Test des OnePlus Buds

Le prix ridiculement bas des OnePlus Buds, couplé à leur autonomie annoncée de 30 heures, semble faire de ces nouveaux écouteurs sans fil une alternative très attrayante aux AirPods. Toutefois, quelques critiques subsistent sur leur niveau de confort, leur isolation phonique et le support limité de l’assistant vocal... qui les empêchent de véritablement venir voler la vedette aux bourgeons d'Apple.

Les OnePlus Buds en résumé

Les OnePlus Buds sont enfin arrivés et sont venus dépasser toutes nos attentes en termes de prix et d'autonomie. Leur boîtier externe possède la même apparence que celui des Pixel Buds de Google, et les écouteurs en eux-mêmes sont presque identiques aux AirPods d'Apple. Une source d’inspiration évidente pour les premiers écouteurs sans fil True Wireless de OnePlus.

Malheureusement, suivre le design d'Apple d’aussi prêt n’était peut-être pas la meilleure idée qui soit. Les AirPods n'ont pas la réputation d'être exceptionnellement confortables, ils se détachent assez facilement de vos oreilles et ne disposent d’aucune sorte d’isolation contre le bruit extérieur. Il en va de même pour les OnePlus Buds.

En ce qui concerne les fonctionnalités principales, ces Buds n'embarquent pas la très appréciée réduction active du bruit ni la possibilité d'invoquer l'assistant Google - du moins pour l'instant. En outre, les commandes tactiles s'avèrent assez limitées pour tout utilisateur qui ne les appairerait pas avec un smartphone de la marque chinoise.

Cela dit, si vous êtes déjà propriétaire d'un smartphone OnePlus et que vous cherchez à faire l’acquisition de votre première véritable paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds constitueront une bonne entrée en matière. Ils disposent d’une autonomie grimpant jusqu'à 30 heures entre chaque recharge et ils utilisent la technologie Warp Charge qui pourra les réalimenter de 10 heures supplémentaires en seulement 10 minutes. Et surtout sans avoir besoin d’acheter un chargeur supplémentaire.

Si la réduction active du bruit n’est pas une fonction essentielle pour vous et que vous pouvez supporter l’ajustement quelque peu serré de ces écouteurs, les OnePlus Buds vous attireront davantage que les AirPods encore trop chers.

Prix et disponibilité des OnePlus Buds

À 89 €, les OnePlus Buds sont nettement moins chers que toutes les autres paires d’écouteurs sans fil True Wireless concurrentes sur le marché. Les AirPods d’Apple coûtent 179 €, les Google Pixel Buds sont disponibles à 199 €. Et même les écouteurs Sony WF-XB700 - la paire la plus bon marché de 2020 - vous seront facturés 149,99 €.

Et avant que vous ne vous offusquiez, sachez que nous savons qu'il existe d'autres écouteurs sans fil situés au même prix et parfois en dessous sur Amazon. Comme les Lypertek Tevi, que nous avons testé en février dernier et qui avaient obtenu une note parfaite. Mais si vous cherchez les écouteurs True Wireless les moins onéreux issus d'un grand constructeur de smartphones tel que OnePlus, vous disposez de la meilleure option qui existe actuellement.

(Image credit: Future)

Design des OnePlus Buds

Si vous deviez montrer les OnePlus Buds à des personnes non avertis et que vous leur demandiez d’identifier ces écouteurs, la plupart vous répondraient sûrement qu'il s'agit là des AirPods. La ressemblance se révèle assez troublante.

La différence avec les AirPods est que ceux-ci disposent d’un dos arrondi et sont également plus petits, tandis que les OnePlus Buds, plus imposants, ont fait le choix d’avoir une surface tactile à l'arrière. Malheureusement, sans une certaine personnalisation des commandes, celles-ci restent très limitées. En gros, un double tapotement vous permettra de passer au morceau suivant quand un simple tapotement vous permettra de répondre aux appels. Et... c'est tout.

Voulant en savoir un petit peu plus à ce sujet, OnePlus nous a informé qu’une personnalisation des commandes arriverait après le lancement et que nous profiterions prochainement d'options additionnelles. Pour l'instant, préparez-vous donc à n'avoir que très peu de contrôle sur votre musique.

Pour contrer ce manquement, les écouteurs disposent de capteurs qui mettront automatiquement votre musique en pause si vous retirez un écouteur de votre oreille et qui reprendra la lecture lorsque vous le remettrez. Il s’agit là d’une fonctionnalité plutôt intelligente qui, nous le pensons, aidera bien les écouteurs à atteindre les 30 heures d'autonomie promises.

Au-delà des commandes tactiles, les OnePlus Buds apparaissent inconfortables. Nous sommes habitués à utiliser des écouteurs avec des embouts personnalisables qui peuvent s'adapter à des conduits auditifs et à des oreilles de toutes les formes et de toutes les tailles. En raison de leur design entièrement en plastique, les OnePlus Buds ne peuvent vraiment pas jouer avec cette polyvalence et, d'après notre expérience, ils deviennent quelque peu douloureux à supporter après la première heure d'écoute.

(Image credit: Future)

Leur seul avantage est qu'ils restent assez bien accrochés durant un exercice physique, ce qui, compte tenu de leur indice de résistance à la sueur IPX4, en fera de très bons compagnons de gym. Si vous n'avez pas peur d'entendre le bruit des poids tomber à terre en fonds sonore - car ne l'oublions pas, la réduction active du bruit est totalement absente.

Les Buds eux-mêmes sont placés dans un boîtier plutôt élégant qui a à peu près la même forme et la même taille que celui des Google Pixel Buds. Les OnePlus Buds sont cependant un peu plus légers à l'intérieur, avec un poids de 46 g, et possèdent un voyant LED qui permettra de savoir facilement quand ceux-ci sont complètement rechargés et prêts à l'emploi. Enfin, le boîtier profite d'un port USB-C, une belle touche de modernité par rapport à certains compétiteurs contraints à l'usage du micro USB.

Fonctionnalités des OnePlus Buds

Bien que les OnePlus Buds ne soient pas équipés d'un système de réduction active du bruit, ils peuvent compter sur une technologie de « suppression du bruit ambiant » pour les appels téléphoniques. Technologie qui réduira au moins les bruits de fond que vos interlocuteurs peuvent entendre lorsqu'ils vous téléphonent. Il ne s’agit évidemment pas d’un avantage équivalent, mais il faut reconnaître à OnePlus le mérite de rendre les appels téléphoniques presque aussi audibles que lorsqu'on utilise les haut-parleurs intégrés d'un téléphone.

Cette technologie de suppression du bruit ambiant aurait été un excellent complément pour un assistant toujours à l'écoute. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose que les OnePlus Buds proposeront à l’heure actuelle. Du moins, jusqu'à ce qu'une mise à jour logicielle arrive plus tard ce mois-ci et permette aux utilisateurs de personnaliser l’option activée par un double tapotement des écouteurs. Mais même une fois l'assistant ajouté, celui-ci ne sera pas activable par la voix comme l’est Siri sur les AirPods. Ou comme celui de Google sur les Pixel Buds. De quoi nourrir une certaine déception ici.

(Image credit: Future)

L'autre fonctionnalité manquante sur ces écouteurs est la prise en charge des codecs aptX HD ou LDAC qui auraient permis aux écouteurs de diffuser de l'audio en haute résolution. Au lieu de cela, nous devrons nous contenter du SBC et du AAC qui rendront certainement le son décent, mais ne brilleront pas de la même façon que les WF-1000XM3 de Sony.

Heureusement, ceux-ci prendront en charge le Bluetooth 5.0 et n'auront qu'une latence de 103 ms (0,1 s) pour que le son suive au mieux l’image lorsque vous regarderez vos films et séries préférés.

Ce sont également les premiers écouteurs à être équipés de la technologie de charge Warp Charge 2C de OnePlus, qui permettra d'obtenir une autonomie de 10 heures en seulement 10 minutes de charge. D'autres s’y sont déjà essayés, mais n’offraient généralement pas plus de 5 heures d’autonomie en 15 minutes. La marge de progression est certaine avec les OnePlus Buds.

Pour terminer sur une autre note positive, OnePlus a également inclus à ses écouteurs une fonction "Trouver mes écouteurs" ainsi qu’un processus de connexion très simple pour les propriétaires de smartphones OnePlus. Ces derniers n'auront qu'à ouvrir le boîtier de leurs écouteurs, à proximité d’un téléphone de la marque, pour commencer leur appairage. C'est une autre fonctionnalité que la société a emprunté à Apple, Google et d'autres. Mais dans cette manche, cela se révèle être à l'avantage de OnePlus.

Performances des OnePlus Buds

Les OnePlus Buds réussissent la chose la plus importante en matière de performances sonores : ils restent bien connectés au téléphone et l’audio ne se désynchronise jamais. S'il y a bien un test que des écouteurs sans fil doivent réussir, c’est celui-ci, et nous sommes heureux de pouvoir annoncer que nous n'avons pas eu de problèmes à ce niveau.

Le choix du profil sonore peut sembler être quelque chose d’assez subjectif, mais nous avons trouvé les Buds agréables à l’écoute, avec des basses très douces ainsi qu’une bonne clarté dans les médiums et les aigus. Nous aurions aimé avoir une scène sonore un petit peu plus large, ceux-ci ayant un son similaire à celui d’une paire d'écouteurs intra-auriculaires d’entrée de gamme. Et ce, avant même que nous n'allions toucher à l'égaliseur.

Bien que OnePlus ne dispose pas encore d'un moyen de prendre en main l'égaliseur par le biais d'une application, vous pouvez dès maintenant utiliser l'égaliseur intégré à Android pour augmenter les graves et les aigus dans la plage 10-15 kHz. Deux zones qui nous ont semblé moins prononcées sur le profil audio par défaut des Buds.

Nous avons mis ces OnePlus Buds à l'épreuve sur un certain nombre de genres musicaux différents et avons estimé qu'ils étaient à l'aise avec presque tous les styles de musique. Bien que les amateurs de basses auront tout de même quelques réticences, et devraient plutôt jeter un coup d'œil à ce que fait désormais Beats avec ses propres écouteurs sans fil.

(Image credit: Future)

En ce qui concerne les performances sur les appels, le retour sur les voix a été incroyablement clair pour notre part. Au téléphone, nos interlocuteurs nous ont affirmé que nous sonnions également bien de leur côté. Lors de nos tests avec le haut-parleur, nos correspondants nous ont également dit qu'ils nous entendaient plus fort en utilisant le micro du téléphone qu’avec celui qui était intégré aux écouteurs. Mais que la différence était cependant négligeable.

Alors comment se comparent-ils à la concurrence ? Et bien, en termes de qualité sonore uniquement, ils sont aussi bons que les Samsung Galaxy Buds Plus et les Google Pixel Buds, de notre avis, mais les Sony WF-1000XM3 l'emportent tout de même grâce à leur réduction active du bruit, leur prise en charge du codex aptX HD/LDAC et leur qualité sonore incroyable.

Les choses seront peut-être être différentes une fois que OnePlus aura ajouté la prise en charge du Dolby Atmos, ce qui devrait se faire incessamment sous peu via une mise à jour. Mais d'après les informations que nous a envoyées OnePlus, cette prise en charge ne sera disponible que pour les propriétaires de OnePlus de séries 7 et 8 - alors prenez cette information avec les précautions nécessaires.

Autonomie des OnePlus Buds

Les deux gros avantages concernant l'autonomie sont que celle-ci atteint sur ces écouteurs la bagatelle de 30 heures - avec 7 heures dans les Buds plus 23 heures supplémentaires dans le boîtier - et qu’ils peuvent être rechargés en quelques minutes grâce à la technologie Warp Charge. Lorsque nous avons demandé à OnePlus si la Warp Charge pouvait nuire à la durée de vie globale de la batterie des écouteurs, ceux-ci nous ont répondu qu'ils avaient constaté que cela ne la dégradait pas du tout. Mieux, elle ne posait aucun risque pour la sécurité car les écouteurs plafonnent la charge à 5V 1,5A pour éviter tout dommage.

Cela signifie qu'en termes d'autonomie et de performances, les OnePlus Buds sont à l'épreuve des balles et tout simplement l’une des meilleures paires d’écouteurs de sa catégorie.

Devriez-vous acheter les OnePlus Buds ?

(Image credit: Future)

Achetez-les si…

Vous recherchez des écouteurs sans fil à un prix abordable

Les OnePlus Buds comptent parmi les écouteurs sans fil True Wireless les moins chers du marché, ils devraient bientôt prendre en charge la technologie Dolby Atmos pour les séries OnePlus 7 et OnePlus 8, et ils seront encore plus avantageux si vous possédez déjà un téléphone de la même marque.

Vous appréciez grandement la charge rapide

Si vous vous retrouvez constamment avec des écouteurs à plat parce que vous utilisez les vôtres énormément, les OnePlus Buds seront une excellente solution. Ils pourront vous durer des semaines et, une fois qu'ils seront déchargés, ceux-ci pourront être réanimés en 10 minutes seulement.

Vous voulez avoir l’air moderne

Si vous voulez rejoindre la masse de gens portant des simili-AirPods, les OnePlus Buds conviendront certainement. Ils n'auront pas un aussi bon son et ne seront pas aussi complets, mais leur design proche de celui des écouteurs d’Apple fera l’affaire pour vous octroyer ce look branché que vous désirez tant, de ce côté là, ces écouteurs joueront bien leur rôle.

(Image credit: Future)

Ne les achetez pas si…

Vous aimez être immergé dans votre musique

Que ce soit pour vos voyages, vos déplacements, ou à votre bureau, sachez-le - les OnePlus Buds ne bloquent pas les bruits venant de l’extérieur. Cela signifie qu'ils ne seront pas idéaux dans des bureaux bondés, dans un vol avec des enfants qui pleurent ou tout simplement pour vos déplacements quotidiens dans les transports publics. Le peu d'isolation phonique qu’ils procurent ainsi que l'absence de réduction active des bruits rendront votre expérience sonore moins optimale.

Vous avez des oreilles douillettes

Si vous avez déjà eu des écouteurs à embouts personnalisables par le passé, les OnePlus Buds constitueront un véritable retour en arrière. Ils sont imposants, rigides et faits entièrement de plastique. Soit ils vous iront comme un gant, soit ils ne conviendront pas à votre oreille et vous risquez d’avoir droit à des sessions d’écoute assez inconfortables.

Vous êtes un audiophile avéré

Le son produit par les OnePlus Buds n'a rien de mauvais. Leur qualité sonore est bonne ici et ils font ce qu’on leur demande de faire. Cela dit, ce ne sont pas exactement les écouteurs sans fil les plus performants qui existent. Ils ne disposent pas d’un très large spectre sonore et ne peuvent pas reproduire les basses ou les aigus de la même manière que des écouteurs Sony ou Klipsch, par exemple.