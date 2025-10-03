OPPO lancerer Reno14-serien af smartphones og indtager Norden

Det kinesiske teknologifirma OPPO, som også ejer OnePlus, har officielt indledt sin tilstedeværelse i Norden og lancerer samtidig to nye smartphones i Reno14-serien. Produkterne er nu tilgængelige i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Med modellerne Reno14 5G og Reno14 F 5G satser selskabet på at kombinere avancerede AI-løsninger med et iøjnefaldende ydre inspireret af havfruer og perlemorsfarver.

Telefonerne er ifølge OPPO kun første skridt, og vi kan med tiden forvente at se mange flere lanceringer af alt fra mobiltelefoner til wearables, høretelefoner og tablets.

Reno 14 5G kommer med AI, 6.000 mAh batteri og IP69-certificering

Reno14 5G er den mest avancerede af de to nye modeller. Telefonen har en 6,59-tommers AMOLED-skærm med 1.5K-opløsning, HDR10+-understøttelse og en opdateringsfrekvens på 120 Hz. Bagpå findes et 50 MP telefotokamera med 3,5x zoom og en tredobbelt blitz, der skal sikre bedre billeder i svagt lys. Kameraet understøtter også 4K HDR-video og har funktioner som AI Motion Photo 2.0, der kombinerer kort og lang eksponering, samt flere AI-værktøjer til redigering – herunder billedforbedring, refleksfjernelse og automatisk billedbeskæring.

Softwaren ColorOS 15 introducerer bl.a. AI Call Summary og AI Mind Space til styring af information og samtaler. Vi må afvente test for at se, om det er noget, der fungerer på dansk. Telefonen er IP66-, IP68- og IP69-certificeret, har et batteri på 6.000 mAh og understøtter hurtigopladning med SUPERVOOC, som man også finder i OnePlus-mobiler. Telefonen kommer i farverne opalhvid og lysende grøn til en pris på 4.299 kroner.

Reno14 F er billigere, men beholder de vigtigste funktioner

Reno14 F 5G er en mere prisvenlig model med en 6,57-tommers AMOLED-skærm med samme opdateringshastighed på op til 120 Hz og 10-bit farvedybde. Kameraet er udstyret med en kraftig dobbelt blitz, der også anvender AI-drevne funktioner som Flash Mode og AI Motion Photo 2.0. Telefonen understøtter desuden en række redigeringsværktøjer som AI Eraser og AI Perfect Shot. Ligesom den dyrere model er Reno14 F 5G IP66-, IP68- og IP69-certificeret, og den leveres også med et 6.000 mAh batteri og SUPERVOOC hurtigopladning. Den fås i farverne opalblå og lysende grøn til 3.299 kroner.

Meget mere på vej til Norden

(Image credit: Oppo)

“De nordiske lande er et vigtigt marked for OPPO. Vi har til hensigt at arbejde lokalt, bringe nye produktoplevelser til forbrugerne og udvide partnerskaber igennem en langsigtet og gensidigt fordelagtig tilgang,” siger Jeremy Geng, administrerende direktør for OPPO i Norden.

Under præsentationen i Helsinki afslørede han, at vi kan forvente at se mange flere af OPPOs produkter på det nordiske marked. Uden at nævne præcise datoer nævner han, at OPPO som det første forventer at lancere flere mobiler inden for de kommende måneder. Først OPPO A5 Pro og derefter OPPOs næste flagskibsmobil - OPPO Find 9X.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

OPPOs Reno14-serie kommer til salg den 3. oktober i Danmark, hvor telefonerne vi være og finde på hylderne hos elektronikgiganten Power.

Pris og tilgængelighed

Indtil videre vil telefonerne kun være officielt til salg hos butikskæden Power. Modellen Reno14 5G kan fås i farverne opalhvid og lysende grøn til en pris på 4.299 kroner.

Modellen Reno14 F 5G fås også i to forskellige farver: opalblå og lysende grøn, og har en pris på 3.299 kroner.