l’examen prochain et complet de la montre connectée.

OnePlus a confirmé que la montre disposera de plus de 110 types d'entraînement et détectera automatiquement le début et la fin d’une course, que ce soit en compétition ou pour votre jogging quotidien. La OnePlus Watch est étanche à 50 mètres (5ATM) et résiste à une immersion dans l’eau comme aux poussières (elle répond à l’indice de protection IP68).

En outre, la première montre connectée OnePlus suit votre rythme cardiaque, évalue et cartographie vos itinéraires via GPS, affiche vos calories, votre vitesse de course, votre saturation en oxygène et votre niveau de stress. Ces infos santé peuvent être enregistrées et suivies via la nouvelle application mobile OnePlus Health.

(Image credit: Unbox Therapy)

La OnePlus Watch embarque 4 Go de stockage, dont 2 Go dédiés complètement aux médias. Elle est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth, et peut se coupler aux téléviseurs de la marque pour lesquels elle sert de télécommande intelligente. Extra intéressant dans ce cas précis : le téléviseur s’éteint lorsque la montre détecte que le porteur s'est endormi.

La smartwatch est équipée d'une batterie de 402 mAh, qui, selon OnePlus, offre jusqu'à deux semaines d'utilisation soutenue en mode standard - contre une semaine pour les porteurs les plus actifs se servant quotidiennement du GPS. Cette capacité se situe entre la batterie de 340 mAh de la Samsung Galaxy Watch 3 (délivrant deux à trois jours d'autonomie) et la batterie de 472 mAh de la Samsung Galaxy Watch originale (grimpant jusqu'à cinq jours d'autonomie).

Pour conclure…

Pour un premier essai, la OnePlus Watch répond à un grand nombre de critères d’efficacité, à commencer par un design sobre et élégant. Il sera nécessaire de tester plus en profondeur ses options Fitness et sa compatibilité avec tout appareil Android / iOS ou plus spécifiquement issus de l’écurie OnePlus. Compte tenu de son tarif on ne peut plus abordable, nous ne doutons pas un instant que la nouvelle montre connectée devrait séduire un large public rien que par son allure.