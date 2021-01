Test du OnePlus Band

Le OnePlus Band pourrait intégrer le classement des meilleurs bracelets connectés de 2021. De par son design et son écran élégants, ainsi que des ajouts de capteurs plutôt malins. Toutefois, il souffre aussi de quelques erreurs de débutants (pardonnables). Un premier essai qui ne demande qu’à s’améliorer et à inspirer des éditions futures incroyables.

Le OnePlus Band en résumé

L'annonce surprise de OnePlus, en début d'année, n’en est pas vraiment une. En effet le lancement du OnePlus Band répond à une stratégie démarrée en 2020 et qui consiste à proposer un vaste écosystème d’appareils connectés OnePlus abordables. La société a ainsi déjà délivré les smartphones de milieu de gamme OnePlus Nord, N10 et N100, de même que écouteurs sans fil True Wireless OnePlus Buds et Buds Z. Le OnePlus Band est la nouvelle pièce de ce puzzle visant à être complété (avec une OnePlus Watch à venir).

Cette phase d'expansion s’annonce comme la plus complexe de la compagnie, car elle se heurte à une concurrence plus expérimentée constituée de Xiaomi, Realme et Amazfit.

Le OnePlus Band est un Fitness Tracker plus que décent pour une première tentative. Son écran se révèle net et précis, délivrant de superbes couleurs. La définition AMOLED lui permet de libérer également des noirs parfaits, tout en économisant à minima la batterie. L'interface se veut de son côté fluide et réactive, mais il peut être difficile de s'y habituer. Quant au design, il demeure minimaliste tout en évitant de tomber dans l’écueil du bracelet connecté générique, et donc difficilement identifiable.

Le OnePlus Band offre également une sélection de modes sportifs ainsi que la surveillance du taux d’oxygène sanguin, et plus classiquement le suivi du sommeil ou celui de votre rythme cardiaque. Avec son indice de protection IP68, vous pouvez même l'emmener nager.

Cela étant dit, il obtient de mauvais résultats sur certains points fondamentaux tels que l'enregistrement et l’analyse détaillée des données. Même la durée de vie de la batterie apparait comme moyenne. Le pire, c'est que l'écran ne semble pas être extrêmement résistant aux rayures.

En tant que tracker dévoué au maintien de votre forme physique, le OnePlus Band est certainement exploitable, mais n’attendez pas de lui des fonctions de coach premium. Ce que certains de ses rivaux abordables tentent de proposer avec plus d’entrain. C’est tout de même une alternative intéressante au Xiaomi Mi Smart Band 5.

Le OnePlus Band a fait ses débuts mondiaux en Inde, le 11 janvier 2021. Le prix du OnePlus Band est de 2 499 roupies (environ 28 euros), un tarif incroyablement bas qui englobe également un bracelet noir et un chargeur.

Des bracelets de substitution de couleur bleue (Navy) ou orange/grise (Tangerine Grey) sont également commercialisés et vous coûteront 399 roupies - environ 4,50 € - l’unité.

Nous ne savons pas encore quand le OnePlus Band sera distribué sur les marchés européens et américains. Nous devrons attendre l’officialisation du produit sur ces derniers, par les autorités compétentes.

À ce prix, le OnePlus Band entre directement en en concurrence avec les Xiaomi Mi Smart Band 5, Realme Band, Honor Band 5 et Samsung Galaxy Fit 2. Des modèles qui ont connu une croissance significative au cours de l'année dernière.

Design et écran du OnePlus Band

Comme la plupart des bracelets fitness, le OnePlus Band répond à un design simple associant un écran encapsulé dans un bracelet en silicone. Ce minimalisme laisse peu de place à la singularité, et en général, seul l’écran parvient à distinguer un modèle des autres. A noter que le OnePlus Band ressemble d’ailleurs à un Oppo Band recyclé, ce Fitness Tracker ayant lui-même vu le jour en juin 2020.

L'écran AMOLED de 1,2 pouce (format 21:9) se trouve sur la face avant, avec un subtil logo OnePlus en dessous. Sa forme est rectangulaire avec des bords arrondis, ce qui le rend verticalement plus court que la plupart de ses rivaux. Au dos se trouvent le capteur de fréquence cardiaque, la matrice du capteur SpO2 et les broches nécessaires au chargement de l’appareil.

Nous avons constaté que le bracelet se révélait particulièrement rigide pour les poignets les plus fins. Tout en silicone, il est facilement détachable, vous pouvez donc le lavez ou charger le Fitness Tracker sans jamais avoir recours à la force brute. La partie extérieure du bracelet comporte des crêtes allant du haut vers le bas, ce qui lui donne un léger aspect premium ainsi qu'un certain caractère. À l'extrémité se trouve un solide bouton pressoir.

Nous n'avons eu aucun problème à surveiller le cadran du bracelet connecté, y compris à l’extérieur en pleine luminosité. Le défilement des contenus apparait des plus réactifs, ce qui s’avère assez rare sur des produits bon marché tels que le OnePlus Band.

Celui-ci arbore un look élégant qui se marie avec la plupart des tenues de votre garde-robe. Conforme à la norme IP68, le bracelet OnePlus résiste à l’eau à la poussière, ce qui le rend parfaitement adapté à la natation.

Dans l'ensemble, nous adoptons sans condition la conception du OnePlus Band. Elle ne souffre d’aucune erreur majeure, avec un équilibre juste en simplicité et élégance. Avec seulement 22 grammes sur la balance, le OnePlus Band est suffisamment léger pour ne pas devenir inconfortable.

Interface du OnePlus Band

Si la partie matérielle brille par sa sobriété, l’interface OnePlus joue également la sécurité avec une prise en main rapide. Il n'y a pas de bouton capacitif sur le corps, ce qui signifie que vous devrez recourir à l'écran tactile pour accéder à toutes les fonctions de navigation et de contrôle.

Un simple mouvement vers la gauche ou vers la droite depuis l'écran principal permet de faire défiler les différents menus du OnePlus Band. Nous ne sommes pas particulièrement fans de cette approche car elle use l’écran beaucoup plus vite. Et, contrairement au bracelet, ce n’est pas un élément que vous pouvez changer facilement.

Seuls cinq thèmes peuvent être enregistrés sur l’écran, et même ceux-là doivent être choisis parmi la sélection disponible via l'application dédiée. Au total, 37 thèmes sont actuellement présents, répondant entre autres aux catégories sport, art, animation ou encore classique.

Bien que cette proposition pourrait être plus généreuse, les thèmes généraux demeurent esthétiques et modernes, avec de nombreuses variantes de couleurs. Ceux de la catégorie classique sont cependant déroutants, et nous n'avons toujours pas réussi à déterminer comment lire l’heure par leur biais. Rassurez-vous, si vous êtes plus du style à afficher votre galerie photos, il est possible d’importer vos propres images et de les définir comme arrière-plan.

En glissant verticalement, vous pourrez découvrir différentes applications et fonctionnalités. La sélection et l'ordre des applications peuvent également être personnalisés depuis le programme compagnon. Vous trouverez principalement le suivi de votre activité quotidienne, des séances d'entraînement, la surveillance du rythme cardiaque, du sommeil ou de l’oxygène sanguin, des exercices de respiration guidée, la météo, voire vos notifications. Autrement dit, l'essentiel requis.

Un glissement vers la droite vous ramènera à l'écran précédent tandis qu'une longue pression vous redirigera vers l’écran d’accueil. Il va sans dire que le OnePlus Band ne suit pas les gestes de navigation standard auxquels nous nous sommes habitués, en utilisant des smartphones Android et d'autres appareils connectés depuis des années.

En tapant sur l'écran principal à tout moment, vous pourrez voir l'état actuel de la montre, en termes de connectivité Bluetooth, de profils DND et de niveau de la batterie. Il n'est pas possible d'interagir avec ces éléments, mais seulement de les visualiser.

De même, il est possible de déterminer les applications capables de transmettre des notifications de votre téléphone vers votre bracelet connecté. Ces applications sont optimisées pour afficher de nombreuses informations, qu'il s'agisse d'un message WhatsApp ou d'un e-mail. Les emojis ne sont cependant pas pris en charge.

Le OnePlus Band peut enfin supporter une série de fonctionnalités standards telles que la lecture d’une vidéo sur votre smartphone, ou le déclenchement de l’appareil photo de ce dernier.

Fonctionnalités Fitness du OnePlus Band

Si la santé et la forme physique sont devenues un élément important de notre mode de vie, d’autant plus en 2021, alors le OnePlus Band peut faire office de premier allié dans le monde du monitoring corporel.

Il dispose aujourd’hui de 13 modes d'exercice : course à pied en extérieur et en intérieur, marche, cyclisme, vélo elliptique, rameur, cricket, badminton, natation, yoga… Bien que cette liste soit exhaustive, beaucoup de disciplines semblent très similaires, avec des sessions proposées qui peuvent également se ressembler.

Les routines plus complexes sont précédées d'un court tutoriel et de conseils pour tirer le meilleur parti d'une séance d'entraînement. Une fois celle-ci démarrée, l’écran indique la fréquence cardiaque actuelle ainsi que la durée de chaque exercice. Nous aurions tout de même aimé composer avec plus de modes tels que le football ou la musculation.

Outre les sessions d’entraînements, le OnePlus Band surveille également vos signes vitaux en continu. Le suivi de la fréquence cardiaque peut être réglé pour prendre des scans en permanence, avec un écart qui va de quelques secondes jusqu'à six minutes. Ces scans sont toujours précis, en période d’effort comme en période de repos.

L'autre grande caractéristique est le suivi SpO2, qui est une option rare sur le segment des bracelets connectés. Elle peut mesurer votre oxygène sanguin pendant que vous dormez ou si vous lancez un scan manuel, auquel cas vous devrez rester immobile pendant près d’une demi-minute. Notre saturation en oxygène a presque toujours été conforme à la fourchette de sécurité de plus de 95%, nous ne pouvons donc pas vraiment parler de son utilité en tant qu’indicateur d'urgence.

Ensuite, il y a le suivi du sommeil qui se montre très précis et granulaire. Chaque matin, vous serez accueilli avec des informations sur la durée de votre sommeil, ainsi qu'une répartition entre le sommeil léger et le sommeil profond. L'application peut montrer la segmentation de manière beaucoup plus détaillée, avec des conseils spécifiques sur la manière d'améliorer la qualité de votre sommeil.

Nous avons également apprécié l'approche adoptée pour les exercices de respiration. Vous serez guidé sur la manière de réguler votre respiration pendant une période donnée. En plus des repères visuels sur l'écran, le bracelet délivre des vibrations qui vous signalent quand alterner entre l'inspiration et l'expiration.

Dans l'ensemble, le OnePlus Band possède de nombreuses fonctions de suivi précis pour les débutants comme pour les initiés. L'application vous permet également d'ajouter une localisation GPS pour déterminer l’itinéraire de vos courses à pied / marches, mais aussi de vérifier vos progrès quotidiens (nombre de pas, calories brûlées, temps d'entraînement effectué…)

Si vous désirez revenir ou adopter un nouveau mode de vie sain et actif, essayer d'atteindre les objectifs du OnePlus Band s'avérera un bon point de départ.

Application compagnon du OnePlus Band

Tout Fitness Tracker se doit de posséder une application compagnon, afin de suivre une activité quotidienne et ses progrès. Le OnePlus Band peut être connecté à n'importe quel appareil Android via l'application OnePlus Health, la prise en charge d'iOS étant prévue dans un avenir proche. Sur Android, l'appairage et la configuration initiale s’avèrent rapides et faciles d’accès.

L’application se divise en trois sections principales : santé, forme physique et gestion. La section santé présente tous les scans effectués en un coup d'œil, ainsi que des détails complémentaires sur le rythme cardiaque, le sommeil, l’oxygène sanguin et les exercices finalisés.

L'onglet forme physique vous permettra de laisser le bracelet exploiter le GPS de votre smartphone pour suivre vos marches comme vos courses. Vous pouvez également fixer des objectifs tels que la distance à parcourir, la durée de l’exercice et les calories à éliminer pour chaque séance.

L'écran de gestion permet de paramétrer les thèmes, les préférences d’usage ou encore la vérification des mises à jour. Nous avons apprécié l'inclusion d’une option permettant de synchroniser les notifications téléphoniques par simple pression d'un bouton, afin de supprimer rapidement les alertes précédentes et de libérer de l'espace.

L'application OnePlus Health est vraiment bien conçue, avec des réglages faciles à prendre en main. Il est peu probable qu’un utilisateur, même débutant, soit perdu dans son utilisation quotidienne. Toutefois, il manque clairement des modes aujourd’hui plus plébiscités comme le suivi du stress ou des cycles menstruels. Comme ceux-ci ne nécessitent pas de matériel dédié, nous espérons que les mises à jour logicielles pourront ajouter ces fonctionnalités prochainement.

Autonomie du OnePlus Band

OnePlus affirme que le OnePlus Band peut tenir jusqu'à 14 jours sur une seule charge.

Lors de nos tests, nous avons atteint une semaine avec une utilisation modérée. Chaque jour, la charge de la batterie d’est retrouvée réduite de 10 à 15%, les notifications étant activées pour la plupart des applications, avec également un intervalle de 6 minutes entre chaque scan du pouls.

C'est à peu près la moyenne pour un tracker de sa catégorie, mais le Mi Band 5 le bat facilement avec plus de 10 jours d’autonomie entre deux charges.

Pour le recharger, vous devrez sortir la capsule et la placer en toute sécurité dans le socle de chargement inclus. C’est anodin, mais il aurait été beaucoup plus pratique de disposer d’un dock magnétique s'alignant automatiquement sur les broches - sans avoir à séparer la sangle.

Faut-il acheter le OnePlus Band ?

Achetez-le si...

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 n'est pas une option

Le bracelet connecté le plus populaire de Xiaomi est la recommandation la plus évidente à vous faire si vous recherchez un Fitness Tracker abordable. Mais si vous n'en êtes pas fan de ce modèle ou s’il n'est pas disponible en boutique, alors le OnePlus Band constitue une alternative décente.

Vous recherchez un tracker simple, abordable et mobile

Le OnePlus Band fait peu de choses mais il les fait bien. Si les omissions mentionnées plus haut ne sont pas un obstacle pour vous et que vous privilégiez la simplicité plutôt que les fonctionnalités premium, il vous accompagnera et vous servira au quotidien.

Vous souhaitez consulter rapidement vos notifications

Le OnePlus Band a été optimisé pour afficher plus de texte à l'écran et de manière rapide. Habituellement, nous devons nous contenter d'environ une demi-ligne de texte, mais pas ici.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une batterie plus robuste

Le OnePlus Band ne supportera vos entrainements qu’une semaine environ, avant de devoir le charger à nouveau. Ce n’est pas le modèle idéal en termes d’autonomie. Même sa méthode de recharge se montre quelque peu délicate.

Vous considérez votre condition physique avec sérieux

D'autres Fitness Trackers utilisent la même configuration et le même facteur de forme pour offrir plus de fonctionnalités et une meilleure analyse des mesures enregistrées.