Få vilde 62% rabat på smart LG konference-TV

LG One Quick Flex (Image credit: LG)

Holder du mange møder, og mangler du et mere professionelt setup? Så er dette Black Friday-slagtilbud måske noget for dig. Her får du et 43" 4K UHD LG ONE QUICK FLEX TV, med indbygget Full HD kamera med 88° synsfelt, 350-nit lysstyrke, indbygget Windows 10 IoT Enterprise (Basic), 2.0-kanals højttalere og mikrofon med 3 m pickup-rækkevidde.

TV'et kan vendes på højkant, og så skifter billedet automatisk til det ønskede format. Den funktion kræver den viste stander, som altså ikke følger med (heller ikke til priser hos konkurrenten til over 15.805 kr.), men så kan du også holde online-møder og videokonferencer til den store guldmedalje.

Skærmen kan også bruges til undervisning. Den har touch-skærm og en dedikeret pen, så du kan bruge skærmen til præsentationer eller til at tegne og fortælle - uanset om du står foran et salgsteam eller 4B i 2. lektion.

Prisen på 5.999 kr. er stadig til at få øje på, mens gennemsnitsprisen ligger på 15.805 hos konkurrenterne. Den højeste pris fandt vi hos CDON, der sælger skærmen til 28.483,44 kroner, hvilket de selv kalder for "en uovertruffen pris". Så hvis du overvejede at købe dit LG One Quick Flex-TV hos CDON (Åbner i nyt vindue), kan du altså spare 22.484,44 kroner hos Power.