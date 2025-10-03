OPPO lanserer Reno14-serien med mobiltelefoner og erobrer Norden

Det kinesiske teknologiselskapet OPPO, som også eier OnePlus, har offisielt lansert sin tilstedeværelse i Norden og lanserer to nye smarttelefoner i Reno14-serien. Produktene er nå tilgjengelige i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Med modellene Reno14 5G og Reno14 F 5G fokuserer selskapet på å kombinere avanserte AI-løsninger med et iøynefallende eksteriør inspirert av havfruer og perlemorfarger.

Ifølge OPPO er telefonene bare det første steget, og vi kan forvente å se mange flere lanseringer av alt fra mobiltelefoner til wearables, hodetelefoner og nettbrett over tid.

Reno 14 5G leveres med AI, 6 000 mAh batteri og IP69-sertifisering

Reno14 5G er den mest avanserte av de to nye modellene. Telefonen har en 6,59-tommers AMOLED-skjerm med 1,5K-oppløsning, HDR10+-støtte og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. På baksiden sitter et 50 MP telefotokamera med 3,5x zoom og trippelblits, noe som skal sikre bedre bilder i svakt lys. Kameraet støtter også 4K HDR-video og har funksjoner som AI Motion Photo 2.0, som kombinerer kort og lang eksponering, samt flere AI-verktøy for redigering – inkludert bildeforbedring, fjerning av gjenskinn og automatisk bildebeskjæring.

ColorOS 15-programvaren introduserer blant annet AI Call Summary og AI Mind Space for håndtering av informasjon og samtaler. Vi må vente på tester for å se om det er noe som fungerer på norsk. Telefonen er IP66-, IP68- og IP69-sertifisert, har et 6000 mAh-batteri og støtter SUPERVOOC-hurtiglading, som også finnes i OnePlus-telefoner. Telefonen kommer i fargene opalhvit og lysende grønn til en pris av 6 490 kroner.

Reno14 F er billigere, men beholder de viktigste funksjonene

Reno14 F 5G er en rimeligere modell med en 6,57-tommers AMOLED-skjerm med samme oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz og 10-bits fargedybde. Kameraet er utstyrt med en kraftig dobbel blits som også bruker AI-drevne funksjoner som Flash Mode og AI Motion Photo 2.0. Telefonen støtter også en rekke redigeringsverktøy som AI Eraser og AI Perfect Shot.

I likhet med den dyrere modellen er Reno14 F 5G IP66-, IP68- og IP69-sertifisert, og den leveres også med et 6000 mAh batteri og SUPERVOOC-hurtiglading. Den er tilgjengelig i fargene Opal Blue og Luminous Green for 4 990 kroner.

Mye mer på underveis til Norden

(Image credit: Oppo)

«De nordiske landene er et viktig marked for OPPO. Vi har til hensikt å jobbe lokalt, bringe nye produktopplevelser til forbrukerne og utvide partnerskap gjennom en langsiktig og gjensidig fordelaktig tilnærming», sier Jeremy Geng, administrerende direktør i OPPO i Norden.

Under presentasjonen i Helsingfors avslørte han at vi kan forvente å se mange flere av OPPOs produkter i det nordiske markedet. Uten å nevne eksakte datoer nevner han at OPPO forventer å lansere flere mobiler i løpet av de kommende månedene. Først OPPO A5 Pro og deretter OPPOs neste flaggskipmobil – OPPO Find 9X.

OPPOs Reno14-serie er lagt ut for salg 3. oktober i Norge, hvor telefonene vil være tilgjengelige i hyllene til elektronikkgiganten Power.

Pris og tilgjengelighet

Foreløpig vil telefonene kun være offisielt tilgjengelige i butikkkjeden Power. Modellen Reno14 5G er tilgjengelig i fargene opalhvit og lysende grønn til en pris av 6 490 kroner.

Modellen Reno14 F 5G er også tilgjengelig i to forskjellige farger: opalblå og lysende grønn, og er priset til 4 990 kroner.