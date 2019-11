De bedste hovedtelefoner i 2019: Vores guide til de bedste af de bedste

Guide til de bedste hovedtelefoner: Velkommen til TechRadars oversigt over de bedste hovedtelefoner i 2019. Uanset størrelsen på dit budget vil du kunne finde noget her.

Fordelene ved et par gode hovedtelefoner bliver tydelige fra det øjeblik, hvor du afspiller din yndlings sang: Lyden står klarere, bassen lyder strammere og mere veldefineret. En højere grad af detaljerigdom i musikken er bare en af fordelene ved at spendere lidt mere.

Grav en smule dybere, og du vil kunne få avanceret funktionalitet såsom reduktion af baggrundsstøj og trådløs styring, og dette endda uden at tømme din bankkonto undervejs. Det er i sandhed en helt ny verden af lyd derude.

For at hjælpe dig til bedst at kunne navigere rundt i de forskellige hovedtelefoner har vi valgt de bedste hovedtelefoner inden for hver enkelt form, og vi har endda udvalgt en billigere model ud for hver form, for at du kan finde et godt par hovedtelefoner uanset størrelse på dit budget.

Hvilke hovedtelefoner er de bedste på markedet lige nu? Her er en hurtig oversigt over de bedste hovedtelefoner fra I år:



Hvis du ikke kan finde det, du kigger efter på denne liste, så husk, at vi også har en formfaktor guide til de bedste in-ear høretelefoner, de bedste on-ear hovedtelefoner og de bedste over-ear hovedtelefoner ud over vores guide til de bedste støjreducerende hovedtelefoner og bedste trådløse høretelefoner.

De bedste hovedtelefoner 2019: Sony WH-1000XM3

Hovedtelefonerne der kan det hele

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 254g | Kabellængde: 1.2m | Frekvensspektrum: 4 Hz-40,000 Hz | Enhed: 40mm | Enhedstype: Neodymium | Dynamisk respons: 104.5 dB / mW (1 kHz) | Impedans: 47 ohm | Batterilevetid: 30 timer | Trådløs distance: 30 m | NFC: Ja

Fremragende støjdæmpning

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batterilevetid

Svag samtalekvalitet

Hvis der er noget overraskende ved de nye Sony WH-1000XM3, er det, at de ligger så godt i tråd med hvad Sony ellers har lanceret igennem de sidste to år i forlængelse af Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X . Dertil er det et par dominerende støjdæmpende hovedtelefoner, som an slå alt fra Bose med hænderne bundet på ryggen.

Dette skyldes, at selvom Bose har gjort et fantastisk stykke arbejde med hensyn til støjdæmpende aloritmer igennem årene, har Sony samtidig brugt tiden på at perfektionere lydkvaliteten, og skabt en tilpasset algoritme, som ikke alene skaber én lydmur men flere alt efter hvilken situation du befinder dig i.

Udover at være fænomenal til at holde støj ude, er Sonys hovedtelefoner også Hi-Res Audio-klar med aptX, aptX HD og LDAC-codes. Derudover får du Google Assistant support fra starten. Hvis du søger et sæt hovedtelefoner som kan klare enhver udfordring og scenarie, er det dem her, som du skal købe.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM3

Det bedste par in-ear høretelefoner: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Din søgen efter vellydende høretelefoner til fornuftige penge slutter her

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20-40,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99 dB/mW | Impedans: 32 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs distance: N/A | NFC: N/A

Lækker lydkvalitet

velbygget og flot designet

umatched på prisen

Plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig

Efter at have testet både 1MORE Triple Driver in-ear og 1MORE Quad Driver in-ear høretelefonerne blev vi særdeles imponerede over, hvor meget man faktisk får for pengene inden for deres respektive prislejer.

For kun 100$ (ca. 600kr.) er det svært at komme i tanke om et sæt hovedtelefoner med en bedre lydkvalitet end 1MORE Triple Driver. Hvis du gerne vil have en lille smule mere raffinement, og materialer der føles lidt mere luksusagtige, så er 1MORE Quad Driver stadig et fund, selvom de koster det dobbelte af 1MORE Triple Driver

Der er næsten umuligt at sætte en finger på noget ved Triple Driver hovedtelefonerne; gummikablerne er småirriterende og plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig, men det er altså petitesser, for til den pris er det umuligt at gøre det meget bedre end 1MORE Triple Driver høretelefonerne

Læs den fulde anmeldelse 1More Triple Driver In-Ear Headphone

De bedste lavpris in-ear høretelefoner: RHA S500u

Vellydende og utroligt billige in-ear høretelefoner

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 14 gram | Kabellængde: 1.35m, tolagsbeskyttelse | Frekvensspektrum: 16-22,000Hz | Enhed: Microdynamisk | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 100dB | Impedans: 16 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A

Fremragende støbningskvalitet

Godt afbalanceret og fyldig lyd

Til tider hvislende i det lyse frekvensområde

En lidt snæver volumendynamik

Hvis du har en tendens til at miste dine hovedtelefoner, men stadig værdsætter god lyd, så er det svært at finde et mere passende sæt høretelefoner end RHA s500u.

Disse høretelefoner burde ikke være i stand til at lyde så godt til prisen. Lydkvaliteten er godt afbalanceret og har et lille løft i den dybe mellemtone. Bassen er fremhævet en lille smule, så den både leverer god slagkraft og kontrol uden at være for meget. Topfrekvenserne, som til tider kan være hvislende, får musikken til at lyde spændende.

Læs den fulde anmeldelse: RHA S500u

Det bedste par on-ear hovedtelefoner: Grado SR60e

Sublim lydkvalitet til en fremragende pris

Hovedtelefonstype: Åben | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A

Føles behageligt på hovedet

Imponerende klarhed til prisen

Yderst anbefalelsesværdige.

No in-line controls

Til den pris er det decideret umuligt at finde et par bedre on-ear hovedtelefoner end Grado SR60e. Tredje generation af prestige hovedtelefonerne er de bedste og mest forfinede par, vi til dato har set fra New York'erne. SR60e er et godt valg, hvis du leder efter et par gode basishovedtelefoner, der lyder, som om de burde koste meget mere, end de faktisk gør. Det åbne design på øreskålene medfører en bedre ventilering, end hvad man er vant til på mange on-ear hovedtelefoner. Vi betragter Grado SR60e som vores guldstandard, når det kommer til on-ear hovedtelefoner.

(Vores anmeldelse er af SR60i, men de nye SR60e hovedtelefoner er næsten identiske i design og ydeevne.)

Læs den fulde anmeldelse: Grado SR60e

De bedste lavpris on-ear hovedtelefoner: Urbanears Plattan II

Hovedtelefoner, der både er billige og komfortable

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A

Behagelige at have på ørerne

Fornuftig pris

Snæver soundstage

Ingen mulighed for volumejustering

Selvom de oprindelige Plattan var et glimrende par on-ear hovedtelefoner, så kunne Urbanears aldrig helt affinde sig med kun at levere middelmådige produkter. Firmaet tog derfor feedbacken fra deres brugere til sig og søgte at råde bod på de mange klager, hvad entendet drejede sig om komfort, lydkvaliteten eller isolering. I det store hele er det lykkedes for Urbanears at gøre Plattan II til en værdig efterfølger til producentens mest populære sæt hovedtelefoner.

Kort sagt så er dette her meget basale hovedtelefoner uden en masse ekstra lir, men fordi de netop er så basale, så får du et par vellydende trådhovedtelefoner til en mærkbart lavere pris, end hvad man ellers er vant til.

Læs den fulde anmeldelse: Urbanears Plattan II

De bedste over-ear hovedtelefoner: Bowers & Wilkins P9 Signature

Premium-kopper med lydkvalitet i fokus

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 413g | Kabellængde: ingen | Frekvensspektrum: 2 – 30.000 Hz | Enhed: 40 mm mylar/titanium | Enhedstype: dynamisk | Dynamisk respons: 111 dB SPL @ 1 kHz – / 1 Vrms | Impedans: 22 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej

Glimrende detaljerigdom

God klarhed

Behagelige over længere perioder

Få ekstrafunktioner

Dyre

Bowers & Wilkins P9 Signature er ganske enkelt nogle af de bedste hovedtelefoner vi har hørt. De leverer en stram og raffineret lyd, med et enestående detaljeniveau.

Når det er sagt, er det svært at lægge skjul på, at de ikke byder på ret meget ekstra. Hvis du vil bruge færre penge, kan du få et sæt hovedtelefoner, som er mere transportable og passer bedre til daglig pendling og flyture, takket være strøjreduktion og trådløs tilslutning.

Hvis du derimod er ude efter et par kvalitetskopper som yder din musiksamling retfærdighed, så er der få, som kan måle sig med P9 til denne pris.

Læs hele anmeldelsen: B&W P9 Signature

De bedste lavpris over-ear hovedtelefoner: Audio-Technica ATH-SR5BT

Her får du både ydelse og værdi for pengene

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 185g | Kabellængde: 1.2m | Frekvensspektrum: 5-40.000 Hz | Enhed: 45mm | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 100dB | Impedans: 35 ohms | Batterilevetid: 40 timer | Trådløs rækkevidde: ca. 10 m | NFC: nej

God batterilevetid

Balanceret lyd

Lyder endnu bedre med ledning

Lidt hidsig diskant

Audiofile bryder sig i udgangspunktet ikke om trådløse hovedtelefoner grundet dårlig lydkvalitet, men lyden du får via Bluetooth er blevet meget bedre igennem de sidste par år. Der findes nu et stort antal trådløse hovedtelefoner, som kan tilfredsstille de mest kræsne og understøtter højopløst lyd, som bliver mere og mere udbredt.

Audio-Technica ATH-SR5BT byder på noget af det bedste der findes, både kablet og trådløst, for under 1500 kroner. De passer til de fleste musikgenrer og byder på en næsten flad frekvensrespons. De er også meget behagelige og byggekvaliteten er god. Batterilevetiden er også imponerende og burde holde til 40 timers lytning på en opladning. De mangler ganske vist nogle funktioner fra de dyrere modeller, såsom støjdæmpning og tilslutning til flere enheder, men det er et kompromis, som er værd at tage med, for at få fænomenal lyd.

Læs hele anmeldelsen: Audio-Technica ATH-SR5BT

De bedste støjreducerende hovedtelefoner: Bose QuietComfort 35 II

Hvis der skal være musestille

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 310g | Kabellængde: 1,2 m | Frekvensspektrum: N/A | Enhed: N/A | Enhedstype: N/A | Dynamisk respons: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 20+ timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Ja

Utrolig behagelige

Fantastisk støjdæmpning

Aktiv EQ passer ikke til alle

Kedeligt udseende, meget plastik

Bose QC35 II er næsten identisk med de allerede glimrende Bose Quiet Comfort 35, men er blevet opdateret med Google Assistant. Herved får du markedets bedste støjdæmpning, som Bose er kendt for, god lydkvalitet og god komfort – samt den nyttige assistent, som kan svare på spørgsmål der måtte opstå, når du er ude at rejse.

Totalt set er Bose QC35 II et par glimrende sæt hovedtelefoner til pendlere og andre, som rejser meget. Bose har fundet frem til et fornuftigt udvalg af funktioner, som vil passe de fleste. Selvom de ikke lyder lige så godt som Sony WH-1000XM3, er de til gengæld de bedste til af dæmpe støjen.

Læs hele anmeldelsen: Bose QuietComfort 35 II

De bedste trådløse hovedtelefoner: Beyerdynamic Amiron Wireless

Den bedste lyd i et par trådløse hovedtelefoner

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 380 | Kabellængde: 1,2m | Frekvensspektrum: 5 - 40.000 Hz | Enheder: 50 mm | Enhedstype: dynamisk, Tesla | Dynamisk respons: 100 dB ved 1 KHz | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: 30 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | NFC: Nej

Glimrende lydkvalitet og komfort

Detaljeret, dynamisk og luftig lyd

Lyder lige så godt som de fleste kablede

Ikke ideel til rejser

Beyerdynamic Amiron Wireless er uden undtagelse de trådløse hovedtelefoner, som leverer den bedste lyd. Lyden er luftig og detaljeret og får dig til at genopdage din musiksamling. Det klumpede design og gennemsnitlige støjreducering gør dem knap så velegnede til pendling, men hvis lyden er vigtigst, er det disse, som du skal købe.

Læs hele anmeldelsen: Beyerdynamic Amiron Wireless

De bedste lavpris trådløse hovedtelefoner: Plantronics BackBeat Pro 2

Pendlerens bedste ven

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 289 | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: N/A | Enhed: 40 mm | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 24 timer | Trådløs rækkevidde: 100 m | NFC: Nej

24 timers batterilevetid

Flere Bluetooth-tilslutninger

Behagelig lyd

Designet deler vandene

Rejser du meget med fly, har du nok været igennem en del hovedtelefoner med for dårlig batterilevetid, for dårlig støjdæmpning og dårlig lyd. Det er derfor en fornøjelse, at vi kan introducere dig for Plantronics BackBeat Pro 2 – en af de få modeller på markedet, som leverer alt vi har nævnt oven over og til en pris, som ligger under halvdelen af hvad du skal betale for tilsvarende produkter fra Beats, Bose og Sony,

De er desuden udstyret med en smart funktioner, gør at de selv slukker, når du ikke har dem på, hvilket lader batteriet holde længere uden nogen ekstra indsats fra din side.

Kort fortalt er BackBeat Pro 2 et fantastisk sæt hovedtelefoner, som byder på glimrende batterilevetid, komfort i top og muligheden for at koble flere enheder til på samme tid, og vigtigst af alt – god lydkvalitet, prisen taget i betragtning.

Læs hele anmeldelsen: Plantronics BackBeat Pro 2

De bedste luksushovedtelefoner: Focal Stellia

Luksuskopper til en heftig pris

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 435g | Kabellængde: 4 fod OFC 24 AWG-kabel, 10 fod OFC 24 AWG-kabel | Frekvensspektrum: 5 - 40.000 Hz | Enhed: 40 mm | Dynamisk respons: 106 dB SPL / 1mW ved 1 kHz | Impedans: 35 Ohm

Ekstremt høj pris

Åbent lydbillede

Høj komfort

Svulstigt design

Ekstremt dyre

Temmelig store

Focal Stellia lyder helt fantastisk, og det åbne lydbillede og den detaljerede og præcise behandling af signalet betyder, at de får al musik til at lyde godt.

Når du lytter til plader, som du tror, at du kender ud og ind, vil Stellias præcise adskillels af frekvenserne betyde, at du hører detaljer, som du aldrig har bemærket tidligere.

Er du til minimalistisk hovedtelefondesign, vil det svulstige design på Focal Stellia måske ikke falde i din smag. Dertil er det temmelig klodsede at have på udendørs.

Hvis du er til luksus, vil de læderindbundne kopper, de vævede kabler, de børstede kobberdetaljer og den matchende opbevaringsæske appellere til dig. Denne luksus smitter af på manualen, som er en lille læderindbundet bog, men det er mpske også forventeligt, når du betaler 25.000 for et sæt hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Focal Stellia

De bedste trådløse in-ear hovedtelefoner: RHA MA390 Wireless

Et af de bedste sæt trådløse propper til prisen

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 18g | Frekvensspektrum: 20Hz - 20kHz | Enhed: 10mm | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 92 dB +/-3 dB | Impedans: 32 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevide: 30m | NFC: Nej

Glimrende lydkvalitet

Dynamisk lyd

Meget for pengene

Duer ikke til træning

Efter at have brugt flere uger med RHA MA390 Wireless, er vi vældig imponerede over, hvad RHA har opnået. Disse propper er ufattelig godt sat sammen, har en sjov lydsignatur og kan tåle lidt tæsk. Prisen er samtidig overkommenlig. Hovedkonkurrenten er OnePlus Bullets Wireless , som også er vældig gode, men vi foretrækker RHA MA390, på grund af den mere dynamiske lyd og gode byggekvalitet.

Læs hele anmeldelsen: RHA MA390 Wireless

De bedste true wireless in-ear høretelefoner: RHA TrueConnect

Helt trådløse propper som spiller bedre end AirPods

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 13g | Frekvensspektrum: 20Hz - 20kHz | Enhed: 6mm | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 5 timer (20 timer i charging case) | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej

Balanceret detaljeret lyd

Fremragende byggekvalitet

Pålidelig forbindelse

Tiltrækker fedtfingre

Selvom TrueConnect er RHAs første forsøg på et sæt helt trådløse propper, har firmaet bevist, at de har gjort deres hjemmearbejde og herved skabt et af de bedste sæt helt trådløse hovedtelefoner på markedet i dag. Kombinationen af lydkvalitet, batterilevetid og stabil trådløs forbindelse betyder, at du kan bruge dem hver dag.

Vores tidligere favorit, Jabra Elite 65t , satte standarden for hvad true wireless-hovedtelefoner betyder og skal kunne og selvom RHA nu har overhalet dem, er de stadig et fremragende sæt propper… vi foretrækker blot stabiliteten og den balancerede lydkvalitet i RHA TrueConnect, hvorfor de havner øverst på vores liste.

Læs hele anmeldelsen: RHA TrueConnect

